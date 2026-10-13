重陽節交通2026｜ 和合石/將軍澳/曾咀　九巴12條特別接駁線+車費

重陽節交通｜為方便市民在2026年重陽節前後前往各大墳場、靈灰安置所及寺廟祭祖，九巴合共開設了12條特別巴士路線，並配合相關地區的封路及交通改道措施提供服務。 《香港01》好食玩飛記者，已為大家整理各大拜山熱點的專線安排及服務概覽，記得看下去啦！



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九巴重陽節特別路線｜鑽石山及將軍澳區

特別路線【1】｜3S：鑽石山站（龍蟠街）⇄鑽石山墳場及靈灰安置所（循環線）

3S特別路線。（九巴官方網頁截圖）

特別路線【2】｜14S：油塘（鯉魚門道）⇄將軍澳華人永遠墳場（循環線）

九巴指，路線14S將加入電動巴士行走，為乘客提供更寧靜、清新的出行體驗。此外，由市區出發的乘客，乘搭指定路線到油塘轉乘路線14S可享有轉乘優惠。詳情可查閱「八達通及電子支付巴士轉乘計劃」頁面。

因應運輸署及警方將於10月18日（重陽節正日），對通往將軍澳墳場之行車路實施全面封閉措施，路線14S當日將不會提供服務。

14S電動巴士。（九巴官方網頁截圖）

九巴重陽節特別路線｜荃灣及葵涌區（含圓玄學院）

特別路線【3】｜32P：荃灣（青山公路，介乎眾安街與大河道）⇄圓玄學院（途經西方寺）

32P特別路線。（九巴官方網頁截圖）

特別路線【4】｜38S：葵芳站（葵仁路）⇄荃灣華人永遠墳場（葵涌靈灰安置所）

38S特別路線。（九巴官方網頁截圖）

九巴重陽節特別路線｜屯門曾咀區

特別路線【5】｜52S：屯門公路巴士轉乘站⇄曾咀靈灰安置所

特別路線【6】｜56S：屯門站⇄曾咀靈灰安置所

56S特別路線。（九巴官方網頁截圖）

九巴重陽節特別路線｜粉嶺和合石區

特別路線【7】｜73S：粉嶺站（百和路）⇄和合石墳場

特別路線【8】｜76S：粉嶺站（百和路）⇄和合石墳場

特別路線【9】｜61S：屯門市中心⇄和合石（銘賢路）

特別路線【10】｜70S：紅磡站⇄和合石（銘賢路）

特別路線【11】｜74S：平田⇄和合石（銘賢路）

特別路線【12】｜279S：長青⇄和合石（銘賢路）

九巴重陽節特別路線｜出行注意事項

【1】服務日期與時間

大部分特別路線主要在重陽節前後的週末及公眾假期提供服務。2026年重陽節正日為10月18日（星期日），翌日10月19日（星期一）為公眾補假，連同10月11日及25日等週末均提供接駁服務。

【2】正日全面封閉

如將軍澳華人永遠墳場等地在重陽節正日（10月18日）實施全面封路，車輛及相關短程接駁巴士將暫停進入，市民須改以步行方式（如經調景嶺站「華永行人徑」）前往。

【3】出行前查閱手機應用程式（App）

建議在出發前透過九巴手機應用程式（KMB App）或運輸署最新交通通告，確認當日的確切班次與服務時間。

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