聖誕大餐2026｜馬哥孛羅酒店—香港6大餐廳推介　早烏高達67折

聖誕佳節臨近，各大酒店紛紛推出節慶餐飲優惠。馬哥孛羅酒店—香港今年以「悅享佳節」為主題，集結旗下6間熱門餐廳，為食客帶來涵蓋星級意菜、豪華海鮮自助餐以至戶外狂歡派對的豐富選擇。想慳住荷包食大餐？只要在11月30日或之前提早預訂指定日子（12月24、25及31日）的聖誕或除夕大餐，即可享有低至67折的限時早鳥優惠！即睇以下為大家精選的6間必食推介。



聖誕大餐推介1. Cucina意大利餐廳：飽覽維港靚景 歎福布斯星級意菜

想與另一半過一個浪漫聖誕，這間坐擁無敵維港海景的意大利餐廳絕對是首選。平安夜及聖誕晚宴由意籍主廚親自操刀，主打菜式包括入口即溶的燒和牛牛柳，配搭口感豐富的焗千層帕瑪火腿薯仔。除夕夜則供應西西里生紅蝦薄片及海膽汁扁麵等高級海鮮美饌，最後配上打卡一流的小聖誕樹造型甜品，為節日約會作結。

地址：尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店六樓

電話／WhatsApp：+852 2113 0808

平安夜（12月24日）：下午茶兩位港幣588元；七道菜意式晚宴每位港幣1,788元

聖誕日（12月25日）：早午餐成人港幣788元、小童港幣448元；七道菜意式晚宴每位港幣1,788元

除夕（12月31日）：七道菜意式晚宴每位港幣2,188元

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聖誕大餐推介2. SAVVY亞洲及燒烤主題型格餐廳：海陸雙拼任食 必試亞洲風味甜點

各位海鮮控及食肉獸注意！SAVVY的節慶自助餐主打無限量供應的冰鎮龍蝦及鱈場蟹腳。晚市時段更會升級提供多款優質燒烤肉類，並設有開放式廚房讓廚師即席炮製熱葷。除了西式佳餚，餐廳更特設亞洲美食及甜品區，值得一試的有泰式芒果糯米飯及韓式焦糖咖啡布丁，款式多元化。

地址：尖沙咀海港城香港太子酒店三樓

電話／WhatsApp：+852 2113 6188

平安夜（12月24日）：自助晚餐成人港幣998元、小童港幣628元

聖誕日（12月25日）：海鮮早午餐成人港幣608元、小童港幣388元；自助晚餐成人港幣998元、小童港幣628元

除夕（12月31日）：自助晚餐成人港幣998元、小童港幣628元

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聖誕大餐推介3. 馬哥孛羅咖啡廳：傳統聖誕風味 廚師即煮黑松露意粉

若偏好濃厚傳統聖誕氣氛，不妨考慮馬哥孛羅咖啡廳的自助晚餐。場內不但供應必備的應節烤火雞、外皮酥脆的烤豬肉卷及肉汁豐富的牛肋排，更有廚師即場烹煮黑松露奶油意粉。甜品方面亦絕不馬虎，限定供應的德式聖誕麵包及聖誕布丁充滿冬日氣息。

地址：尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店一樓

電話：+852 2113 3912／ WhatsApp：+852 9038 1654

平安夜（12月24日）：自助午餐成人港幣448元；自助晚餐成人港幣898元

聖誕日（12月25日）：自助午餐成人港幣648元；自助晚餐成人港幣898元

除夕（12月31日）：自助晚餐（首輪）成人港幣738元；（次輪）成人港幣868元

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聖誕大餐推介4. Three on Canton：任食威靈頓牛柳 閨蜜必歎粉紅下午茶

Three on Canton的自助餐陣容同樣強大，除了招牌冰鎮海鮮外，更重點推出經典名菜威靈頓牛柳及烤鴨胸配黑車厘子汁。除了正餐，餐廳亦於十二月推出夢幻感十足的粉紅主題下午茶，食客可與閨蜜一邊歎粉紅色朱古力火鍋配鮮果棉花糖，一邊享受悠閒午後時光。

地址：尖沙咀海港城香港港威酒店三樓

電話：+852 2113 7828／WhatsApp：+852 5217 6428

平安夜（12月24日）：自助午餐成人港幣668元；自助晚餐成人港幣998元

聖誕日（12月25日）：自助午餐成人港幣668元；自助晚餐成人港幣998元

除夕（12月31日）：自助午餐成人港幣438元；自助晚餐成人港幣888元

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聖誕大餐推介5. 大堂酒廊：鬧市寧靜綠洲 溫馨四道菜晚餐

想避開人潮，找個安靜舒適的角落慶祝，大堂酒廊是不錯的選擇。其主打的節慶四道菜晚餐精緻小巧，主菜包括外層金黃的烤火雞配蔓越莓醬，除夕夜則轉為供應法式紙包鱈魚及帶子。餐後附上造型吸睛的黑森林聖誕樹頭蛋糕，份量恰到好處，適合三五知己溫馨聚會。

地址：尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店大堂

電話：+852 2113 3919

平安夜（12月24日）：四道菜晚餐每位港幣698元

聖誕日（12月25日）：四道菜晚餐每位港幣698元

除夕（12月31日）：四道菜晚餐每位港幣698元

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Be on Canton 露天雅座：開揚露天派對 任飲香檳跨年倒數

喜歡熱鬧氣氛的朋友，絕對不能錯過這裡的露天派對！Be on Canton於平安夜及除夕夜特別推出無限暢飲套餐，只需一個價錢即可在霓虹夜空下，連續三小時任飲G.H. Mumm香檳及享用派對小食，在微醺的氣氛中與好友狂歡倒數聖誕及迎接新一年。

地點：尖沙咀海港城香港港威酒店三樓（Three on Canton內）

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備註︰

所有價目另設加一服務費；自助餐品項或因供應改變而不定期輪換。

（資料由客戶提供）