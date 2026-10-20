麥當勞叔叔之家30周年｜歷年籌逾1.1億！姜濤連續4年任慈善大使

麥當勞紮根香港半世紀，一直全力支持香港麥當勞叔叔之家。今年適逢麥當勞叔叔之家成立30周年，雙方多年來合辦過無數籌款活動，至今已累積籌得超過1.1億港元善款，為病童及其家人送上實際支援。一齊回顧香港麥當勞這30年來的慈善點滴！



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逾8.4萬人參與「麥當勞兒童愛心馬拉松」——姜濤連續4年任大使／傳承關愛精神

年度慈善盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」至今已舉辦 17 屆，累計吸引超過84,000人參與。（麥當勞照片）

年度慈善活動「麥當勞兒童愛心馬拉松」多年來推廣「小朋友幫助小朋友」的理念，至今已經舉辦17屆，歷年來吸引超過84,000人參與。嘉賓陣容亦非常強大，包括星級監護人劉德華、陳奕迅、容祖兒，而姜濤近年亦連續四年擔任慈善大使，一齊宣揚關愛精神。

姜濤近年亦連續四年擔任慈善大使，一齊宣揚關愛精神。（麥當勞照片）

善用品牌力量推動慈善——30年間舉辦逾100場活動／「SHOW畀你睇」音樂會

由2023年起，香港麥當勞連續四年推出「Big Mac Big Heart」活動，每賣出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，就會捐出一元予香港麥當勞叔叔之家，四年期間合共賣出超過762萬個漢堡。

自2023年起，香港麥當勞亦連續四年推出「Big Mac Big Heart」推廣活動。（麥當勞圖片）

另外，香港麥當勞亦舉辦了一系列「SHOW畀你睇」慈善音樂會及展覽，將做善事融入流行文化。30年來，麥當勞贊助及舉辦了超過100場相關活動，凝聚大眾力量支持病童。

香港麥當勞三十年間贊助及舉辦超過100場音樂、娛樂及文化體驗活動，以更多元方式凝聚社會力量，為病童家庭送上支持。（麥當勞圖片）

多元渠道隨時隨地捐贈愛心——全港逾930部自助點餐機／App增設電子捐款

早於90年代，香港麥當勞已經在餐廳門市擺放捐款箱，讓大家買餐時順手做善事。時至今日，全港近270間餐廳已經設有近340個捐款箱。為了迎合現今的消費模式，麥當勞App由2023年4月起加入了電子捐款功能，超過420萬名用戶可以隨時捐款；顧客平時在全港超過930部自助點餐機點餐時，亦可以直接捐款，將行善融入日常生活。

「取之社會，用之社會」 繼續陪伴病童走過艱難時刻

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，很高興能見證香港麥當勞叔叔之家成立30周年的里程碑。她指出，過去三十年來麥當勞叔叔之家一直為病童家庭提供「家以外的家」，陪伴他們度過人生最艱難的時刻。未來香港麥當勞會繼續秉承「取之社會，用之社會」的理念，肩負回饋社會的責任，為有需要的家庭送上支持與希望。

香港麥當勞30年來累計籌得逾 1 億 1 千萬港元善款。（麥當勞圖片）

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