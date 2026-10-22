置地呈獻《萬聖狂歡祭．中環》以中環歷史街景為靈感的萬聖節盛事

今個10月，置地公司呈獻，香港旅遊發展局及中環區內合作夥伴協力支持的《萬聖狂歡祭．中環》，一連15天將全港最具代表性的街景化身成城中萬聖狂歡據點。活動由即日起至2026年10月31日舉行，將歷史文化裝置藝術、街頭盛會、身心靈充電、親子同樂，以至萬聖節當晚壓軸狂歡共冶一爐，在中環別具歷史特色的拱廊建築與繁華都市肌理的映襯下，譜寫出一場獨一無二的節慶篇章。



置地公司自1889年起扎根中環，逾一世紀以來一直塑造這片核心地段的面貌，締造匯聚人群、融和文化的城中據點。

十五夜．兩區域．一體驗 —— 只在香港

《萬聖狂歡祭．中環》邀請大家以嶄新視角重新發現中環。精心策劃的節目橫跨兩大地標地段：皇后像廣場花園（南）的固定主題裝置，一連15天由日至夜全天候呈現；以及遮打道上多個主題活動日 —— 這條全球最常被拍攝的街道，將化身萬聖節專屬舞台。

（1）中環萬聖幻境 @ 皇后像廣場花園

漫步中環，感受滿載萬聖節主題的裝置藝術、節慶氛圍與充滿驚喜的打卡熱點，讓您沉浸於一場獨一無二的節日體驗。四大主題裝置區域構成整個活動的核心亮點，一連15晚燈光璀璨綻放。

詳情： 日期 即日起至2026年10月31日 時間 全日開放；亮燈時間下午4:00 – 晚上11:30（10月31日延長至凌晨1:00） 地點 皇后像廣場花園（南） 入場 免費 主題裝置亮點 • 魅影之眼 —— 巨型眼球裝置從皇后像廣場噴水池旁冉冉升起 • 甦醒之門 —— 遮打道入口處的巨型門廊裝置 • 鬼王寶座 —— 中環港鐵站K出口外的打卡熱點 • 亡魂禁地 —— 皇后像廣場涼亭化身鬼魅監獄

（2）遮打道特別節目

貫穿15天的核心亮點，是遮打道上舉行的主題活動日，逐步推進至10月31日萬聖節當晚的壓軸狂歡。由親子同樂到Cosplay熱潮，每一天都散發獨特氛圍，將中環每個角落化身成萬聖節畫布。

特別節目一覽： 活動 日期 時間 備註 大小怪獸嘉年華 – Monster Mash Fest（親子日） 10月24日 中午12:00 – 晚上9:00 免費入場。彈跳城堡按時段入場，需另行收費 萬聖街頭狂歡祭 – Halloween Unleashed 10月31日 下午2:00 – 翌日凌晨1:00（彈跳城堡開放至晚上9:00） 免費入場。彈跳城堡按時段入場，需另行收費

親子同樂 @ 大小怪獸嘉年華

10月24日，遮打道搖身一變成為日間遊樂場，色彩繽紛的服飾與趣味十足的驚喜，讓大小怪獸盡情放電。您可親身盛裝赴會，或在遮打道現場的服裝配飾攤位打造專屬造型，並體驗融合萬聖節與香港特色的臉部彩繪及Henna手繪藝術。大型主題彈跳城堡激發無限想像；現場更有精彩表演，以及各式萬聖節主題美食 —— 由糖果任揀專區，到穿梭街頭的鮮爆爆谷車，盡情品嚐。

全區聯乘 · 一體呈獻

《萬聖狂歡祭．中環》匯聚全區力量，透過「Destination CENTRAL（此站・中環）」 企劃貫穿整個活動 —— 一項橫跨多個物業的獎賞計劃，鼓勵訪客完成打卡之旅，同時無縫連結中環其他萬聖節必訪地標。香港理工大學時裝及紡織學院的學生將把萬聖節元素轉化為穿戴藝術，為遮打道上的表演者打造造型；職業訓練局青年學院修讀職專文憑-髮型設計、專業美容及形象設計的學生則負責為巡遊角色設計妝容與髮型。本地手藝人與臉部彩繪藝術家將進駐零售攤位，聯同餐飲夥伴及文化場地，共同呈獻全區聯動的節慶盛會。

街頭以外的數碼體驗

訪客更可延伸至線上體驗，登入www.halloweenincentral.com，探索互動式 360° Halloween World、配備主題濾鏡與城市天際線背景的Halloween Photo Booth，以及 Zombie Hunt小遊戲，將中環的萬聖魔法帶到世界每一角落。

了解更多：www.halloweenincentral.com

關於此站・中環：https://destinationcentral.hk/

（資料及圖片由客戶提供）