八達通換卡攻略｜最新一批失效名單！3組舊號碼查核　2方法免費換

八達通換卡｜如果大家用八達通的時候聽到「嘟～嘟嘟」3下有節奏感的聲響，就要留意了！這代表你的八達通即將失效。八達通公司近日公布了第36批舊款租用版八達通的換卡安排，提醒受影響市民務必於2027年1月30日前完成更換，以免卡片失效並衍生逾期更換行政費。想知道自己的八達通是否到期？如何免費換卡？即睇下文了解！



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八達通換卡｜如何檢查八達通是否需要更換？

想知道自己手上的八達通是否在本次換卡名單內，方法非常簡單，可以透過以下兩種方式辨識：

八達通換卡辨識方法【1】留意拍卡聲響

在日常乘搭港鐵、巴士，或在便利店、餐廳拍卡時，若聽到「嘟～嘟嘟」的特別聲響，即代表該卡需要更換。

八達通換卡辨識方法【2】核對卡背號碼

直接翻查實體卡背面的號碼，若屬於以下第36批的指定號碼區間，則代表屬於即將失效之批次，需於期限前完成更換：

12236001至12530000

42038001至42067000

43785001至44034000

聽到「嘟～嘟嘟」代表該卡需要更換。（八達通官方網站截圖）

八達通換卡｜2大免費換卡方法

為了方便市民升級，官方提供了兩種便捷的換卡途徑：

免費換卡方法【1】升級為手機八達通

用戶可透過八達通App，直接將合資格租用版舊卡無縫轉移至Apple Pay（iPhone或Apple Watch）或支援NFC功能之指定Android/華為智能手機內，享受流動支付的便利。

免費換卡方法【2】前往八達通服務站更換實體卡

使用不記名租用版實體卡的市民，可親臨指定港鐵站或商場內的八達通服務站免費更換；但若屬於長者或學生所持有的個人八達通（印有姓名或相片），則須預先於八達通官方網站登記換卡。八達通公司會在完成審批後郵寄全新個人八達通至持卡人住址，持卡人其後攜帶新舊卡前往「八達通服務站」啟動並轉移資料即可。

讀者亦可透過官方WhatsApp發送預設訊息及你的位置搜尋就近的「八達通服務站」或查看全部的「八達通服務站」。

港鐵內的八達通服務站（八達通官方網站截圖）

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張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。

