大圍Cafe推介6大｜文青木系風＋適合聚會！自家烘焙咖啡/雪糕窩夫

大圍美食｜大圍Cafe｜Cafe推介｜大圍向來以地道熟食及傳統食肆聞名，近年區內亦陸續湧現不少質素不俗的咖啡店。除了有村屋特色小店，還有不少人氣咖啡室，適合來享用早午餐或與友人小聚。另外也有部分空間更為寵物友善，可以帶同寵物到訪。《香港01》 「好食玩飛」記者為大家精選6間大圍必去人氣Cafe，無論想找大玻璃窗採光好、寵物友善還是高質自家製輕食，這幾間絕對值得放入周末行程。即看下文！



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大圍Cafe推介【1】By The O Studio

前身為舊區人氣小店的By The O Studio，於2024年搬遷至積富街現址後，以工業風配搭溫馨木系傢俬登場，成為區內人氣寵物友善Cafe。

店舖主打多款高質西式全日供應早餐及特色意粉，招牌菜式包括蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉入口掛汁濃郁，明太子帶微辣，層次分明；招牌牛角窩夫外脆內軟，牛油香氣突出。店內採光充足，木系桌椅帶點溫暖質感，假日陽光灑進來時非常放鬆。環境舒適且充滿文青氣息，假日不妨帶同毛孩一起來享受寫意下午茶。

By The O Studio

地址：大圍積富街31號益富閣地下3號舖

營業時間：09:00 – 18:00

人均消費：$60-100



大圍Cafe推介【2】Cozy Coffee

澳洲風格的社企咖啡店，店舖以啡白色為主調，座位寬敞舒適。其中必吃北海道雪糕窩夫奶味香濃且質地軟滑，配搭外脆內熱的窩夫口感豐富。純白主調配大片落地玻璃，坐窗邊看著街景喝杯手沖，下午特別寫意，也非常適合夜貓或晚飯後想慢慢聊天的朋友。

Cozy Coffee

地址：大圍積福街64-66號地下C號舖

營業時間：星期一至五11:00-20:00、星期六至日09:00-21:00

人均消費：$50-150



大圍Cafe推介【3】E FOR EGG

E FOR EGG是區內人氣極高的日系文青Cafe，以簡約白色主調配搭溫馨木系家具，更設有極具特色的小富士山及榻榻米地台座位，是區內首屈一指的打卡熱點。店舖主打各款招牌雞蛋料理，蛋香滑溜，特別是榻榻米地台座位區，盤腿坐在木矮桌旁享用日系輕食，氛圍溫馨，有種置身日本小店的感覺。

E FOR EGG

地址：大圍城河道19-25號城河樓地舖

營業時間：星期一至五11:30-21:00、星期六至日10:00-21:00、公眾假期10:00-21:00

人均消費：$50–100



大圍Cafe推介【4】The Shack

The Shack隱身在村內的木屋周圍被綠植物環繞，空氣中帶著淡淡木香。坐在二樓木質空間，一邊聽著微風吹過樹葉的聲音，一邊品嚐輕食。店內更有駐場西摩犬店長，成為不少食客打卡焦點。店舖地下設外賣櫃檯，二、三樓則設榻榻米座位，空間層次豐富，適合與好友閒聊、慢慢歎早午餐。

餐單以地中海風輕食為主，咖啡及特調飲品選擇齊全，整體走輕食路線，份量適中。店方另收加一服務費，周末人流較多，有意攜同寵物到訪宜提早安排。

The Shack

地址：大圍田心村84號地舖

營業時間：星期一至日10:00-19:00

人均消費：$70–100



大圍Cafe推介【5】屋子咖啡

走日系文青風格的屋子咖啡以「一個家以外的家」為概念，是大圍非常標誌性的一間日系文青咖啡店。咖啡走精品路線，單品手沖咖啡的果香乾淨明亮，酸度平衡順口。而店內裝潢走溫馨簡約的木系日式風格，氣氛恬靜舒適，木桌椅散發溫潤感，安靜的環境讓人不自覺放慢腳步。

屋子咖啡

地址：大圍積信街49號地下P舖

營業時間：星期一至五12:00-21:30、星期六至日11:30-22:30、公眾假期11:30-22:30

人均消費：$80–140



大圍Cafe推介【6】Four X Four

Four X Four是一間走工業復古風格的Cafe，空間以水泥牆、金屬燈具與木質傢具交織，格調型格，場內擺放不少越野車相關擺設，和店名互相呼應，吸引不少愛車人士到訪。

咖啡主打自家烘焙豆，奶類咖啡口感圓潤，亦有定期轉換的單品手沖。餐食偏向西式鹹點，店內座位不算多，環境適合三五知己小聚。部分靠窗位置自然光充足，適合拍照；惟午後時段較熱鬧，想安靜用餐建議平日到訪。

Four X Four

地址：大圍上徑口村143號地舖

人均消費：$65–110

營業時間：星期一至五09:00-21:00、星期六至日09:00-16:30、18:00 - 21:00



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張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。

