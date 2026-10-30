荃新天地|荃天食滋味市集開鑼 集結15+地道食店 必試港台聯乘甜品

今個周末，又有新好去處！10月30日至11月1日，荃新天地1期花園廣場將集結逾15間荃灣在地老字號、排隊名店及港、台、澳人氣甜品品牌，打造「荃天食滋味市集」。現場不但有冠軍級港式奶茶、限定刈包與各式秘製小食讓大家一站式「掃街」嘆美食，更邀來台灣、澳門爆紅的甜品品牌強勢加盟，這些過江龍除了帶來自家招牌產品，更與香港本地糕點品牌聯乘，推出全新甜品！適逢今個周末是萬聖節，市集更加碼推出主題活動，消費滿額送免費夾糖、換可愛造型棉花糖。以下立即為你精選食、玩、打卡全攻略！



甜品控天堂！港台人氣糕點夢幻聯乘 澳門爆紅過江龍登場

若你是甜品控，今次市集必定令你瘋狂！來自台北的人氣糕點品牌「Atelier RAW & Siblings」首度跨海聯乘香港品牌「Circle Bakery」，強強聯手推出全新貓咪牛油曲奇及限定Tiramisu。兩個品牌更分別帶來自家招牌，包括Atelier RAW & Siblings的超人氣雪花酥、牛軋餅及牛軋糖，無須飛台灣都食得到！Circle Bakery則有一口菠蘿波、迷你叉燒菠蘿包蛋糕與各式曲奇。與此同時，澳門爆紅品牌的「Bread Station」亦強勢登場，並帶來兩大主打：熔岩芝士拉絲麻糬牛角包及蜂蜜蒜香芝士包，一站式滿足大家的甜品胃！

台北人氣糕點品牌「Atelier RAW & Siblings」與港品牌「Circle Bakery」聯手推出全新貓咪牛油曲奇及限定Tiramisu。

Atelier RAW & Siblings的超人氣雪花酥、牛軋餅及牛軋糖。

集結荃灣老字號+人氣食店 一站式 「掃街」嘆大師級奶茶、限定刈包、秘製小食

除了甜品過江龍，本地美食陣容同樣強大！多間荃灣地道老字號及人氣食店進駐市集，亮點包括：

＊大師級港式奶茶： 最新進駐荃新天地的「民豐餃子‧甜品」 ，由擁逾35年沖茶經驗、勇奪「奶茶王冠軍」的李兆成師傅期間限定坐鎮，帶來大師級港式奶茶。

＊排隊名店獨家刈包：荃灣排隊名店「拉麵台風 BAO」首次參加市集，獨家推出特色魚介豚骨「BAO」。

＊必試地道掃街美食：「棟篤食」秘製辣汁魚蛋燒賣、韓國姨姨「Azooms」手作飯卷、「低調高手及豬隊友」即叫即整雞蛋仔與格仔餅、「暖心芝作」自家石磨芝麻食品、「阿嬤飯團」每日新鮮製作純素雪糕、「泰饌海南雞」屈機鳳爪，以及「社企天糧行膳」與百年老字號「悅和醬園」聯手推出的「市集限定街頭小食組合」，都是必試之選。

大飽口福之後，當然要配上一杯特飲！HB Espresso Coffee & Roaster將帶來萬聖節限定的有汽咖啡梳打，金二少樽仔奶茶則乘芝麻熱潮，再度推出限定芝麻奶茶。若偏好養生，也可選擇峰味正氣良方的多款養生飲品。今次市集由鹹食、甜品到各式特飲一應俱全，絕對能全方位滿足大家！

《癲噹》化身小廚神現身與巨型西多士＋蛋撻仔打卡！

歎盡一系列美食之後，又怎少得了打卡？本地文創品牌「貓室」旗下《癲噹》系列一眾人氣角色，亦將換上可愛的廚師造型現身市集！戴上廚師帽、穿上圍裙的「癲噹總廚」和「廚娘阿明」，於花園廣場不同角落與大家見面。而且現場更有多個巨型港式美食打卡位，包括厚切西多士、大滿足漢堡包、 酥皮蛋撻仔等，視覺效果滿分，打卡一流！

萬聖節限定！免費夾糖+拎可愛造型棉花糖 食滿$500即送電影禮券 優惠延續至年尾

適逢今個周末就是萬聖節，市集特別加碼推出主題驚喜！凡於10月30及31日在商場以電子消費滿指定金額，即可到市集內「天糧行膳」攤檔大玩「Trick or Treat 夾糖獎賞」，免費夾走 100克糖果！而在萬聖節當日（10月31日），只需Like或Follow荃新天地的 Facebook或Instagram 專頁，更可免費換領Halloween 造型棉花糖，感受濃濃的節日氣氛！

一系列驚喜禮遇，將繼續延續至年尾。「荃天食消費賞」將於11月1日至12月31日接力登場，只要於荃新天地餐飲商戶消費滿$500，即可於S⁺ REWARDS 應用程式內換領荃新天地英皇戲院電影禮券，邊食邊賺戲飛，大飽口福又可免費睇戲，一次過歎盡雙重娛樂！

即睇參與市集的美食品牌！

1. Circle Bakery（香港）x Atelier RAW & Siblings（台灣）

2. Bread Station（澳門）

3. 民豐餃子‧甜品 [每日只於12nn至3pm期間參與市集]

4. 天糧行膳（社企）x 悅和醬園

5. 拉麵台風「BAO」

6. 峰味正氣良方

7. 泰饌海南雞

8. 棟篤食

9. 豬隊友

10. 暖心芝作 [只於10月30-31日及11月1日參與市集]

11. 阿嬤飯團

12. 低調高手

13. HB Espresso Coffee & Roaster

14. 真墨魚 [只於10月31日參與市集]

15. 金二少樽仔奶茶 [只於10月30日參與市集]

16. Azooms [只於11月1日參與市集]

「荃天食滋味市集」

日期：10月30日至11月1日

時間：12nn至9pm

地點：荃新天地1期花園廣場

（資料及相片由客戶提供）