中環cafe推介10大｜必試煙燻三文魚Bagel／日啡夜酒／Blue Bottle

中環Cafe｜中環美食｜中環作為香港的咖啡文化集中地，匯聚了許多風格獨特的打卡Cafe，無論是充滿歷史底蘊的古蹟咖啡館、充滿歐式風情的精品店，還是主打特色輕食的悠閒小店，都能為忙碌的都市人提供放鬆空間。《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選出10間中環人氣Cafe，讓你盡情享受悠閒時光！即看下文！



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中環Cafe推介【1】Cupping Room——精品咖啡代表作 簡約時尚樓上Cafe

香港本土老牌精品咖啡館，位於蘇豪核心地段，樓上店空間開揚，大窗可以望到荷李活道街景，適合邊喝咖啡邊看街景。店內自家烘焙咖啡豆，單品手沖、虹吸選擇豐富，咖啡師實力穩定，是不少本地咖啡迷的心水之選。

店內的班尼迪克蛋配煙燻三文魚及忌廉雞肉意粉亦令人流連忘返，空間寬敞舒適，十分適合聚會放鬆。

Cupping Room

地址：中環蘇豪荷李活道49號鴻豐商業中心1樓

營業時間：星期一至日08:00-17:00

人均消費：$101-$200



中環Cafe推介【2】Blue Bottle Coffee——香港首間旗艦店

作為香港首間登陸的Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡），位於擺花街的分店樓高兩層，鄰近中環至半山自動扶手電梯。空間設計維持品牌一貫的簡約純白風格，結合不鏽鋼金屬與木質元素，一樓設有手沖吧枱與周邊商品區，是咖啡迷朝聖的熱門地標。

新奧爾良風格冰咖啡是店內長青招牌，口感順滑帶淡淡香甜。食物以簡單酥皮、麵包輕食為主，主打咖啡配小點，不設複雜正餐。

Blue Bottle Coffee

地址：中環擺花街38-42號地舖及1樓

營業時間：星期一至日08:00-18:00

人均消費：$51-100



中環Cafe推介【3】R&R Bagels——紐約街頭風 每日新鮮烘焙貝果專門店

香港早期紐約風Bagel名店，藏身利源西街小巷內，開業多年一直是貝果愛好者朝聖地。店方參考紐約傳統做法，貝果經長時間發酵、水煮後再入石窯烘烤，口感煙韌有嚼勁，每日新鮮出爐。

除了預設配搭外，客人亦可自由選擇貝果底同忌廉芝士、餡料自訂組合。店內空間偏小，設少量室內座位及巷邊戶外位置，以外帶為主。熱門口味包括楓糖煙肉蛋貝果三文治、Bacon Jam BLT與煙燻三文魚貝果，配上一杯美式咖啡，能為工作日或週末帶來滿滿的能量。

R&R Bagels

地址：中環利源西街28號地舖

營業時間：星期一至五08:00-16:00，星期六及日08:30-16:30

人均消費：$100-$150



中環Cafe推介【4】Tram View Cafe——獨家纜車景觀！半山隱世歐式咖啡館

中環半山獨有、可觀賞山頂纜車的Cafe，也是香港少數可以近距離欣賞纜車駛過的餐廳，開業多年，因獨特視角成為打卡熱點。店舖隱於纜車軌旁，落地大窗正對纜車路軌，每隔十多分鐘就會有綠色山頂纜車徐徐駛過，畫面充滿香港懷舊氣息；同時設有戶外花園座位，綠意環繞。

餐牌以輕食、All Day Breakfast、意粉和蛋糕為主，咖啡質素平穩，重點是感受景觀體驗。位置需沿樓梯上山，由山頂纜車總站步行數分鐘即達，適合搭纜車前後順道停留。

Tram View Cafe

地址：中環半山纜車徑2號

營業時間：星期一至日08:00-18:00

人均消費：$50-$100



中環Cafe推介【5】BACHA COFFEE——摩洛哥奢華風 超過200款精品咖啡

來自摩洛哥馬拉喀什、創立於1910年的傳奇咖啡品牌，店內充滿北非風情，黑白格地磚、雕花木飾與復古鏡面，一入舖就瀰漫咖啡香氣。品牌最大賣點是匯集來自35個國家、超過200款100%阿拉比卡咖啡豆，單品、風味調配、低因豆選擇極多，選擇困難可以請咖啡大師推介。

咖啡會配上雲呢拿忌廉同原蔗糖棒，可以自行調校味道；同時供應多款即焗牛角包，鹹甜款式齊備。舖內設零售區，包裝精美的咖啡豆禮盒，亦是不少人揀手信之選。

BACHA COFFEE

地址：中環金融街8號國際金融中心商場1樓1063號舖

營業時間：星期一至日08:00-22:00

人均消費：$51-$100



中環Cafe推介【6】Urban Coffee Roaster SOHO——特色「日啡夜酒」

Urban Coffee Roaster SOHO是蘇豪區人氣「日啡夜酒」Cafe，白天是精品咖啡店，入夜搖身變成氛圍感小酒吧。與本地知名手工氈酒品牌Perfume Trees Gin（白蘭樹下） 跨界合作。

日間主打自家烘焙手沖、Flat White，配搭鬆餅、輕食；夜晚供應咖啡調酒，咖啡與酒香互相融合。落地大玻璃窗採光一流，日景夜景兩種截然不同氣氛。餐點不算豐富，更適合以飲品為主，約朋友由下午茶直落Happy Hour。

Urban Coffee Roaster SOHO

地址： 中環荷李活道35-37號泉威中心UG樓及1樓

營業時間：星期一至五08:00-19:00、星期六至日09:00-19:00、公眾假期09:00-19:00

人均消費：$50-$150



中環Cafe推介【7】MONO Lab——大館旁隱世頂樓

位於中環大館旁隱世大廈頂樓的MONO Lab，是一間集精品咖啡、人氣手工貝果與夜間水煙酒吧於一身的特色樓上店，更設有舒適的戶外露天座位。

MONO Lab

地址： 中環蘇豪荷李活道31-33號7樓

營業時間：星期一至五10:00-02:00、星期六至日10:00-04:00

人均消費：$101-$200



中環Cafe推介【8】Haus Coffee Club——韓系純白聖水洞風咖啡店

蘇豪扶梯旁的人氣韓系Cafe，以包浩斯Bauhaus簡約美學為設計核心，紅白主調配經典紅皮梳化，是店內最搶眼打卡位，留白空間感強，隨便拍都很有質感。店內不少食材自家新鮮調製，包括糖漿、Ricotta芝士等，飲品選擇豐富，主打近年大熱的忌廉拿鐵系列。

餐食以All Day Breakfast、三文治、沙律為主，人氣Boy Breakfast、Steak & Egg都是Brunch常客之選。位置方便，逛蘇豪中途可以入內小坐，店內氣氛放鬆，適合閒聊，亦有不少人帶電腦工作。

Haus Coffee Club

地址： 中環士丹頓街32號地舖

營業時間： 星期一至日08:00-18:00

人均消費：$51-$100



中環Cafe推介【9】No Title Coffee——歌賦街微型文青咖啡店

位於中環歌賦街的極小型人氣咖啡店No Title Coffee，店面精緻小巧、座位極少並主打外帶。店內巧妙融合香港舊日情懷與貴州特色，提供創意十足的特調咖啡、各款精緻林明頓蛋糕（Lamington），甚至是少見的貴州糯米飯。

除常規黑白咖啡，有多款故事感特調，包括小金魚、癡迷日落的人等，更有獨特體驗，咖啡師會按客人當下狀態調配專屬咖啡，儀式感十足。

No Title Coffee

地址：中環歌賦街51B號地舖

營業時間：星期一至日09:00-19:00

人均消費：$50-$100



中環Cafe推介【10】Sheer Coffee——卑利街日系侘寂風咖啡店

位於中環卑利街斜坡上的Sheer Coffee是一間精緻的日系侘寂風咖啡小店。店內以水泥牆身搭配木製裝潢與綠意植栽，透出溫暖黃光，營造出鬧市中的寧靜喘息空間。

咖啡豆備有巴西同埃塞俄比亞兩款，巴西豆帶杏仁、拖肥堅果調，埃塞俄比亞豆則散發熱情果同茉莉花香；特調飲品以四季為創作主題，Lazy Lemonade人氣高，氣泡檸檬水加入果香Espresso，清爽解膩。

Sheer Coffee

地址：中環卑利街18B號福志樓地下4號舖

營業時間：星期一至五08:00-17:30、星期六至日08:30-18:00、公眾假期08:30-18:00

人均消費：$50-$100



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張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。

