滙豐Mastercard個人化優惠全新升級　扣賬卡都用得

除了滙豐Red信用卡及滙豐卓越理財信用卡外，滙豐Mastercard扣賬卡亦全新加入，現已全面解鎖Mastercard個人化優惠(PCLO)，著數再升級！可按照你消費習慣，度身訂造你的專屬優惠。現有6大本地精選商戶，由早上一杯提神咖啡、中午食外賣，到放工約朋友餐廳食飯、購物，簽賬可享回贈！加上週末北上玩樂熱潮，配合滙豐Mastercard更享有高達100%現金回贈，即睇以下慳錢攻略！



6大本地精選商戶自動賺回贈

從早到晚的消費習慣，滙豐Mastercard都幫你包辦！即日起至2026年12月6日，特選滙豐Red信用卡、滙豐卓越理財信用卡及滙豐Mastercard扣賬卡持卡人於滙豐Mastercard優惠網頁登記，到以下本地熱門商戶消費簽賬，即可輕鬆解鎖優惠：

• Pacific Coffee

返工前或午後歎杯精品咖啡，輕鬆享受咖啡折扣。

• Keeta

午餐嗌外賣或宵夜點餐，連繫滙豐Mastercard直接扣數兼賺賞。

• The Spaghetti House（意粉屋）

一家大細或朋友聚會食意粉披薩，滋味加碼。

• Marks & Spencer (M&S) & Big C

買英式小食、有機蔬菜或泰國零食雜貨，日常開支順便儲回贈。

• 松本清（Matsumoto Kiyoshi）

補貨日系護膚品與生活用品，買得更划算。

還有其他本地商戶優惠，記住上滙豐Mastercard優惠網站瀏覽同登記你的專屬優惠！

滙豐Red信用卡

滙豐卓越理財信用卡

週末快閃北上 交通、美食、住宿享高達100%回贈

所有滙豐Red信用卡、滙豐卓越理財信用卡及滙豐Mastercard扣賬卡持卡人可享有一系列中國內地專屬消費獎賞。無論是深圳快閃食喝玩樂，還是北京、上海深度遊，記得先去滙豐Mastercard優惠網站登記！

推廣期：即日起至2026年12月31日

登記網址：滙豐Mastercard優惠網站

四大中國內地專屬消費優惠：

1. Call車打的回贈：搭乘DiDi（滴滴出行）往返各大熱門商場或景點，單一簽賬滿CNY 50或以上可獲現金回贈CNY 12.5。

2. 搭地鐵現金回贈：於深圳地鐵、廣州地鐵、北京地鐵、成都地鐵及公車、上海地鐵及上海磁浮列車以拍卡過閘方式支付，享高達100%現金回贈（上限 CNY 25）。

3. 超市買手信回贈：前往Ole' & blt精品超市購買優質食材、手信或零食禮盒，單一簽賬滿CNY 500享超值回贈CNY 125。

4. 海南省度假指定酒店回贈：於海南省指定酒店前台支付單一房費簽賬滿CNY 1,000或以上，賺CNY 250現金回贈。

海外旅遊與介面升級 日韓商戶簽賬高達8%「獎賞錢」回贈

滙豐Mastercard優惠網站現已全新改版升級！除了PCLO優惠外，現在可直接按目的地瀏覽及登記Mastercard Travel Rewards（MTR）優惠，出國玩樂更方便。

準備去日韓賞楓或滑雪？持有滙豐Red信用卡的客戶，於東京或大阪坐地鐵用Suica卡、韓國坐交通工具使用使用Apple Pay增值Tmoney或到韓國必逛的美妝天堂Olive Young消費，除可享MTR優惠外，更可享額外高達8%「獎賞錢」（RewardCash）回贈！

日本Suica

單一增值滿JPY8,000享JPY200回贈

韓國Olive Young

單一簽賬滿KRW90,000享KRW10,000回贈

韓國Tmoney

單一增值滿USD12享USD1.20回贈

優惠詳情︰滙豐Red信用卡指定商戶及網購簽賬優惠

加碼驚喜大抽獎 簽賬即抽高達$388,888簽賬額

用滙豐 Mastercard 簽賬仲有驚喜！所有合資格簽賬均可自動參加「Mastercard 勁抽驚喜彩蛋抽獎」，有機會贏取頭獎價值$388,888 簽賬額！下一位幸運兒可能就係你！

抽獎詳情

每月抽獎活動推廣生意的競賽牌照號碼：61831-33（只適用於香港地區）

季度抽獎活動推廣生意的競賽牌照號碼：61834-41（只適用於香港地區）

優惠受條款及細則約束

借定唔借？還得到先好借！

(資料由客戶提供)