上環cafe推介5大｜打卡必去自助洗衣咖啡店！朝啡夕酒／手工意粉

上環Cafe｜上環美食｜上環匯聚舊唐樓、古董街與文青小店，同時是香港精品咖啡集中地。其中在摩羅上街、文咸東街、蘇杭街一帶，藏住大量風格各異的Cafe；不只是逛古董街中途歇腳，無論周末Brunch、單人靜靜歎手沖咖啡、還是和朋友打卡下午茶，都可以找到合適選擇。《香港01》「好食玩飛」記者精選出5間不同風格的必訪上環咖啡店，記得看下去啦！



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上環Cafe推介【1】Sofi PASTA Co.——主打手工意粉與精緻甜點

上環社交平台大熱的手工意粉Cafe，兩層歐式復古木調空間，燈光柔和溫暖，適合朋友小聚、周末Brunch。店內主打新鮮手工意粉，款式獨特，包括麻花卷粉、飲管粉、闊條麵等，招牌卡邦尼煙腩肉麻花卷粉醬汁濃潤，另外麻辣奶油虎蝦飲管粉、黑松露蘑菇卷卷麵都深受歡迎。

除意粉外餐廳亦供應咖啡、特調飲品，甜品必試開心果巴斯克芝士蛋糕，周末限定法式焦糖吐司同樣是打卡熱點。人氣高，不設即日訂座，建議透過WhatsApp預訂或早些到訪，避開排隊。

Sofi PASTA Co.

地址：上環文咸東街6號地舖（港鐵上環站A2出口，步行約2分鐘）

電話/WhatsApp：6975 6763

營業時間：星期一至五10:00-15:00、17:45-21:00；星期六至日10:30-15:00、17:45-21:00

人均消費：$150-$250



上環Cafe推介【2】Halfway Coffee——懷舊特色瓷器咖啡

Halfway Coffee是位於摩羅上街古董街標誌性Cafe，主打中西融合的復古咖啡體驗，最大特色是以在街邊古董攤尋回的舊青花瓷杯盛載咖啡，打卡感滿滿，外賣杯亦印上青花瓷圖案，自成一格。店內設戶外長凳座位，坐着看人來人往，氛圍悠閒寫意，同時屬寵物友善，可以帶毛孩到訪。

咖啡除常規黑白咖啡，招牌玫瑰拿鐵、沖繩黑糖拿鐵大受歡迎，花香與焦糖甜調柔和不膩；輕食方面必試煙三文魚牛油果酸種多士，配溫泉蛋，是區內熱門輕早餐選擇。店舖不接受預訂，周末古董街人流多，戶外座位先到先得。

Halfway Coffee

地址：上環摩羅上街26號華冠大廈地舖（港鐵上環站A2出口, 步行約6分鐘）

電話號碼：26061160

營業時間：星期一至日08:00-18:00

人均消費：$50-$100



上環Cafe推介【3】Common Ground——半山斜巷戶外打卡Cafe

太平山街人氣文青Cafe，空間以水泥、原木搭配大量綠植，簡約自然風格，氛圍寧靜舒服，是區內很受歡迎的放空地點。店名寓意「共同空間」，主打讓人放下急促節奏慢慢嘆啡。

咖啡水準穩定，除常規意式咖啡外，手沖單品豆會隨季節更新，果調、堅果調風格兼備；招牌蜂蜜肉桂拿鐵香氣突出，甜度溫和。店內座位不多，設少量戶外位置，適合和好友淺談，不少人逛太平山街畫廊、文青店時順道造訪。

Common Ground

地址：上環城皇街19號地舖（港鐵上環站A2出口，步行約8分鐘）

電話號碼：28188318

營業時間：星期一至日09:00-18:00

人均消費：$51-$100



上環Cafe推介【4】Lazy Sunday——晚市營業韓系簡約Cafe

Lazy Sunday是位於蘇杭街人氣韓系簡約Cafe，純白簡潔外牆搭配柔和燈光，線條乾淨利落，是很有首爾街頭感的打卡點，店內空間不大，設室內同少量戶外座位，氛圍悠閒舒適。店舖更營業至晚上10點，提供「早C晚A」（早上咖啡、晚上酒精）的微醺選擇。

店內招牌正是韓系咖啡圈大熱的維也納咖啡（Lazy Spanner），濃縮咖啡上面鋪上厚實綿密的鮮奶油蓋，咖啡的焦香對比奶蓋的滑潤，甜而不膩，是到店必點；另外Dirty Matcha Latte同樣人氣高。

Lazy Sunday

地址：上環蘇杭街1號地舖（港鐵上環站A2出口，步行約3分鐘）

營業時間：星期一至日08:00-22:00

人均消費：$50-$150



上環Cafe推介【5】Coffee&Laundry——自助洗衣結合精品咖啡

位於皇后街話題複合式Cafe，結合自助洗衣與咖啡空間，工業簡約風格，牆身配上洗衣機、乾衣機，題材新穎，打卡感十足。

大家可以一邊等洗衣一邊歎咖啡，把日常瑣事變成放鬆時光，氛圍隨性寫意。咖啡以平實穩定的意式為主，推介Piccolo Latte、抹茶鮮奶，亦有季節限定特調，店內座位不算多，適合短時間停留。

Coffee&Laundry

地址：上環皇后街1號地下F號舖（上環站A2出口，步行約5分鐘）

營業時間：星期一至五08:00-17:00、星期六至日09:00-18:00、公眾假期09:00-18:00

人均消費：$40-$80



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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