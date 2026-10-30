大埔Cafe推介9大｜必試牛角窩夫！韓系工業風/海景露台/寵物友善

大埔cafe｜大埔美食｜大埔除了鬧市商場，區內及大美督、白石角一帶亦藏有不少高質特色Cafe，適合周末慢活放空！《香港01》「好食玩飛」記者精選9間大埔必訪咖啡店，當中涵蓋韓系水泥工業風全幢Cafe、海景露台結合泰式按摩的複合空間、白石角自然共生風格小店，以及白鷺湖畔歐式餐廳等。即看下文！



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大埔Cafe推介【1】Tamora——大美督韓系水泥工業風全幢Cafe

大美督人氣三層工業風Cafe，帶有濟州島郊野咖啡館感覺，設戶外庭院座位，離海邊不遠，郊遊踩單車路線必經。面向湖林美景，被譽為「香港小濟州島」。

店內空間闊落簡約，自然光充足，主打咖啡同韓式茶飲，季節豆款手沖選擇豐富；招牌粟米芝士蛋糕香氣濃郁，Croffle（牛角窩夫）可做甜或鹹款，鹹味版本適合作為輕食。營業至傍晚，星期二全日休息。踩單車賞日落後過來小坐十分合適。

Tamora

地址：大埔大美督村46B號地舖至2樓

營業時間：星期一、星期三至星期日10:00-19:00、星期二全日休息

人均消費：$101-200



大埔Cafe推介【2】Relax B&M——海景露台Cafe結合泰式按摩

Relax B&M結合海景Cafe、貓Cafe和泰式按摩的複合空間，樓高三層的多元化休閒空間，下層為花園及露天茶座Cafe，頂層露台可飽覽大美督無敵海景與日落，更設有貓店長與泰式按摩服務。

地下花園茶座環境悠閒，一樓設貓貓專區，想與貓互動可以預留位置；餐點以西式輕食為主，軟殼蟹意粉、芝士牛肉漢堡口碑不俗，Croffle窩夫配咖啡是不少客人的固定搭配。營業至晚上，日落時分光影絕佳，適合由日玩到夜。

Relax B&M

地址：大埔大美督汀角路龍尾村165A號地舖

電話號碼：90884875

營業時間：星期一至五12:00-21:00、星期六至日11:00-21:00（最後點餐時間20:15）

人均消費：$50-200



大埔Cafe推介【3】我也愛你咖啡館——藝術中心內文青浪漫小天地

大埔人氣韓系文青Cafe，淺色木調搭配柔和燈光，佈置簡潔溫暖，滿滿首爾小店氛圍，非常適合打卡。

店內咖啡選擇豐富，抹茶拿鐵同樣有不少客人回頭點。食物方面主打各式Brunch、酸種多士同手工蛋糕，店內空間舒適，有落地玻璃窗，非常適合打卡！咖啡館更營業至晚上，大家下班或者黃昏散步後都可以過來歎杯咖啡。

我也愛你咖啡館

地址：大埔安邦路12號大埔藝術中心地下G08號舖

電話號碼：63681038 (WhatsApp訂座)

營業時間：星期一至日11:00-21:30

人均消費：$101-200



大埔Cafe推介【4】喫茶ちょうぼ (Choubo Kissaten)——復古昭和日系洋食屋

大埔墟少有的日式復古喫茶店，走昭和風格，木質傢俬、柔和黃光，配上復古裝飾，還原日本舊式喫茶店氛圍，氣氛靜謐有情調。

店內主打日式經典咖啡，另外自家烘焙手沖咖啡選擇豐富，喜歡淺焙果香或者深焙濃厚風味都可供選擇。食物方面必試蛋包飯，日式厚切多士、鬆軟布丁，是不少人專程前來的理由。

喫茶ちょうぼ (Choubo Kissaten)

地址：大埔安邦路8及10號大埔超級城B區2樓276號舖

電話號碼：25641888

營業時間：星期一至日11:30-22:00、最後落單時間: 21:00

人均消費：$101-200



大埔Cafe推介【5】過日辰(A Day Well Spent)——大埔白石角自然共生概念Cafe

坐落於白石角科學園附近的「過日辰」，以「自然共生」為核心概念，突破了傳統咖啡店的框架，是一間集藝術展覽、社區交流與慢活體驗於一身的寵物友善空間。店名取自香港人的地道用語，寄望繁忙的都市人能在這裡好好「過日辰」、感受日常。

店內空間設計上最具標誌性的是由本地木雕藝術家聯同木工藝家合作打造、長達2.5米的日與夜山巒大型雕塑木餐桌。整套餐桌沒有固定座位，刻意打破一般餐廳的社交邊界，鼓勵陌生人併桌交流。店舖同時是寵物友善空間，主打精品咖啡、輕食及晚市天然葡萄酒（朝啡夕酒）。

過日辰(A Day Well Spent)

地址：大埔白石角優景里63號Silicon Lane地下G13號舖

電話號碼：66099528 (WhatsApp Only)

營業時間：星期一12:00-18:00、星期二12:00-21:00、星期三至五12:00-18:00、星期六至日10:00-18:00

人均消費：$50-150



大埔Cafe推介【6】Billow——大埔白鷺湖畔歐陸湖景餐廳

坐落於大埔白鷺湖互動中心（Lake House）的Billow，是一間極具度假風情的湖畔餐廳。餐廳建築以湖邊白色小屋為靈感，採用大片落地玻璃與純白歐陸式設計，被綠化園林與波光粼粼的白鷺湖環繞，環境極為開揚浪漫，同時屬極受歡迎的寵物友善餐廳，經常吸引不少人帶同毛孩前往用餐與拍照打卡。

特色美食有酸豆檸檬忌廉汁煮波士頓龍蝦尾全蛋意粉、板燒澳洲黑安格斯MB5級牛側腹扒、黑松露薯條、法式焦糖燉蛋及多款精緻下午茶美點與特調咖啡。

Billow

地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖

電話號碼：26576628

營業時間：星期一至五11:00-22:00、星期六至日10:00-22:00、公眾假期10:00-22:00

人均消費：$150-300



大埔Cafe推介【7】Homeland lite——大埔人氣高質西式Cafe&Bistro

位於大埔東昌街的Homeland Lite（Homeland系列分店），距離港鐵大埔墟站僅需步行約5分鐘，是大埔極具人氣的西式休閒餐廳與Cafe。

店內風格簡約舒適，提供種類繁多的創意西餐、手工意粉、特色鐵鍋燉飯以及打卡甜品，無論是平日午市套餐、假日悠閒Brunch或是晚餐聚會都非常受歡迎。

Homeland lite

地址：大埔東昌街2號地舖

電話號碼：91619019

營業時間：星期一至日12:00-15:00、17:30-22:00、公眾假期及前夕照常營業。

人均消費：$100-200



大埔Cafe推介【8】Boundless by reaction——大埔兩層高文青風寵物友善Cafe

Reaction咖啡團隊旗下分店，位於大埔汀角路，是一間極具人氣的兩層高文青風特色咖啡店。

店內採用大玻璃窗與綠色植物點綴，空間感十足且採光極佳。最難得的是它屬於室內寵物友善餐廳，客人可以直接帶同毛孩在冷氣房內用餐，是大埔和太和一帶主打精品咖啡的低調質感Cafe，適合靜心飲啡、工作。

boundless by reaction

地址：大埔汀角路15號地下C號舖

電話號碼：23651888

營業時間：星期一至日09:00-21:30

人均消費：$50-150



大埔Cafe推介【9】Vagas Cafe Bistro——大埔木系寬敞裝潢 寵物友善

位於大埔大元商場的Vagas Cafe Bistro，巧妙地融合了休閒咖啡廳的清新與小酒館的慵懶氛圍。走歐陸鄉村風格，店內大量使用原木橫樑、藤製餐椅，牆身鋪上仿石紋磚，搭配乾花與復古吊燈，燈光暖調柔和。

空間分成兩區，靠窗位置適合打卡，內部枱位空間較闊，適合多人聚餐；定位Cafe Bistro，日間供應咖啡、Brunch和輕食，晚市轉做小餐館，提供扒類與特調雞尾酒，是大埔墟少數可以由下午茶直落到晚膳的歐陸風Cafe。另外，Cafe亦是室內寵物友善餐廳，是區內假日放空、聚會的好去處。

Vagas Cafe Bistro

地址：大埔汀角路10號大元商場平台F10號舖

電話號碼：68980005

營業時間：星期一至五11:00-21:00、星期六至日11:00-22:00

人均消費：$50-150



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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