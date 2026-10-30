佐敦Cafe推介6大｜必試開心果Terrine！精品手沖／英倫風早午餐

佐敦cafe｜佐敦美食｜佐敦匯聚傳統老街、特色小店與文青聚腳點，同時藏著不少優質咖啡店。不論想找個地方靜靜品嚐手沖咖啡、吃個豐盛Brunch，還是與朋友打卡聚會，佐敦都能滿足你。這邊的Cafe全部鄰近港鐵站，下車後步行片刻即可抵達。《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選6間不同風格的必訪佐敦咖啡店，即看下文！



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佐敦Cafe推介【1】Passepartout——多國元素融合早午餐

愛吃全日早餐（All Day Breakfast）的話，這間隱藏在閩街的英倫風格Cafe不容錯過。低調的門面與磚牆設計，帶點英式咖啡館的復古味道，為繁忙的佐敦區提供了一個寧靜的早午餐據點。

店內招牌菜式包括以英國、加拿大及曼谷地名命名的Yorkshire、Steveston與Bangkok，每一款都融合不同地域的食材與煮法，店內除供應水準不俗的精品咖啡外，各式特色鹹食深受喜愛，非常適合假日與朋友悠閒聚會。無論是平日歎一杯咖啡，還是周末與朋友來一頓悠閒早午餐，都相當合適。

Passepartout

地址：佐敦閩街1號地舖（港鐵佐敦站C2出口，步行約5分鐘）

營業時間：星期一至日10:00-16:00

電話號碼：28820828

人均消費：$100-$200



佐敦Cafe推介【2】Slow Walker——廟街慢活文青風格Cafe

Slow Walker坐落於廟街一角，店如其名主打「慢活」概念。店內充滿木質調與簡約文青質感，提供多款手沖咖啡、特調飲品以及自家製輕食甜品。

餐單選擇豐富，除咖啡、蛋糕之外，亦供應全日早餐、意粉與小食。明太子帶子意粉、香辣小茴香白酒虎蝦意粉都是常客常點的鹹食，出品水準穩定，並非只着重裝潢打卡的店舖。店內佈置不少綠植，氣氛柔和，適合閒談、工作，而且更是寵物友善，大家可以帶同寵物在這邊休息一下。

Slow Walker

地址：佐敦廟街286-298號華志大廈地下F2號舖（港鐵佐敦站C2出口，步行約3分鐘）

營業時間：星期一至三09:00-19:00、星期四至五09:00-21:00、星期六09:00-20:00、星期日09:00-18:00

電話號碼：95209817

人均消費：$50-$100



佐敦Cafe推介【3】Zombie Specialty Coffee——專注品質的精品咖啡小店

位於官涌街的個性化精品咖啡店，店面雖然簡潔俐落，但對咖啡豆品質與萃取技巧極為執著。店內主打高水準單品手沖與濃郁Espresso，同時不時推出驚喜季節特調，極受附近街坊與特意前來的咖啡迷支持。

店內兩大人氣招牌不可錯過。特調咖啡Wake up Zombie結合濃縮咖啡、伯爵茶、接骨木糖漿與檸檬汁，香氣帶有伯爵茶的花香，入口清爽醒神；每日限量供應的自家製Tiramisu 質感軟滑，酒香與咖啡味平衡得宜，是不少顧客到訪的重點。另外亦供應多款鹹點、多士與牛角包類小食，適合作為輕食配咖啡。店內提供Wi-Fi，環境安靜，適合靜心工作或獨自嘆啡。

Zombie Specialty Coffee

地址：佐敦官涌街9-13號地下1號舖（港鐵佐敦站C2 出口，步行約5分鐘）

營業時間：星期一至五08:00-19:00、星期六至日及公眾假期09:00-19:00

電話號碼：37051090

人均消費：$60-$150



佐敦Cafe推介【4】Studio Caffeine——工業風cafe精選世界各地咖啡豆

對於資深咖啡愛好者而言，Studio Caffeine絕對值得列入名單。這間位於廟街的精品咖啡店屢獲獎項，店主對咖啡豆的挑選尤為執著，搜羅來自瑞典、柏林、赫爾辛基、三藩市等地的烘焙豆，如同一座小型世界咖啡地圖。

選定單一原產地咖啡豆之後，顧客可自由挑選手沖、虹吸或冰滴三種沖煮方式，同一種咖啡豆能夠呈現截然不同的風味層次；咖啡師亦會按照豆種特性，推薦最合適的沖調方法，用心可見。喜愛精品咖啡的人士，一試便能感受當中的差異。

Studio Caffeine

地址：佐敦廟街284號地舖（港鐵佐敦站C2出口，步行約3分鐘）

營業時間：星期一至六08:00-22:00、星期日08:00-18:00、公眾假期及公眾假期前夕08:00-22:00

電話號碼：27933480

人均消費：$80-$160



佐敦Cafe推介【5】好日子咖啡（Good Day Coffee）——日系木系文青放空Cafe

位於文英街的超人氣文青Cafe，全店以簡約日系木質調為主，環境寬敞舒適，氣氛溫馨悠閒。餐廳主打多款用心製作的定食、輕食及特色甜品，配上水準穩定的咖啡與特調飲品，是假日遠離喧囂、好好放慢腳步享受「好日子」的絕佳去處。

店內最知名的是開心果Terrine，開心果香味濃郁，口感層次豐富；另一招牌青瓜拿鐵屬於市面少見的配搭，風味清新解膩，充滿驚喜。

好日子咖啡（Good Day Coffee）

地址：佐敦文英街25B號地舖（港鐵佐敦站C2出口，步行約5分鐘）

營業時間：星期一全日休息、星期二至日及公眾假期11:00-18:00（實際營業時間請瀏覽Instagram公佈IG: goodday.hk）

電話號碼：23300111

人均消費：$80-$150



佐敦Cafe推介【6】Pastime Cafe——藍白地中海風打卡Cafe

位於炮台街的搶眼藍白色調西式咖啡店，外牆充滿地中海與簡約希臘風情。文青氣息濃厚，是區內極受歡迎的打卡熱點。店舖分為兩層：地面設有大型玻璃窗，坐在窗邊品嘗咖啡或清新特飲，閒適自在；樓上雅座環境安靜，適合閱讀或使用電腦，享受獨處時光。

餐廳主打各款西式輕食與精緻甜品，環境寫意舒適。一杯咖啡的時間，足以暫時隔開佐敦街頭的喧囂，這正是Pastime希望帶給顧客的片刻悠閒。

Pastime Cafe

地址：佐敦炮台街29-31號地舖（港鐵佐敦站C2出口，步行約8分鐘）

營業時間：星期一至日09:00-22:00

電話號碼：26691733

人均消費：$80-$150



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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