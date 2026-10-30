油麻地Cafe7大推介｜必試威士忌提拉米蘇！精品咖啡/工業風小酒館

油麻地Cafe｜油麻地美食｜在節奏緊湊的都市生活中，偶爾也需要一個可以放慢腳步的靜謐空間。油麻地從文青氣息濃厚的木系小店、充滿故事感的復古唐樓樓上舖，到結合書店與影音文化的藝術地標應有盡有。《香港01》「好食玩飛」記者精選出7間必訪油麻地Cafe，假日不妨約上三五知己，或獨自來喝杯好咖啡，感受專屬於油麻地的慢活時光！



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油麻地Cafe推介【1】YAMA COFFEE——簡約木系小店

位於碧街的YAMA COFFEE是一家典型的日系簡約風格小店，環境溫馨舒適，木系裝潢帶點文青氛圍，是鬧市中難得的靜謐角落。

店家主打高水準手沖咖啡、選用日本烘焙咖啡豆，當中包括來自北海道二世古的特調豆款。特色特調飲品及自家製戚風蛋糕等輕食甜點，出品精緻且店員態度親切，適合想安靜喝杯好咖啡或看書放空的客人。

YAMA COFFEE

地址：油麻地碧街15號地舖（港鐵油麻地站A1出口，步行約4分鐘）

營業時間：星期一至日09:30-17:00

電話號碼：92151563

人均消費：$40-$90



油麻地Cafe推介【2】不籽是咖啡——唐樓復古文藝Cafe

店名寓意不僅僅是咖啡，店舖位於彌敦道旁的小巷之中，在油麻地繁鬧的人潮裡闢出一片寧靜空間。裝潢融合木質傢具與波希米亞風格，空間寬敞，落地窗引入自然光，氣氛舒適放鬆，適合與友人聚餐、慢慢閒談。

咖啡豆選用世界咖啡杯測大賽冠軍烘焙師的自家拼配豆，質素穩定；餐單主打西日Fusion 料理，主食選擇多元。招牌包括味噌蟹醬蟹籽蟹肉扁意粉、龍蝦湯配牛油果大蝦烏冬，湯底鮮甜濃厚；飲品方面，「椰爺的咖啡」最受歡迎，椰香柔和，與咖啡平衡得宜；另外亦有牛角包窩夫、焦糖香蕉雪糕等甜點，鹹甜兼備，適合由下午茶坐到晚餐時段。

不籽是咖啡

地址：油麻地彌敦道450號文豪閣地下D號舖（港鐵油麻地站C出口，步行約4分鐘）

營業時間：星期一11:30-20:30、星期二12:00-20:30、星期三至四11:30-20:30、星期五至六11:00-21:00、星期日11:00-20:00

人均消費：$100-$200



油麻地Cafe推介【3】Kubrick——書店與咖啡完美結合的文青地標

位於百老匯電影中心內的Kubrick，是油麻地標誌性的文藝咖啡店，結合書店、刊物銷售與咖啡空間，長年吸引不少電影愛好者、藝術創作者前來逗留。店內擺放大量電影書籍、藝術刊物與海報，空間氛圍安靜沉澱，看完電影過來喝一杯咖啡，是不少訪客的固定節奏。咖啡以經典奶啡、手沖為主，同時供應簡單輕食與蛋糕，沒有過度花巧的餐點，重視空間本身的氣質。

Kubrick

地址：油麻地眾坊街3號駿發花園地下H2號舖（港鐵油麻地站C出口，步行約4分鐘）

營業時間：星期一至日11:30-21:00

電話號碼：23848929

人均消費：$80-$150



油麻地Cafe推介【4】媽不在家——復古舊物樓上Cafe 鬧市小花園

隱身上海街唐樓一樓的「媽不在家」是油麻地一間頗具名氣的樓上Cafe，店內擺放大量舊式傢具、古董擺件與滿室綠植，彩色玻璃窗透入柔和光線，猶如走進時光停滯的舊屋，打卡氣氛濃厚。

店內供應各式手工蛋糕與特調飲品，甜點款式時常更新，不少蛋糕配色鮮明奪目，與店內復古斑駁的環境互相襯托。店舖開放時間較特別，並非每日營業，計劃到訪要留意休息日。

媽不在家 (Mom's Not Home)

地址：油麻地上海街302號1樓（港鐵油麻地站C出口，步行約3分鐘）

營業時間：星期一、星期四至日14:00-21:00、星期二、三休息。（不定休，建議出發前留意社交平台）

電話號碼：97705760

人均消費：$50-$100



油麻地Cafe推介【5】Islet Coffee Lab——專業咖啡實驗室

Islet Coffee Lab主打專業咖啡實驗室概念的精品咖啡店，對咖啡豆烘焙與沖煮極具要求，是咖啡迷不能錯過的朝聖地。

店內提供多款產地單品手沖咖啡、冷萃咖啡及精緻輕食，咖啡風味選擇非常豐富，適合喜歡品嘗不同豆款與講究沖煮細節的客人。人氣招牌為威士忌提拉米蘇，咖啡香濃郁，酒香溫潤。

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Islet Coffee Lab (Yau Ma Tei)

地址：油麻地新填地街102-104號地舖（港鐵油麻地站C出口，步行約7分鐘）

營業時間：星期一至日10:00-18:00

人均消費：$60-$110



油麻地Cafe推介【6】Liberty Coffee&Wine——型格複合式咖啡美酒館

位於油麻地的Liberty Coffee&Wine是一間集精品咖啡與優質葡萄酒於一身的型格複合式小店。店內裝潢簡潔俐落，帶點摩登工業風，空間舒適放鬆。

日間提供高質素的手沖咖啡、拉花意式咖啡及精緻的輕食與甜點；到了黃昏過後，則會轉為氣氛浪漫的小酒館，供應多款精選葡萄酒，無論是午後喝咖啡還是夜晚小酌都非常適合。

Liberty Coffee&Wine

地址：油麻地廟街285號地舖（港鐵油麻地站C出口，步行約5分鐘）

營業時間：星期一至五11:00-22:00、星期六至日10:00-22:00、公眾假期10:00-22:00

電話號碼：55439342

人均消費：$100-$200



油麻地Cafe推介【7】Any Moment Cafe——桌遊主題樓上Cafe

主打桌遊體驗的樓上Cafe，收藏種類繁多的桌上遊戲，包含巨型層層疊等趣味玩具，很適合一大班朋友前來消磨整個下午。店內環境輕鬆隨意，沒有文青咖啡店的拘謹感。

餐牌供應咖啡、特調飲品與各式小食、蛋糕、意粉等主食亦有供應，重點在於團體玩樂氣氛，朋友聚會不想外出逛街，來這裡可以盡情遊玩。

Any Moment Cafe

地址：油麻地登打士街36號恆威商業中心9樓全層（港鐵油麻地站A1出口，步行約3分鐘）

營業時間：星期一至日12:30-00:00

電話號碼：61306631 (24小時訂座或查詢)

人均消費：$100-$200



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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