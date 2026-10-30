M+五周年11.8免費開放　修復電影＋夜間音樂派對＋壽星福利

一向深受遊客歡迎的西九文化區M+原來已經開館五周年了，更累積接待超過 1,250萬參觀人次，成為不少港人放假去海旁散步、睇展覽及打卡的必去地標。為慶祝這個重要日子，M+於11月1日至8日展開為期8天的慶祝活動。今次特別為大家整合「M+免費開放日攻略+電影音樂周末Chill放鬆活動」，教大家如何由朝玩到晚，一次過感受文青Feel免費睇展覽、經典電影、海旁音樂、手作工作坊及11月生日限定著數，無論是一個人慢活定約埋朋友同行都非常適合！



西九文化區M+開館五周年，於11月1日至8日展開為期8天的慶祝活動，其中包括周末多個特別藝術演出。

「M+修復電影節」由11月1日起於指定週末上演，包括九部4K數碼修復的香港電影新浪潮經典。

第一站：【周末文青視聽盛宴】M+戲院歎4K修復香港經典 黃昏海旁快閃聽「回收管弦樂團」

除了走入展廳，M+戲院、大台階與海旁戶外空間更是消磨午後時光的絕佳位置。獲CHANEL支持的「M+修復電影節」由11月1日起於指定週末上演，首次在M+戲院大銀幕完整放映九部4K數碼修復的香港電影新浪潮經典，現場更設有映後談與座談會，讓影迷在維港景致旁細味香港電影黃金歲月。

「M+修復電影節」活動詳情︰M+修復電影節2026 | M+博物館

11月6日晚上的「M+夜不同：五周年派對」特別邀請了流行樂隊RubberBand、獨立樂隊晚安莉莉等擔綱演出。

11月派對的門票現已全部售罄，敬請期待12月另一場雲集國際不同音樂人合演的「M+夜不同：冬日幻幻」。

如果你喜歡音樂與電影交織的文青視聽盛宴，周末狂歡的起點絕對是11月6日晚上的「M+夜不同：五周年派對」，館方特別邀請了流行樂隊RubberBand、獨立樂隊晚安莉莉等擔綱演出，節目預告一出，外界反應非常熱烈，門票一推出即已火速售罄，已購票入場觀眾更要留意重頭戲，由南美巴拉圭首度來港的的「卡特烏拉回收管弦樂團」。成員都來自卡特烏拉堆填區的兒童及青年，最特別之處是當地工匠使用從堆填區回收的廢物自製成小提琴和各式樂器，除了在11 月7日及8日下午2時於大台階帶來專場演出外，11月8日下午6時更會於藝術廣場帶來驚喜快閃表演！在日落晚霞下欣賞經典流行曲演奏，讓大家在夜間博物館盡情狂歡，氣氛絕對一流。

（11月7日參加工作坊須持有當日M+門票；11月8日毋須購買門票。）

首度來港的巴拉圭「卡特烏拉回收管弦樂團」，成員全數使用從堆填區回收的廢物自製成小提琴和各式樂器。

11月8日星期日由上午10時至晚上8時，M+多個常設展廳將免費開放。

第二站：【全日沉浸式睇展覽】11.8免費開放日入場！親手整針孔相機與回收樂器

想以超值「特種兵角度」玩高質展覽，必定要mark實11月8日！星期日當天上午10時至晚上8時，M+多個常設展廳將免費開放，大家毋須預先登記，直接經由藝術廣場入口進場即可（特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」及「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」除外），同日更可免費在大台階欣賞精選紀錄片《堆填區和諧曲》，性價比極高。

而在11月7日至8日的週末，館內亦安排了逾二十場特別導賞及焦點短講，帶大家發掘展品背後鮮為人知的故事。想親身體驗創作的話，現場更有多個工作坊任你玩，包括與東京設計團隊LENS合作的「針孔影院」，教你自製專屬觀景裝置帶回家；亦有利用膠樽、鐵罐等廢棄物改造成敲擊樂器的創作工作坊，以及呼應展覽主題的「像素怪獸」紙藝互動，大人小朋友都能激發無窮創意。

（11月7日參加工作坊須持有當日M+門票；11月8日毋須購買門票。）

開放日亦有不同創意工作坊，例如以膠樽、鐵罐等廢棄物改造成回收敲擊樂器，讓小朋友發揮創意的創作工作坊，製作個人的回收樂器。

第三站：【尋寶打卡體驗】11月壽星免費領「非常香港」盲盒 + 一系列5周年限定商品

來M+又怎少得發掘特色生活好物？館方於整個11月特別推出生日禮遇，如果你是11月份出生的壽星仔女，只要在11月1日至30日期間憑即日有效門票及身份證明，即可在現場免費領取M+「非常香港」系列掛飾盲盒一個（數量有限，送完即止），儀式感滿滿！

M+ 商店持續與本地及國際藝術家、設計師及創作者合作，將藝術、設計與生活美學融入博物館零售體驗。五周年限定商品帶來一系列生活用品及紀念商品，讓訪客將博物館體驗延伸至日常生活，相關限定商品預計於11月中下旬陸續上市。當中最吸睛的莫過於M+微縮模型；同場還有與老字號TWEMCO聯乘的經典翻頁鐘，以及全球限量55張的ECHO藝術座椅等，單是逛逛紀念品店都充滿驚喜。

11月份出生的壽星仔女，於11月1日至30日期間憑即日門票及身份證明，即可在現場免費領取M+「非常香港」系列掛飾盲盒一個，數量有限，送完即止

M+商店預計將於11月中下旬陸續上市推出五周年限定商品，其中包括 M+微縮模型。更多精彩系列商品亦將陸續推出，敬請期待。

M+辦多個展覽聞名國際

歷經逾十年建立的M+藏品系列現收藏超過 9,000件作品，涵蓋視覺藝術、設計及建築、流動影像，以及香港視覺文化。過去五年舉辦多個具代表性的國際級展覽，其中 「草間彌生：一九四五年至今」 於香港、西班牙及葡萄牙共吸引逾 165萬人次 參觀；「貝聿銘：人生如建築」 於香港、上海及多哈錄得近 40萬人次參觀。

「草間彌生：一九四五年至今」

「貝聿銘：人生如建築」

M+教學項目已覆蓋全港七成學校，並與超過 770間中小學建立長期合作關係。至今已與全球15間頂尖博物館及文化機構簽訂合作協議，包括法國巴黎龐比度藝術中心、英國泰特美術館及美國紐約現代藝術博物館等。

同場加映︰「M+ Moments」限定活動

除了欣賞展覽及表演節目，M+ 五周年更推出「M+ Moments」限定活動。回想在M+的時光，哪一瞬間最令你難忘？挑選一張你最喜愛的照片，再用幾句話分享背後的故事。20張入選照片將於12月1至31日在M+全館內指定數碼螢幕上矚目登場，讓你的M+回憶，與所有訪客分享！ 此外，每位獲選者更可獲得M+五周年限定福袋乙個！詳情將稍後公布，敬請留意M+社交媒體平台最新消息。

秋日限定海傍文青遊：睇展、聽歌、換禮物一次滿足！

趁著初秋開始天氣涼爽，西九海旁正值最舒服的時節。不妨約埋親朋好友或另一半，在11月初親自到訪M+，按著這兩大路線邊吹海風、邊睇展覽、聽回收管弦樂團、換禮物、玩遊戲，支持原創小品，以最 chill的方式度過充實的文青一日遊！

M+五周年活動詳情︰M+五周年 | M+博物館

（資料及相片由客戶提供）