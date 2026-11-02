千海水產｜元朗新店限時7天$538起！任食龍蝦＋A5和牛　回本必食

千海水產｜火鍋放題｜即撈海鮮｜近來即撈活海鮮火鍋熱潮席捲全港，主打活海鮮現撈現煮的「千海水產海鮮火鍋放題」，在短短兩年間急速擴張開足5間分店。繼早前進駐銅鑼灣後，品牌於11月1日正式插旗元朗形點（YOHO MALL）1期展開試業，更同步推出為期7天的限定「龍蝦火鍋放題套餐」，最平$538食足3小時！想知更多套餐價錢、優惠詳情？即看下文！



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千海水產海鮮火鍋放題｜元朗新店試業 限時7天推「龍蝦＋A5和牛」放題

千海水產海鮮火鍋放題新分店於11月1日起在元朗形點1期展開試業，並推出2款全新期間限定套餐，當中更包括限時供應的活龍蝦任食！

千海水產海鮮火鍋放題推出7日龍蝦加A5和牛套餐放題。（千海水產Facebook截圖）

7天限定龍蝦套餐【1】C餐：新鮮龍蝦＋日本A5和牛放題

新店最受矚目的莫過於只限7天（11月1日至11月7日）供應的頂級C餐。套餐主打新鮮龍蝦與日本A5和牛無限任食，性價比極高！

午市（3小時自選時段）：優惠價$538起 / 位

晚市時段：優惠價$578至$638 / 位



7天限定龍蝦套餐【2】B餐：上湯芝士龍蝦伊麵＋日本A5和牛火鍋放題

若想品嚐熟食龍蝦滋味，亦可選擇B餐，套餐附送惹味濃郁的上湯芝士龍蝦伊麵，並同時享有日本A5和牛火鍋任食：

午市時段：優惠價$388起 / 位

晚市時段：優惠價$428起 / 位



千海水產海鮮火鍋放題｜10款特製湯底

除了限定龍蝦及和牛，元朗店的自助配料陣容亦相當豐富！當中有10款特色湯底可以選擇，包括濃郁鮮甜的龍蝦頭鍋、清潤順喉的青椒欖海底椰豬骨鍋、滋補養顏的金湯花膠雞鍋以及香濃秘製麻辣鍋等。

千海水產海鮮火鍋放題｜即撈鮮活海鮮區

而千海水產最出名就是有鮮活海鮮即撈即煮，店內招牌「即撈鮮活海鮮區」持續供應新鮮鮑魚、瀨尿蝦、各款鮮蟹及蟶子等。配料方面，亦有美國牛板腱、精選牛肩胛、爽口脆鯇魚片以及多款每日手工即包餃子提供。

+ 1

千海水產海鮮火鍋放題｜多款熟食＋甜品自助吧

店內亦設有多款特色冷盤、熱葷熟食、蒸籠點心，更多款雪糕無限量供應，選擇多元化。

千海水產海鮮火鍋放題（元朗形點店）

地址：元朗元龍街9號及朗日路9號形點 I L2樓2043號舖

電話：3622 1992 / 3622 1993

營業時間：12:00 – 23:00



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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