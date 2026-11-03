香港京東MALL雙11大促銷全攻略！限量爆款家電數碼$111起

即日起至11月13日，香港京東MALL雙十一大促正式開跑。活動期間，熱門單品低至3折，並特設低至$111的爆款驚喜秒殺；iPhone 18 Pro系列享95折，所有手機再享最高$800的Trade-in舊機補貼。到店可享高達$880禮券，涵蓋家電衛浴與電子數碼滿減、套購折上折返現券，以及港漂專屬優惠。同時，消費滿HK$1,111即可參與扭蛋抽大獎，配合東亞銀行信用卡消費滿額獎分換里數（11月4日起）和BoC Pay+滿減優惠與等銀行禮遇，購物慳得更多。無論想換手機、升級家電，還是入場湊熱鬧贏獎品，京東MALL雙11都值得你來逛逛。



爆款$111起秒殺，iPhone 18 Pro系列95折再享Trade-in補貼

雙11期間，京東MALL推出多檔限時限量秒殺，熱門單品低至3折，由小家電、手機電腦到熱門家電，均有機會以超低價$111、$1,111入手，數量有限，售完即止。手機方面，iPhone 18 Pro系列享95折優惠，所有手機更可享Trade-in舊機補貼，加碼最高再省$800。無論是換新旗艦，還是把手上的舊機升級，這個雙11都是入場好時機。

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$880到店禮券、港漂專屬優惠、銀行及小額支付優惠

雙11期間，到店可享高達$880禮券，家電數碼享滿減：家電衛浴滿$2,000減$200，數碼電子滿$2,000減$100；另有套購折上折返現券，買得越多、慳得越多。港漂團購首次享專屬優惠，家電家居滿$1,000減$100，3C數碼滿$1,000減$50，限量500張。銀行禮遇方面，BoC Pay+尊享滿$1,500減$100優惠以及$10無門檻優惠；東亞銀行信用卡「簽賬賺分換里賞」累計消費$45,000，限時獎分兌換高達15,000里；小額支付方面，AlipayHK尊享6個月0利息、0手續費分期，領券滿$2000減$50。購物前先領券，埋單時疊加使用更抵。售後方面，京東MALL首創「730180」服務保障：有質量問題，7天內無條件退換，30天內可換貨，180天內只換不修，讓消費者購物無後顧之憂。

扭蛋抽獎贏萬元大獎

11月11日，門店現場設免費扭蛋抽獎，消費滿HK$1,111即可參與。獎品包括價值萬元的三星43吋藝術電視、東芝洗衣機、三星一體式Soundbar、象印蒸煮電飯煲、ITFIT旅行充電器、格力10吋鴻運扇，另有京東MALL咖啡免費體驗券、京東APP 8折購物券等，獎品相當豐厚。此外，京東APP於門店門口設置雙十一倒計時遊戲挑戰，有機會贏走價值¥9,000的iPhone系列，入場不妨順手試玩，隨時有意外收穫。

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雙11限定市集與寵物領養日帶來多元線下體驗，周末好去處

迎接雙11購物狂歡，「雙11限定市集」於11月1日至15日盛大登場！現場集結夢幻波波池與趣味遊戲挑戰，更特別匯聚 Gemini 智慧家電體驗，以及佳宝七鮮食材與韓悅韓國料理的免費滋味試食；11月15日更限時推出「阿棍屋」毛孩領養日，打卡即送傻狗造型氣球與免費手工拉花，購入指定寵物電器更可免費 DIY專屬口水巾，快約齊一家大小與毛孩齊來享受豐富體驗與驚喜好禮！

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關於京東MALL：香港潮流生活體驗新地標

香港京東MALL是內地電商及電器零售巨頭京東集團落戶香港的首間大型自營家居電器商場，營業面積約3萬平方呎。商場雲集國際、科技及國貨品牌，全場正貨保真，主打「試過先買」的沉浸式體驗。秉持服務領先理念，首創「730180」服務保障：品質問題7天內無條件退換、30天內可換貨、180天內只換不修，讓消費者購物無後顧之憂，致力打造本港一站式潮流生活體驗新地標。

受條款及細則約束。借定唔借?還得到先好借！

（資料及圖片由客戶提供）