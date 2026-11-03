雙11熱賣中！官方立減85折，疊加券後72折，0運費一件包郵！

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今次由小編特別精選了5大人氣淘寶商家的好物推介，由家居健身、個人護理、美容儀器、寵物地墊、潮玩公仔一應俱全！

5大人氣淘寶商家好物推介！

1. 潤本

潤本一直專注於嬰童護理及驅蚊產品，以安全溫和的護膚配方見稱，多年來深受媽媽們信賴。香港秋冬乾燥寒冷，不論大人或小朋友，肌膚都容易乾燥痕癢，保濕滋潤自然成為每天的護理重點。不妨趁雙11優惠入手護膚好物，讓一家大小安心度過乾燥季節。

推介「潤本蛋黃油特護精華棒」，採用天然護膚成分，棒狀設計方便隨身攜帶且不沾手，隨時隨地為嬌嫩肌膚提供滋潤與修護，是每個香港家庭秋冬必備的護膚神器！

2. 粒酷（LIKU）

粒酷（LIKU）主打人寵共享的家居設計，專門研發防滑且具緩衝效能的寵物地墊，兼顧日常清潔與家居美感。香港不少家庭都飼養寵物，但一般住宅鋪設光滑木地板及磁磚，對於喜歡奔跑、追逐和跳躍的貓狗來說，地面容易令腳底打滑，長此以往更易引發關節問題。想為愛寵打造既美觀又安全的活動空間，選擇合適的家居配備便十分重要。

推介「寵物防滑地墊」，不僅能保護毛孩關節，更可根據香港家居空間自由裁切拼貼，兼具防水易潔與美觀，完美融入現代家居風格。

3. Ulike

Ulike 主打家用脫毛儀及美容儀，憑藉獨家「藍寶石冰點技術」，提供較舒適、高效的美容體驗。香港生活節奏急促，平日放工或假日未必有時間定期到美容院進行光學療程；能夠在家中按自己時間進行護理，對忙碌的都市人而言無疑更為方便。

推介「Ulike 脫毛儀」，讓你只需在家中便能輕鬆享受院線級的冰涼無痛脫毛體驗，方便省時又具私密性，非常適合繁忙的香港女生。

4. 佑美 (Umay)

專注家庭健身設備的佑美（Umay），致力推出高品質家用運動器材。香港人工作繁忙，放工後未必有動力再到健身室；加上居住空間有限，傳統大型健身器材往往難以擺放。若有一款易於收納、不佔空間，又能滿足日常運動需要的設備，在家運動自然變得更方便。

推介「家用健身器材」，特別是旗下的小型超薄摺疊跑步機等設備，專為家居運動設計，收納方便不佔空間，完美切合香港人喜歡在家做gym、隨時健身保持健康的強烈需求。

5. 名創優品 (MINISO)

名創優品（MINISO）聯同迪士尼、Sanrio、Chiikawa 等超過 180 個全球熱門 IP，持續推出多款精緻可愛的潮玩周邊及生活用品，涵蓋公仔、文具、家品、飾物等不同類別。不論是買來獎勵自己，還是為朋友挑選禮物，都能輕鬆找到合心意的選擇，為日常生活增添一點療癒感與小確幸。

推介「潮玩公仔」，各式萌爆IP周邊與盲盒公仔，造型精緻吸睛，極具收藏價值，非常適合香港年輕人擺放在辦公桌或家中角落，為繁忙生活增添療癒滿滿的儀式感。

大型傢俬包郵直送香港

今年雙11仲有重磅消息! 11月2日至13日期間，淘寶大件傢俬包郵到港, 免費送貨上門*! 涵蓋18個品類、超過100萬款指定大型傢俬均可包郵到港，包括電腦椅、餐椅、餐邊櫃、梳化床、實木床、電腦桌、實木餐桌、茶几、彈簧床墊、皮藝梳化、抽屜櫃、功能梳化、書桌、扶手椅、懶人梳化、桌椅組合、大理石餐桌、床尾凳及長凳等，並提供免費送貨上門服務。想更換大型傢俬的話，不妨趁這段時間一次過選購，既可節省運費，亦毋須自行安排搬運。立即探索：https://intl.taobao.com/sk/_b.9cKDFG

想親身睇貨、摸下質感，銅鑼灣百德新街的PapaHome淘寶家居生活館於11月11日「雙11」隆重開幕。以「MORETHAN HOME｜揀生活懂你家」為主題，將傢俬選購延伸至生活體驗。新店以生活化概念打造提供PapaHome兩大最新成員，包括提供咖啡烘焙的PapaCafe和由內地花農直送鮮花的PapaFa花藝植物店，並結合淘寶快閃潮玩區, 讓顧客不只為家添置物品，更能親身探索適合自己的生活方式。

*只適用於淘寶香港包郵活動頁面的大件傢俬，包郵活動僅限於帶有【包郵到港】黃色標籤之指定商品，可享香港地區跨境段免運。如需本地組裝或唐樓上樓服務，須另行收費。詳情請參閱淘寶活動頁面說明。

（資料由客戶提供）