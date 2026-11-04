6號幹線沿線玩樂攻略｜率先玩轉跨區尋寶遊戲+觀塘海濱脈動嘉年華

周末想跨區玩樂，由將軍澳去油麻地搵食、打卡，或由市區入將軍澳逛一圈，但一想到交通時間已經讓人卻步？隨著6號幹線將於 12 月 6 日全線通車，九龍東西將全面貫通，日後將軍澳往返油麻地的繁忙時段車程，將大幅縮短至約 12 分鐘，無論日常出行還是跨區玩樂都更加方便。通車前夕，土木工程拓展署率先為大家舉辦兩大慶祝活動，包括跨區尋寶遊戲「6號幹線探索之旅」及「6號幹線脈動嘉年華」，一於沿住未來路線打卡、體驗互動遊戲，並換領限量紀念品！



6號幹線探索之旅｜3大打卡點集章攻略

想搶先感受6號幹線的沿線玩樂體驗，由即日起至2026年11月9日可以先由「6號幹線探索之旅」開始。活動設有三大打卡尋寶點，分別位於將軍澳、啟德及油麻地，每個地點都有呼應當區特色的主題工程獅造型，讓大家一邊打卡，一邊認識沿線社區。

三大尋寶打卡位各有特色，打卡之餘，可以感受當區文化，順便規劃一條屬於自己的沿線打卡路線。

遊戲玩法簡單，跟隨以下步驟即有機會換領 6號幹線限量版紀念品：

1. 掃描 QR Code，或經官方連結進入遊戲。

2. 跟住地圖前往將軍澳單車館公園、啟德承豐道公園或油麻地欣翔道公園三個地點，與吉祥物合照打卡。

3. 收集三張合照 Share 俾朋友。

4. 於11月5至9日到「6號幹線脈動嘉年華」，向工作人員出示合照，完成後，即有機會換領6號幹線限量版紀念品。

紀念品合共 4 款，手快有手慢無！喜歡收集公仔的朋友切勿錯過！

「6號幹線探索之旅」介面與地圖

6號幹線脈動嘉年華｜觀塘海濱必玩＋打卡位

11 月 5 日至 9 日登場的「6號幹線脈動嘉年華」，是另一個搶先體驗沿線魅力的好機會。會場劃分為將軍澳、啟德及油麻地三大主題區，讓大家一次過感受沿線不同社區的特色與活力。場地入口以中九龍繞道(九龍灣段)隧道造型設計，標誌6號幹線完成最後一塊拼圖的重要里程碑；開幕儀式後更有吉祥物巡遊，帶領大家遊走各個打卡位，無論大人定小朋友，都可以輕鬆融入現場熱鬧氣氛。

6號幹線脈動嘉年華

其中將軍澳區以巨型真人棋盤做焦點，參加者可化身真人棋子，沿著棋盤中的油麻地園景平台、廟街牌坊、啟德體育園、海濱南橋及將軍澳中醫醫院等地標裝置闖關，用雙腳探索整條路線。區內還有「地標大挑戰」、「全線通行」及 「12 秒挑戰賽」等遊戲，考反應、 展身手，適合朋友或親子一齊挑戰。

啟德區則結合運動與工程挑戰元素，「通車龍門陣」讓大家一展球技，「交通連．接願景」考驗大家如何將不同發展願景連接起來。至於中九龍繞道(九龍灣段)工程挑戰遊戲，就以保齡球及閃燈遊戲，將隧道工程遇到的挑戰變成有趣關卡，一邊玩一邊了解工程背後的故事。

而油麻地區則充滿街頭味道，廟街主題充氣裝置是必影打卡位，「挑戰地質極限」要大家用沙包擊倒代表不同地質的「魔王牙齒」，體驗隧道工程的難度。「未來生活圈」則要用套圈將油麻地、九龍灣、啟德、觀塘及將軍澳的地標一一「套中」，象徵 6號幹線連繫沿線各區，構築新生生活圈。

廟街主題充氣裝置必影打卡位

除了遊戲，場內亦有多個打卡位。光影工程獅裝置是全場焦點之一，夜晚亮燈後更適合影相；躉船吉祥物打卡相框，以及各區的主題吉祥物打卡位，同樣適合與朋友輪流影相留念。現場還有不同表演，包括變臉、舞獅、花式跳繩、花式足球、花式單車、粵劇及街頭表演（Busking）等，另設 4 個特色小型工作坊及 4 個舞台工作坊。無論想玩遊戲、睇表演，定係純粹影相打卡，都可以輕鬆玩足大半日。

光影工程獅裝置打卡位

提提你，工作坊名額有限，記得預先報名呀！

工作坊報名連結

限量禮品換領！

於嘉年華現場領取集印手冊，完成各展區遊戲集齊指定數量印章，即可換領工程搖搖樂、6號幹線Tote bag 等限量精品。

*禮品數量有限，換完即止

12月6日通車倒數！沿線玩樂率先體驗

由尋寶到嘉年華，6號幹線沿線的連串精彩活動經已展開！不妨約埋朋友及家人，先去將軍澳、啟德及油麻地打卡，再到觀塘海濱玩遊戲、睇表演、換禮品，為 12 月 6 日全線通車做好準備。密切留意 6號幹線最新動向，下一站，就由沿線玩樂開始！

（資料由客戶提供）