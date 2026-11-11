2026 聖誕到會必食推介｜早鳥優惠5折起　火雞/威靈頓牛柳/斧頭扒

聖誕節派對Party到會｜2026年聖誕將至，今年打算怎樣慶祝？無論是約朋友回家小聚、公司舉辦聖誕派對，還是在Party Room和一大班朋友狂歡，一頓豐富的聖誕大餐都少不了！今次為大家精選9間2026聖誕到會，有原隻聖誕火雞、威靈頓牛柳、聖誕造型打卡拼盤、一人一款自由選、人手一盒的便當、企業級高端到會，也有邊燒邊食的BBQ到會。只要動動手指網上預訂，派對當日就可以輕鬆開餐！（本文將會持續更新）

聖誕到會推介2026【1】Day Night Catering —— 藍帶廚師團隊主理／原隻聖誕火雞、芝士火鍋／早鳥優惠9折

Day Night Catering 由專業藍帶廚師團隊主理，今年殿堂級的聖誕火雞原隻上枱，配上金巴利醬，切開一刻已是全場焦點。傳統聖誕菜式亦一應俱全，包括香烤迷迭香羊架、意大利海鮮拼盤，以及配焦糖菠蘿片的蜜香煙燻聖誕火腿。今年更有芝士火鍋，大家圍着一起蘸，派對氣氛即時升溫！不想逐款揀，也可以直接選海鮮／肉食拼盤等特色套餐，還提供 4 - 100人不同規模的聖誕到會推介套餐，方便又有新鮮感。

+ 2

必食推介：

•【聖誕必食推薦】殿堂級聖誕火雞配金巴利醬

•【聖誕必備】香烤迷迭香羊架配新薯

• 豪華精緻意大利海鮮拼盤（波士頓龍蝦、翡翠螺、大蝦、半殼青口）

• 蜜香煙燻聖誕火腿配焦糖菠蘿片及黑糖菠蘿汁

• 聖誕暖笠笠芝士火鍋

立即預訂👉🏻限時9折早鳥優惠🎄

送貨服務：單一訂單滿$1,000，全港大部分地區地面交收免運費（送貨時段8：00am – 10：00pm），送上門需另收運費

預訂時間：平日最少2-3天前預訂，周末、假期及節日請先查詢客服，建議1星期前下單，額滿即止

價格：人均$198起（早鳥預訂9折優惠，即日起至2026年12月7日）

查詢：網站 www.daynightcatering.com｜電話／WhatsApp +852 5643 0062｜Facebook @DayNightCatering｜Instagram @daynight_catering

聖誕到會推介2026【2】Star Catering 星級到會 —— 20年星級主廚主理／聖誕打卡拼盤／法式焗龍蝦、原隻火雞、樹幹蛋糕

公司聖誕派對要有面子，家庭聚餐要老少都啱食，Star Catering 兩樣都顧到。星級餐廳出身、逾20年經驗的主廚，連火候和醬汁都按「送到後仍然好食」來設計。招牌法式焗龍蝦有3款口味任選：日式芥末帶子、野菌黑松露蟹肉、牛油蘑菇雜菜，按賓客喜好揀。原隻香烤聖誕火雞配金巴利汁，切開一刻香氣撲鼻。2款超精緻 Canapés 拼盤是打卡必備，一口一件，未起筷已經有人拿起手機。再加上放在枱中央的樹幹蛋糕，自然成為全場焦點。4至100人都有套餐，準時送到，打開即可上枱。

聖誕打卡之選：

•【打卡必選】聖誕精緻甜點拼盤

•【聖誕限定】精緻Canapes 拼盤

•【聖誕招牌】樹幹蛋糕

招牌必食：

• 招牌法式焗龍蝦（日式芥末帶子、野菌黑松露蟹肉、牛油蘑菇雜菜）

• 原隻香烤聖誕火雞配金巴利汁

• 孜然香草烤頂級羊架

立即預訂👉🏻https://starcatering.com.hk 🎄

送貨服務：單一訂單滿$800，全港大部分地區地面交收免運費；偏遠地區／離島請先WhatsApp確認，送上門需另詢

預訂時間：平日建議最少1–2天前預訂；周末、假期及聖誕檔期建議提早下單，節日訂單設有名額，額滿即止

價格：人均$188起（早鳥優惠8折由現在起至2026年12月11號）

查詢：網站 https://starcatering.com.hk｜電話／WhatsApp +852 6951 7893｜營業時間 09：00–20：00（星期一至日）

Facebook @Starcatering｜Instagram @starcatering.hk

聖誕到會推介2026【3】小熊到會 Catering Bear —— 高質平價／威靈頓牛柳、芝士牛油焗龍蝦／早鳥優惠88折

預算有限，又想聖誕大餐有排面？小熊到會一向以高質又平價見稱，人均最低$178起，今年聖誕把威靈頓牛柳、芝士牛油焗龍蝦等餐廳級菜式帶到派對枱上，一金黃酥皮、一芝士焗龍蝦，賣相夠吸睛。多人聚會可選聖誕小食拼盤，一盤集齊楓糖煙肉包小香腸、香香雞球、燒豬仔骨和烤雞，大人小朋友都啱食。甜品有朱古力火鍋和聖誕特色杜拜朱古力杯，由主菜到甜品都充滿聖誕氣氛。

+ 2

必食推介：

• 焗酥皮威靈頓牛柳

• 芝士牛油焗龍蝦

• 聖誕小食拼盤（楓糖煙肉包小香腸、香香雞球、燒豬仔骨、烤雞半隻）

• 朱古力火鍋

• 聖誕特色杜拜朱古力杯

預訂滿$1,500全港大部分地區地面交收免運費！即日起至2026年12月12日，更可享聖誕到會早鳥88折優惠！

送貨服務：單一訂單滿$1,500，全港大部分地區地面交收免運費（送貨時段8：00am – 9：00pm），送上門需另收運費

預訂時間：平日最少2-3天前預訂；超過100人的大型活動、周末、假期及節日請先查詢客服，建議最少7至10天前預訂，額滿即止

價格：人均$178起（早鳥預訂88折優惠）

查詢：網站 https://cateringbear.com｜電話／WhatsApp +852 5542 9760｜Facebook @hkcateringbear｜Instagram @cateringbear.hk

聖誕到會推介2026【4】到會家 Cateraway —— 超過10年品牌經驗／一人一款自由選／Pizza X 聖誕主菜

提起 Pizza 到會，多數人只會想到 Pizza 加雞翼。到會家有超過10年歷史，是全港首間主打「一人一款」自由選的聖誕到會品牌，提供70多款美食。今年聖誕，Pizza 搭配斧頭扒、火雞和酥皮龍蝦湯，主菜有排面，又不會一成不變。20人聚會最多可揀20款不同美食，每位賓客都食到自己喜歡的口味。品牌已服務超過100萬位客人及400多間企業，公司聖誕派對、家庭聚會和 Party Room 都適合。

必食推介：

•【聖誕限定】炭燒至尊斧頭扒

•【聖誕限定】原隻香烤聖誕火雞

•【聖誕限定】法式酥皮龍蝦湯

• 一人一款自由選（70+款美食，Pizza 只是其中之一）

立即預訂👉🏻【由即日起至12月12號訂購即享顯示5折早鳥優惠】🎄

送貨服務：港島、九龍、新界十八區點對點送貨，地面交收；部分偏遠地區或需附加費，送上樓請落單時備註

預訂時間：建議最少2個工作天前預訂；聖誕檔期建議提早下單，急單請先 WhatsApp 查詢

價格：人均$168起

查詢：網站 https://www.cateraway.com｜電話／WhatsApp +852 6458 6539｜營業時間 09：00–20：00（星期一至日）

聖誕到會推介2026【5】Catering Moment —— 90後年輕團隊主理／超高CP值／打卡系新派聖誕菜

想聖誕派對多點新意？Catering Moment由一班90後年輕團隊主理，以超高CP值作招徠，菜式融合西班牙、意大利及日式風味，新派又好打卡。黑松露北海道帆立貝燉飯加入帕馬森芝士，香氣濃郁。主打打卡的西班牙番茄凍湯蝦杯一杯杯排開，紅彤彤的顏色一上枱就成焦點。聖誕到會推介的奧地利香烤金門火腿和三重味狂歡雞翼盛盤都適合多人分享，最後以內藏濃情可可忌廉心的西班牙金黃Churros甜蜜作結。

必食推介：

• 黑松露北海道帆立貝帕馬森芝士燉飯

•【聖誕限定】西班牙番茄凍湯蝦杯

•【聖誕限定】奧地利香烤金門火腿伴黑糖菠蘿醬

• 聖誕三重味狂歡雞翼盛盤

• 日式蒲汁原條鰻魚炒飯

• 西班牙金黃Churros 伴 濃情可可忌廉心

立即預訂👉🏻限時85折早鳥優惠🎄

送貨服務：單一訂單滿$1,500，全港大部分地區地面交收免運費（送貨時段8：00am – 10：00pm），送上門需另收運費

預訂時間：平日最少2-3天前預訂；超過100人的大型活動、周末、假期及節日請先查詢客服，建議最少7至10天前預訂，額滿即止

價格：人均$178起

查詢：網站 https://cateringmoment.com｜電話／WhatsApp +852 8401 4641｜營業時間 09：00–20：00（星期一至日）

聖誕到會推介2026【6】BBQ Moment 野人燒烤 —— 全港首創「食住燒」聖誕BBQ到會／M7和牛、斧頭扒＋聖誕精選菜式

想今年聖誕派對玩得與別不同？BBQ Moment 野人燒烤標榜全港首創「食住燒」聖誕BBQ到會，邊燒邊食，每一啖都熱辣辣，派對更有互動感。燒烤主角有美國安格斯斧頭扒（CAB）、澳洲M7和牛肉眼扒及日式磯燒鮑魚，肉控和海鮮控都能大滿足。不止燒烤，野人燒烤還準備了多款精選聖誕前菜、小食、主食及甜品，例如煙熏火雞片沙律、南蠻雞球大拼盤、傳統意式忌廉意粉和芝士蛋糕，令BBQ派對多了一份聖誕風味，跟一般燒烤不一樣。

燒烤主打：

• 美國安格斯斧頭扒（CAB）

• 澳洲M7和牛肉眼扒

• 日式磯燒鮑魚

聖誕精選：

•【聖誕限定】煙熏火雞片拼高柏火腿雜果沙律

• 【聖誕派對】豐盛南蠻雞球大拼盤（芝士粉、韓式辣汁、柚子蜜糖）

• 傳統意式煙肉蘑菇忌廉意粉

• 星級精選芝士蛋糕

立即預訂👉🏻限時9折早鳥優惠🎄

送貨服務：單一訂單滿$1,000，全港大部分地區地面交收免運費（送貨時段8：00am – 10：00pm），送上門需另收運費；離島、大嶼山、落馬洲等偏遠地區不設送貨

預訂時間：平日最少2-3天前預訂，周末、假期及節日請先查詢客服，建議1星期前下單，額滿即止

價格：人均$198起（早鳥預訂9折優惠，即日起至2026年12月7日）

查詢： 網站 https://www.bbqmoment.com｜電話／WhatsApp +852 5145 5744｜Facebook：https://www.facebook.com/bbqmoment｜Instagram：https://www.instagram.com/bbqmoment/

聖誕到會推介2026【7】CEO Catering —— 商務聖誕派對之選／企業級高端到會／安格斯斧頭扒、波士頓龍蝦

公司聖誕派對、年終答謝宴、客戶酒會……企業活動的到會，除了要好食，更要夠體面。CEO Catering專為企業及大型活動而設，至今服務過100個品牌，不少大型企業都是其合作夥伴。團隊由藍帶廚師主理，可按活動性質及人數度身設計菜單，場地佈置、食物保溫到客戶服務都一手包辦，負責籌備的HR及行政同事可以專心處理活動流程。今年聖誕菜式走高端路線，炭燒安格斯斧頭扒原件上枱，還有紐西蘭嫩羊架及波士頓龍蝦芝士焗意大利麵，招待客戶或犒賞團隊都夠氣派。臨時急需聖誕到會的話，也可查詢即日製作服務。

適合場合：公司聖誕派對、年終晚宴、客戶答謝酒會、產品發佈及開幕活動

必食推介：

• 香草炭燒頂級安格斯斧頭扒

• 紐西蘭嫩羊架配迷迭香薯菜

• 波士頓龍蝦芝士焗意大利麵

立即查詢👉🏻限時9折早鳥優惠｜企業聖誕到會報價🎄

送貨服務：單一訂單滿$1,000，全港大部分地區地面交收免運費（送貨時段8：00am – 10：00pm），送上門需另收運費

預訂時間：平日最少2-3天前預訂，周末、假期及節日請先查詢客服，建議1星期前下單，額滿即止；如需即日到會，可直接聯絡客服安排

價格：人均$198起（早鳥預訂9折優惠，即日起至2026年12月7日）

查詢：網站 https://ceocatering.com｜電話／WhatsApp +852 5600 6429

聖誕到會推介2026【8】Banana Catering —— 人均$148起聖誕良心價／70+多國菜／按場景預算設計

預算有限，又想聖誕派對食得豐富？Banana Catering 主打人均$148起的聖誕良心價，70多款多國菜按場景及預算配搭。招牌有藍青口、原隻春雞、羊架、100件雞翼山和BBQ豬肋骨，一上枱就夠分量。

招牌必食：

• 茄蓉地中海風味薈藍青口 伴 蒜香多士

• 法式原隻香草燒春雞伴華夫薯格

• 鮮嫩孜然香草烤羊架

• 超巨型雞翼山 配 芝士醬，他他醬，水牛城辣醬，BBQ醬 （100件）

• 經典香烤BBQ豬肋骨

送貨服務：指定套餐免運費（門檻以結帳頁為準），送上門需另收運費

預訂時間：越早確認越容易安排心水時段，急單請直接查詢當日供應

價格：人均$148起

查詢：網站 https://bananacatering.com/｜電話／WhatsApp：8402 2085

聖誕到會推介2026【9】Bento Room —— 40+款多國菜便當／支持大型訂單／可訂製 Logo 便當

聖誕派對不一定要擺枱，人手一盒的便當更方便。Bento Room 有超過40款精緻多國菜便當推介，服務過上千間公司，好評如潮。大型訂單都應付到，也可訂製專屬 Logo 或指定菜式。招牌便當由西式牛扒、日式鰻魚飯到中式炒飯都有，每盒主食配小食，份量十足。

+ 2

招牌便當：

• 安格斯西冷8Oz配薯菜 配 鵝肝多士，香煎帶子配賓尼士汁

• 日式鰻魚飯 配 和風一口牛，明太子烤雞翼

• 日式蟹柳飛魚子冷蕎麥麵 配 和風一口牛，明太子烤雞翼

• 太美極珍珠貝鹹魚芥蘭炒飯 配 芒果西米千層糕，薯仔炸蝦球

• 青咖喱豬扒飯 配 無骨白鳳爪，馬拉盞炒椰菜

送貨服務：港島、九龍、新界十八區點對點送貨，地面交收；部分偏遠地區或需附加費，送上樓請落單時備註

預訂時間：建議最少2個工作天前預訂；聖誕檔期建議提早下單，急單請先 WhatsApp 查詢

價格：人均$68起

查詢：網站 https://www.bentoroom.com/｜電話／WhatsApp +852 9710 3294｜營業時間 09：00–20：00（星期一至日）

（資料及相片由客戶提供）