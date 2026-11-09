八達通與香港世界宣明會首度攜手　推出「糧家村」手機八達通卡面

八達通卡有限公司（八達通）與香港世界宣明會（宣明會）首度攜手合作，推出「糧家村」慈善手機八達通卡面系列。由即日起至2027年7月，合共6款卡面將陸續推出，讓可愛的「村民」陪伴大家日常出行及消費，同時提升大眾對糧食短缺及飢餓議題的關注，支持宣明會的飢餓救援工作，為每一次「嘟」卡增添意義。



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八達通 X 宣明會首度首度攜手 推全新「糧家村」慈善手機八達通卡面系列

全新的「糧家村」慈善手機八達通卡面系列以粟米仔仔、蕃薯薯、大豆豆、麥粒粒等可愛角色為主題，配合有趣貼地的日常金句，通過輕鬆活潑的方式，讓大眾關注飢餓議題，攜手支持宣明會踢走飢餓。

首批香港世界宣明會——糧家村「出行篇」慈善手機八達通卡面於即日起推出，共有3款設計。其中粟米仔仔的「放假點部署？」卡面可供免費下載；「放學想去邊？」及「我最鍾意返工！」卡面每款售價為港幣10元（不設按金及儲值額），收益將全數撥捐宣明會支援飢餓救援項目。

八達通在iPhone及Apple Watch或Android版八達通的客戶，只須在八達通App内「快捷功能」點選「八達通卡面商店」，即可選取喜愛的「糧家村」慈善手機八達通卡面款式，再選擇想套用新卡面的八達通，即可領取或購買，而該張卡面亦會於「我的卡面」內顯示。立即換上「糧家村」系列卡面，讓可愛的「村民」們陪你一齊「嘟」走飢餓！

八達通政府關係及公共事務總經理鄧珮頤表示，八達通致力善用科技，讓日常更輕鬆，連結社區，為生活增值。又指，今次首次與香港世界宣明會攜手，推出慈善手機八達通卡面，讓大家在「嘟」卡出行、購物的同時，也多關注糧食短缺及飢餓議題。他們希望透過八達通的平台，連結科技與公益，讓日常生活中的小小關注，匯聚成推動正面改變的力量，一起為社區增值。」

聯合國世界糧食計劃署最新一份報告顯示，糧食供應短缺仍處於令人憂慮的水平，2025年估計有21億人處於中度或嚴重糧食不安全的狀況；而聯合國糧食及農業組織的報告指出，雖然飢餓人口有所減少，但2025年全球仍有約6.45億人遭受飢餓。

香港世界宣明會總幹事馮丹媚表示，世界宣明會積極與全球各地多個社區和伙伴合作，全力回應因氣候變化、衝突及貧窮等因素引致的飢餓問題，推行各類緊急糧食援助工作，並且協助受影響的家庭改善糧食供應及改善營養情況，例如派發粟米、蕃薯、大豆和小麥等易於種植、成本較低又高營養的糧食或種子，以及其他營養補助或食物，為飢餓孩子帶來希望。

有見及此，宣明會推出「糧家村」故事系列，通過粟米仔仔、蕃薯薯、大豆豆、麥粒粒等有趣卡通人物，以輕鬆易明的「聽見飢餓」小故事讓大家認識飢餓議題。

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