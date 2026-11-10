Shake Shack意大利黑松露系列回歸！牛肉堡等4款新美食加入

Shake Shack｜冬日佳節將至，Shake Shack將再度以奢華滋味點亮節慶時光。備受期待的意大利黑松露系列將於2026年11月10日至2027年1月13日期間載譽回歸，為一眾Shack Fans帶來濃郁迷人的黑松露盛宴，除了三款人氣經典產品外，今年更升級推出四款黑松露創意新品，包括黑松露芝士大啡菇堡、黑松露芝士牛肉大啡菇堡、黑松露洋蔥圈及黑松露香脆雞粒。



Shake Shack｜極致風味．意大利黑松露

今年意大利黑松露系列更升級推出兩款全新漢堡，將黑松露風味推向全新層次。全新黑松露芝士大啡菇堡以香脆多汁的雙層流心芝士大啡菇為主角，配搭濃郁黑松露醬，完美演繹經典素食之選；而黑松露芝士牛肉大啡菇堡則首次結合招牌安格斯牛肉與香脆雙層流心芝士大啡菇，一口盡享肉香與濃郁菇香交織的豐富層次，帶來更奢華、更滿足的黑松露美食體驗。

Shake Shack｜黑松露牛肉堡

選用100%全天然安格斯牛肉，搭配半融瑞士芝士、脆炸紅蔥頭、新鮮火箭菜以及採用意大利松露油調配而成的黑松露醬，多重風味層層交織，令人回味無窮。

Shake Shack黑松露牛肉堡。（官方圖片）

Shake Shack｜黑松露雞肉堡

以金黃香脆的雞肉配搭醃漬紅蔥頭、新鮮火箭菜及ShakeShack自家製黑松露醬，夾入鬆軟的薯仔麵包之中，保證讓你一試愛上！

Shake Shack黑松露雞肉堡。（官方圖片）

Shake Shack｜新登場！黑松露芝士大啡菇堡

香脆雙層原隻大啡菇夾著流心美國明斯特芝士和車打芝士，配上生菜及香濃黑松露醬，讓人食指大動。

黑松露芝士大啡菇堡。（官方圖片）

Shake Shack｜新登場！黑松露芝士牛肉大啡菇堡

一次品嚐雙重滋味！鮮嫩多汁的安格斯牛肉加上香脆雙層原隻大啡菇、瑞士芝士及自家製黑松露醬，帶來無可比擬的滿足感。

黑松露芝士牛肉大啡菇堡。（官方圖片）

Shake Shack｜佳節歡聚必備共享黑松露滋味小食

除了多款漢堡，Shake Shack今年更以一系列專為節日聚會而打造的期間限定黑松露小食，將黑松露體驗延伸至共享時刻。備受ShackFans喜愛的黑松露薯條載譽回歸，香脆金黃的波浪薯條均勻裹上濃郁幼滑的自家製黑松露醬，每一口都散發誘人松露香氣。

今年系列更首度推出兩款全新黑松露小食。全新黑松露香脆雞粒以外脆內嫩的招牌雞肉配搭香濃黑松露風味，為經典人氣小食注入奢華新演繹；而首次登場的黑松露洋蔥圈則將洋蔥的天然甜香與酥脆外層完美結合，再配上濃郁黑松露元素，呈現豐富而細膩的味覺層次。

Shake Shack｜黑松露薯條

以Shake Shack招牌波浪薯條為基底，撒上脆炸紅蔥頭及青蔥，再配搭香濃的黑松露醬，帶來與別不同的滋味享受。

黑松露洋蔥圈。（官方圖片）

Shake Shack｜黑松露洋蔥圈

嚴選切片甜洋蔥，裹上濃郁啤酒漿炸至金黃香脆，配上幼滑細膩的黑松露醬，盡享佳節奢華滋味。

黑松露洋蔥圈。（官方圖片）

Shake Shack｜全新登場!黑松露香脆雞粒

黑松露香脆雞粒採用雞胸肉，外層香脆可口、肉質鮮嫩多汁，配搭以意大利松露油調製的黑松露醬，令人一試難忘。

Shake Shack黑松露香脆雞粒。（官方圖片）

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