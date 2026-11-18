海豚｜周末想遠離繁囂，親近大自然？漁農自然護理署為慶祝海岸公園成立三十周年，舉辦海上生態導賞團，邀請市民乘船出海，深入大嶼山西面水域欣賞中華白海豚，而且全程免費！是次活動名額僅限35人，有興趣的朋友切勿錯過！即睇免費睇海豚攻略！



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海豚免費睇｜漁護署「尋找海豚家鄉的故事」海上生態導賞團

為慶祝海岸公園成立三十周年，漁農自然護理署特別舉辦「尋找海豚家鄉的故事」海上生態導賞團，是次導賞團將於2026年12月19日（星期六）舉行。參加者當日上午9時於東涌發展碼頭集合，隨後乘坐專船駛往香港大嶼山西面水域，展開約3小時的海上探索之旅。

漁農自然護理署舉辦「尋找海豚家鄉的故事」海上生態導賞團。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

航程期間，經驗豐富的生態導賞員將帶領參加者遊覽西部海岸公園，不僅讓大家近距離觀察珠江口中華白海豚種群的活動情況，更會深入淺出地分享海豚的日常行為、生活習性，以及牠們在海洋生態系統中的重要角色。

海豚免費睇｜費用全免名額35人 以抽籤分配

「尋找海豚家鄉的故事」海上生態導賞團費用全免！報名手續相當簡便，市民只需透過漁護署網上活動專頁填寫姓名、聯絡電話及年齡等基本資料即可提交申請。由於全團名額僅設35個，若報名人數超出限額，主辦單位將統一以抽籤方式分配名額，建議有意參與的市民盡早登記。

根據漁農自然護理署的報名指引，每名市民每場次最多可預約4個名額，每個電郵地址僅限登記一次。由於是次導賞團並非「先到先得」，而是統一於截止後進行電腦抽籤，成功獲選的幸運兒將於報名截止日起計約5至7個工作天內收到官方確認電郵；未中籤者則不會另行收到通知。

署方特別提醒，獲確認資格者如臨時未能出席，應盡早電郵通知署方釋放寶貴資源，否則無故缺席可能影響日後參與官方活動的申請資格。

漁護署報名網頁

「尋找海豚家鄉的故事」海上生態導賞團費用全免。（資料圖片）

海豚免費睇｜出海前必讀！參加者需評估體能及暈船狀況

由於船隻出發後將直接駛往大嶼山西部水域，整個3小時航程期間不會停靠任何碼頭，漁護署提醒，市民在報名前務必審慎評估個人身體狀況，包括是否容易暈船浪、能否自行有序地上落船，以及能否在搖晃的船隻上保持穩定。

如患有心臟病、高血壓或行動不便人士，應以個人健康與安全為首要考慮。同時，為確保海上安全，參加者在船隻行駛期間必須嚴格遵從工作人員指示，安坐於座位上，切勿隨意走動。

中華白海豚（Sousa chinensis，又稱印度太平洋駝背豚）幼年時呈深灰色，隨著年齡增長漸轉為淺灰、白底斑點，成體時因皮下微血管充血而呈現標誌性的粉紅色。大嶼山西面、大澳及分流一帶海域鹹淡水交匯且魚類資源豐富，是海豚覓食與哺育幼崽的核心生境。近年香港透過設立大嶼山西南海岸公園及南大嶼海岸公園等法定保護區，嚴格規範海上工程與船隻航速，以串聯連貫的生態走廊，減低人類活動對海豚回聲定位與繁殖行為的干擾。

在欣賞珍貴的中華白海豚之際，參加者亦需恪守負責任的海洋生態旅遊準則。按照香港觀賞野生海豚守則，觀豚船隻在進入海豚出沒水域後必須減速至10節以下，並與海豚群保持至少50米的安全距離，嚴禁逆向攔截或高速穿梭切入豚群。市民在船上應保持安靜、切勿向海面拋擲食物或垃圾，共同守護珠江口極具代表性的海洋生態物種。

漁護署「尋找海豚家鄉的故事」海上生態導賞團詳情

活動日期： 2026年12月19日（星期六）

活動時間： 上午9時正（集合）；上午9時30分（準時開船，逾時不候）；預計下午12時30分左右結束

集合地點： 東涌發展碼頭

活動費用： 費用全免

年齡限制： 12歲或以上（12至17歲參加者必須由至少一名成人陪同參與）

活動名額： 35人（如報名人數超額，將以抽籤方式分配）

惡劣天氣及突發安排： 如遇上海面狀況惡化等突發情況，主辦單位有權因應現場實際情況提早回程

報名方式： 透過漁農自然護理署相關活動專頁網上登記

接受報名日期：11月16日10:00至11月18日23:59



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