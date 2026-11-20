想安排一次充滿視覺驚喜與話題性的文化之旅？由M+隆重呈獻、滙豐鼎力支持的特別展覽「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」現正熱烈展出中！作為首個橫跨19至21世紀的大型專題展，今次展覽分為四大主題章節，更一口氣展出逾400件跨界重磅作品！



展覽涵蓋前現代神話與傳統、超現實主義、動畫、漫畫及其他當代視覺文化形式，匯聚經典怪獸哥斯拉、著名動漫《百變小櫻》原稿、《攻殼機動隊》背景畫，及日本代名詞藝術家村上隆的名作。現場更設有高互動性的數碼互動裝置，好玩又超好拍！絕對是今年不容錯過的打卡與觀展熱點！

展覽詳情

展期：由即日起至2027年4月4日

地點：M+ 二樓西展廳

4大展覽章節亮點！逾400件跨界作品 + 數碼互動裝置

本次展覽特別分為4大部分，共展出逾400件涵蓋不同創作類型與風格的作品，呈獻當代藝術、建築、時尚、電子遊戲及電影等領域中的奇幻美學。

章節 1｜「人神鬼妖：十九世紀的奇幻異境」

展覽開篇就讓人眼前一亮！由現居赫爾辛基的香港藝術家陳翊朗創作的全新委約創作10米高壁畫《恐懼捕手》（2026），將中國神話中家喻戶曉的伏魔神祇鍾馗「鬼王」重新演繹，絕對是第一章節必看的打卡亮點！

章節 2｜「亦幻亦真：超現實主義與亞洲」

此部分將帶大家感受超現實的藝術魔力！現場更特別將西洋藝術大師達利、馬格利特的經典名作，與龐薰琹、岡本太郎、金永煥等亞洲藝術家並列展出，展開一場驚喜連連、讓人耳目一新的跨文化對話。

「亦幻亦真：超現實主義與亞洲」章節展示第一次世界大戰後，超現實主義如何在亞洲落地生根及演變。

章節 3｜「從《哥斯拉》到《攻殼機動隊》」

展覽更帶着夢幻陣容強勢襲來！現場一口氣集結手塚治虫《鐵臂阿童木》手稿、特攝元祖《哥斯拉》、《百變小櫻》原稿及《攻殼機動隊》動畫背景畫等重磅展品，展現藝術家透過不同媒介探索失落、社會動盪等議題，及對更美好世界的憧憬。熱血、懷舊與未來感交織，絕對是本次展覽現場聲量最高、絕對不可錯過的打卡單元！

「從《哥斯拉》到《攻殼機動隊》」章節引領觀眾走進二戰後日本動漫與特攝等流行文化的黃金時代。

同場更特別打造數碼互動裝置「奇幻星球」，打破傳統觀展邊界，邀請每位觀眾化身藝術家，回應三條情景選擇題，並親手創作專屬的奇幻怪物。看著自己腦海中的奇思妙想瞬間投放在熒幕上，不僅好玩又療癒，讓大人小孩都能樂在其中！

章節 4｜「新世代神話：走向全球的亞洲奇幻」

展覽最後聚焦奇幻創作的全球化時代！藝術家們從古老傳說與當代議題汲取靈感，大膽探討流動的身分認同、科技焦慮與神話重塑等熱門議題。現場更有村上隆、陸揚、藤森照信、Windowsen、陸明龍、金雅瑛、何子彥、菲利普．帕雷諾與里爾吉．迪拉瓦尼等眾多海內外跨界名家的作品，每件作品都極具張力與當代共鳴！

「新世代神話：走向全球的亞洲奇幻」章節帶大家聚焦當下全球化時代！匯聚眾多海內外跨界名家，大膽探討流動的身分認同、科技焦慮與神話重塑等熱門議題。

展覽詳情連結

逛展必買：M+ 獨家哥斯拉系列周邊商品

哥斯拉迷絕對不能錯過！此次展覽推出獨家哥斯拉系列限定周邊商品！結合傳統中文書法與M+大樓，紀念M+與哥斯拉共同重要的里程碑。

M+ 神話與怪獸展覽獨家限時周邊系列｜限定商品價格一覽：

• 哥斯拉獨家聯乘系列商品：特別限定圖案，將M+元素巧妙融入設計之中。

- T恤：$328

- 單肩袋：$185

- 匹克球拍：$780

- 收納袋：$198

- 餐碗（一套2件）：$280

- 玻璃杯（一套2件）：$185

- 保溫瓶： $320

- 杯墊（一套 4 件）：$120

- 毛巾：$150

- 鑰匙扣：$68

+ 5

亦有其他精選周邊同樣充滿收藏價值，包括：

• 陳翊朗特別作品周邊：靈感源自陳翊朗展覽作品《恐懼捕手》的特別周邊。

• 矢延憲司獨家設計：由矢延憲司特別為展覽創作的作品《SHIP'S CAT (Hope)》及《SHIP'S CAT (Ultra Muse)》，結合其標誌性的奇幻貓形角色與別具辨識度的M+元素。

• 江記未來感限定周邊：設計取材自江記所想像的未來世界，思考其如何影響今天的藝術與流行文化。

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• 展覽專著《神話、怪獸與漫畫：亞洲的奇幻異境》

為配合展覽，M+與出版商Thames & Hudson聯合出版展覽專著，深入剖析各種蓬勃多樣的奇幻意象對亞洲文化圖景的影響。全書收錄逾200張圖片，並設繁體中文版與英文版。

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M+與Thames & Hudson聯合出版展覽《神話怪獸與漫畫：亞洲的奇幻異境》：港幣398元。

展覽門票價格

成人標準門票（一票全通）：港幣 $190

特惠門票*：港幣 $100

6歲或以下小童：免費入場

二人同行套票（1位成人＋1位小童）：港幣 $250

三人同行套票（2位成人＋1位小童）：港幣 $400

立即購票

*特惠門票適用於全日制學生、7至11歲的小童、60歲或以上的長者、殘疾人士（與一名同行照料者），以及綜合社會保障援助受助人。

M+會員專屬家庭日：奇幻聖誕

會員專屬親子活動

帶領小朋友與家人一同走進「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」的奇幻世界！透過參與構造幻想世界遊戲、故事劇場與自主遊玩等豐富體驗，參加者還能親手製作獨一無二的聖誕裝飾，為佳節揭開充滿童趣的序幕！

活動日期：2026年12月13日（星期日）11:00 - 17:00

活動地點：M+學舍

M+「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」會員專屬親子活動，大人小朋友一起製作獨一無二的聖誕裝飾。

會員專屬家庭探索之旅

活動專為6至11歲兒童及其成人同行者而設。由M+教學人員帶領展廳導賞，邀請小朋友和大人透過互動遊戲和對話探索作品。

活動日期：2026年12月13日

第一節 | 10:30 - 11:15 | 廣東話

第二節 | 11:45 - 12:30 | 英語

第三節 | 14:00 - 14:45 | 廣東話

活動地點：M+二樓西展廳

M+「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」會員專屬家庭探索之旅，由M+教學人員帶領展廳導賞，邀請小朋友和大人透過互動遊戲和對話探索作品。

M+現正推出限時迎新優惠！即日起至2026年12月13日期間，新會員於登記會籍時輸入優惠碼「202613MHK01」，即可額外獲贈一個月會籍；更可獲贈限定紋身貼紙一套，將神秘異獸帶在身上。數量有限，送完即止。

立即加入會員，享受更豐富的觀展體驗與獨家禮遇！立即成為會員 | M+博物館

展覽相關精彩活動及工作坊

親子有偈傾：博物館奇幻旅程

參與者將與展覽創作團隊一同探索展覽，透過互動遊戲認識展覽中的怪獸角色及相關故事，並發揮創意創作屬於自己的怪獸故事，了解藝術家如何從亞洲神話與民間傳說中汲取靈感進行創作。活動適合6至11歲兒童與家長一同參與。

活動日期：2027年1月24、31日；2月21、28日；3月21、28日（星期日）

*此為收費活動，更多詳情將於2026年12月於M+網頁公佈

透過「親子有偈傾：博物館奇幻旅」活動，兒童及家長可與展覽創作團隊一同探索展覽，並發揮創意創作屬於自己的怪獸故事。

親子定格動畫工作坊：怪獸變變變生命力

參與者可化身怪獸動畫師！透過定格動畫工作坊，親手為獨一無二的小怪獸設計角色、拍攝動作，並創作專屬動畫短片。從創意發想到動態呈現，體驗動畫製作的樂趣，讓怪獸躍然在螢幕之上。活動適合6至11歲兒童與家長一同參與。

活動日期：2027年1月24、31日；2月21、28日（星期日）

*此為收費活動，更多詳情將於2026年12月於M+網頁公佈

透過參加「親子定格動畫工作坊：怪獸變變變生命力」，兒童與家長可親手為獨一無二的小怪獸設計角色，並創作專屬動畫短片。

(資料由客戶提供)