【Puma香港】近年運動時尚風潮席捲全球，向來走年輕潮酷路線的 Puma，自從邀得 BLACKPINK 成員 ROSÉ 擔任全球代言人後更成為時尚圈熱話！當中由她演繹的爆紅鞋款 Speedcat Ballet 結合芭蕾優雅與賽車基因，絕對是本季必入手的 IT Shoes！



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Puma 必買1. Speedcat Ballet Nova 芭蕾休閒鞋 (原價: $659)

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Puma 必買2. Speedcat VTG Espresso x ROSÉ 女子休閒鞋 (原價: $899)

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Puma 必買3. Bella Mina Suede 女子休閒鞋 (原價: $699)

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Puma 必買4. Scuderia Ferrari HP Replica Monza Special 法拉利 男子特別版賽車外套 (原價: $2,199)

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Puma 必買5. Scuderia Ferrari Speedcat 法拉利 男子休閒鞋 (原價: $899)

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Puma 必買6. PUMA x ROSÉ 迷你裙 (原價: $499)

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Puma 必買7. PUMA x HYROX 女子連帽衛衣 (原價: $599)

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Puma 必買8. PLAID PRESTIGE 女子針織外套 (原價: $799)

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升級為金卡：如需在會員效期內消費滿港幣5,000元，方可升級為金卡。

會員福利

專屬優惠通知： 優先接收新品上架、限時折扣、雙 11 額外優惠碼等重要資訊。

生日禮遇： 在生日月份，會員通常可獲得專屬的生日折扣碼或優惠券。

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