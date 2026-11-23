一年一度Black Friday購物節又到！香港京東MALL由即日起至11月30日正式展開「黑五狂賞」優惠活動，全場多款熱門家電、衛浴、數碼產品及手機低至3折發售。活動期間加入指定WhatsApp 群組，滿百人即解鎖黑五隱藏團購價，親臨門店更可免費獲贈價值$199的紅米Pad保護套！場內同時大派總值$300著數禮券，組合消費滿額更有機會贏取足金禮品；配合東亞銀行信用卡及BoC Pay+ 、AlipayHK 等多重支付優惠，折上折慳得更多。週末門店更設有免費咖啡拉花及香囊製作工作坊，無論想趁機換新手機、添置冬季電器，定係週末一家大細入場行街贏獎品、拎禮品，都唔好錯過！



熱門產品低至3折 叠加$300禮券及銀行支付優惠

黑五期間，京東MALL推出多檔限時限量激減，由生活小家電、手機電腦到大型家電低至3折。最近天氣開始轉涼，加上要提前為春天回南天做好準備，暖風機、暖爐及抽濕機等必備電器正適合趁平入手。

顧客到店即可領取$300禮券，家電衛浴滿$2,000減$200，數碼電子滿$2,000減 $100 。與此同時，商場聯同多間銀行及電子支付平台推出折上折禮遇：憑東亞銀行信用卡登記「簽賬賺分換里賞」，累計簽賬滿$45,000，限時獎分兌換高達 15,000里數；使用BoC Pay+付款可享滿$1,500減$100及$10無門檻立減優惠；小額支付方面，AlipayHK用戶可享6個月 0 息、0手續費分期，領券更可享滿$2,000 減$50優惠。建議大家購物前先領取所有適用禮券，拆單購買，埋單時叠加支付優惠使用，慳到最盡。

限時激賞！組合消費滿額送「周六福 x 京東JOY」足金

想獎賞再升級，就要留意由11月20日至11月30日期間推出的組合消費禮遇。凡於京東MALL門店單張簽賬同時購買「家電／衛浴」及「數碼電子產品」各一件，消費滿指定金額即可換領豐富禮品，包括京東IP周邊Joy仔、膠囊雨傘、輕便旅行袋及20吋行李箱等，終極頭獎更送出「周六福 x 京東JOY」聯名黃金（1g），多買多賞！

週末好去處！免費咖啡拉花、香囊工作坊 追蹤社媒週週抽黃金

週末仲未諗到去邊？京東MALL於指定日子特設咖啡拉花及香囊手作體驗工作坊，顧客到店即可免費參加，一邊歎精品咖啡、一邊親手製作香囊，享受悠閒週末。場內同時設有免費夾公仔機，大人細路都啱玩，一家大細齊齊出動輕鬆玩足半日。

想緊貼更多隱藏著數，只要追蹤京東MALL官方社交平台（Instagram @香港京東MALL、Facebook@香港京東MALL、小紅書@香港京東MALL灣仔店）並參加粉絲互動，即有機會贏取限定好禮，週週免費送、週週抽黃金，名額有限，記得提早追蹤留意最新動向！

入群解鎖黑五隱藏團購價 到店免費送價值 $199 紅米 Pad 保護套

掃貨前第一步，記得掃碼加入京東MALL「WhatsApp 著數群組」！群組人數一滿100人，即解鎖多款黑五限定隱藏團購價。入群除咗搶先知筍盤，親臨門店更可免費領取價值$199紅米Pad保護套乙個，人人有份、送完即止，記得約埋朋友一齊入群拎禮品！

關於香港京東MALL：一站式潮流生活體驗新地標

香港京東MALL是京東集團落戶香港的首間大型自營家居電器商場，佔地約 3 萬平方呎，全場發售正版香港行貨。店內特設免費按摩椅、咖啡體驗區、電競體驗區及衣物護理專區，讓顧客先試後買。商場更首創「730180」售後服務保障，承諾產品質素問題 7 天內無條件退換、30 天內可換貨、180 天內只換不修，為消費者提供全面保障，打造本港一站式潮流生活體驗新地標。

（資料及圖片由客戶提供）