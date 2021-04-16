母親節禮物2021｜玩味推介：DIY網紅療癒雲朵燈+限定真花心形樹

母親節快到了，還未想好送甚麼禮物給媽媽的您，不如DIY小手作，既可佈置家居，又可讓媽媽感受您滿滿的心意！

今次編輯精選幾個工作坊，製成品實用又精緻，加上大家獨一無二的設計，必定能討媽媽們的歡心，現在經由「01空間」預約工作坊不只享獨家優惠，二人同行還有折上折，快與閨密或媽媽一起體驗吧！