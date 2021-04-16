母親節禮物2021｜玩味推介：DIY網紅療癒雲朵燈+限定真花心形樹

母親節快到了，還未想好送甚麼禮物給媽媽的您，不如DIY小手作，既可佈置家居，又可讓媽媽感受您滿滿的心意！
今次編輯精選幾個工作坊，製成品實用又精緻，加上大家獨一無二的設計，必定能討媽媽們的歡心，現在經由「01空間」預約工作坊不只享獨家優惠，二人同行還有折上折，快與閨密或媽媽一起體驗吧！
雲朵燈成為打卡道具，原來製作起上來也不困難！（vina_o6o7@IG）
必試1：自製北歐風雲朵燈
燈光和燈具在家居設計佔重要位置，假如想為家裡添上時尚又舒適的北歐感覺，不如DIY時下大熱的網紅雲朵燈吧！
柔軟的棉花包裹燈泡，讓燈光格外溫柔，營造療癒的氛圍，最適合懸掛床前，讓媽媽在睡前讀讀書、看看劇時用作照明，參加者還可隨意加上喜愛的掛飾，製作專屬的雲朵燈！👉🏻按此立即報名👈🏻
必試2：自製真花心形樹
母親節送花已成傳統，然而很多人嫌膠花不好看，乾花又嫌顏色不亮麗，鮮花要花時間打理，隔幾天又凋謝，不合媽媽們著重實際的原則。
今次介紹的心形樹擺設是由保鮮花瓣製成，保存真花的鮮艷顏色，又不必澆水打理，除了有媽媽們最愛的粉紅色和紫色外，還可選擇粉藍、桃紅和紅色，梗有一款啱母親大人！👉🏻按此立即報名👈🏻
母親節限定心形樹工作坊（Fleur Doux's studio）
必試3：自製民族風毛毯
轉眼又到室內外溫差極大的夏季，街上酷熱難當，室內分分鐘只有18度，一不留神便會受涼感冒！
若媽媽常常待在冷氣房，不如為她織一張復古民族風織片毛毯，既可當披肩使用，又可蓋在膝上防止著涼，這款毛毯用上質感細嫩的牛奶毛線，手感溫柔軟熟，保暖度一流！由於民族風織片毛毯尺寸較大，製作需時，課堂將分為3堂進行，每堂2.5小時，大家記得先與導師約好時間，確保在母親節前完成呢。👉🏻按此立即報名👈🏻
夏天常常開冷氣，為媽媽準備一條暖笠笠毛毯吧！（唧唧 zik² - 毛線編織手作）
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