遊輪最快7月底復辦　星夢推超平房吸客　同場推介本地4大好去處

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-06-03 18:30

受新冠肺炎影響，市民大眾很久都沒有外出旅遊了。因近日疫情稍有緩和，加上推出了疫苗接種計劃，如果有機會可以外遊玩一玩，你又會否有興趣呢？近日商務及經濟發展局局長邱騰華宣布，預計最快7月底容許郵輪公司復辦不停靠香港以外港口的「公海遊」，供香港居民參與，對有旅遊癮的市民而言，可謂一大喜訊。

郵輪旅遊自去年2月起已暫停逾15個月，是次遊輪復辦的「公海遊」，郵輪公司須嚴格遵守一系列防疫措施，而船員和乘客須完成接種新冠疫苗。郵輪亦應有應急機制，包括安排醫護人員當值、有核酸檢測能力，並須劃出部分房間作隔離用途。如船上發現懷疑個案，郵輪行程會立即暫停，郵輪須駛回香港的郵輪碼頭，在郵輪上安排醫護人員當值、有核酸檢測能力，並須劃出部分房間作隔離用途。

星夢郵輪旗下的「雲頂夢號」，將於今年6月抵港，完成船員檢疫後，將於7月營運，預計一周三班於本港的碼頭出發，進行兩至三日的公海遊旅程。星夢郵輪表示，現時預計會推出暑期的早鳥優惠吸客，以雙人房計，兩晚郵輪價格每人1,188元。

鑽石公主號去年爆發大規模傳播，引起國際關注。 （資料圖片／美聯社）

不過，雖然郵輪早鳥優惠價錢非常吸引，但亦有部分市民擔心若在遊輪上爆發疫情，後果將會很嚴重。皆因去年，大型郵輪鑽石公主號爆發大規模傳播，引起國際關注。不知大家對是次的遊輪復辦有沒有信心，或者有什麼意見呢？如果暫不考慮遊輪活動的話，其實香港也有不少值得遊玩參觀的好去處，想可以發崛更多有趣的地方，不妨看看以下的本地遊好去處推介吧！

本地遊好去處推介1：香港天際100觀景台

天際100 香港觀景台傲踞全港最高的環球貿易廣場(ICC) 100 樓，是香港唯一海拔 393 米、全方位欣賞壯麗天際線及舉世聞名的維港景致的室內觀景台。憑藉攝人的景致，天際100由2014年起連續4年獲著名旅遊網站TripAdvisor頒發「卓越獎」，亦獲CNN評為「香港17個美麗的地方」之一。可透過手機應用程式中的互動 AR 拍照功能於維港上空「滑翔」，或把全港最高大廈放於掌上；而全新的虛擬實境 (VR) 導覽功能則可讓你360度環遊全港，逐一探索各區景點。👉按此立即以「01空間」優惠價報名

本地遊好去處推介2：昂坪360 - 來回纜車

搭著昂坪纜車從東涌出發，全程25分鐘猶如置身於半空之中，可體驗到「飛」一般的觀景旅程。如果想再刺激一些，可以試試車廂底部透明的「Crystal Cabin水晶車」，大嶼山的碧海山巒就在腳下！纜車的終點站，是饒富中華文化特色的昂坪市集，一個佔地1.5公頃的中式設計主題區，可在這裡欣賞亭台樓閣、在商店選購特色紀念品、在餐廳享用美食、或者觀賞多媒體節目「與佛同行」。👉按此立即以「01空間」優惠價報名

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本地遊好去處推介3：山頂纜車 + 香港杜莎夫人蠟像館

山頂是香港數一數二的觀光熱點，從山頂上俯瞰香港迷人的景色特別醉人。山頂纜車於1888年開放，專供英國總督和山頂居民使用，但今天它可以被大家視為世界上最陡峭的索道纜車。 纜車旅程約7分鐘以45度攀升，窗外景色會慢慢往後倒退，別有一番滋味。當纜車慢慢接近山頂時，更可以最佳角度俯瞰維多利亞港。無論白天黑夜，纜車之旅一樣迷人。

山頂纜車第五代6.28退役將暫停半年，趁停駛前一齊去玩返轉👉按此立即以「01空間」優惠價報名

香港杜莎夫人蠟像館

香港杜莎夫人蠟像館雲集過百尊全球名人蠟像，亦提供精采好玩的多感官展示，韓劇迷則可以在「韓流專區」，與金秀賢、李鍾碩、朴海鎮等浪漫邂逅。此外，還有機會和坎達兒‧珍娜、Angelababy大玩自拍，與鄧紫棋於錄音棚內盡情高歌，並在麥可·傑克森面前表演月球漫步AR共舞！小朋友一定不能錯過「動漫遊戲世界」！這裡的經典動漫角色，由超級英雄到以及麥兜和麥太，一定會讓他們尖叫連連。👉按此搶購限時優惠套票

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山頂打卡熱點1：山頂盧吉道

有時間的話，可以再沿著山頂盧吉道走一圏，全程只有3.5km，基本上沒有任何斜坡、樓梯，1 小時可以走完，小朋友都可以輕鬆行！沿路可以360 度眺望香港全景，景色非常優美，是行山的好地方！

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山頂打卡熱點2：柯士甸山遊樂場／山頂公園

從山頂纜車站出發，沿柯士甸山道走約5分鐘，即可見到歐陸風格的柯士甸山遊樂場，柯士甸山遊樂場以古典歐陸風格興建，不但有一大片綠油油的草地，亦有面積不大但設施齊全的兒童遊樂場，比較適合年紀較小的小朋友。

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同場加映1：8大隱世靚沙灘

別以為隱蔽海灘必定荒蕪難去，以下CNN推介的8個靚灘，有的設施齊全有燒烤場、營地、兒童遊樂場，適合家庭親子玩樂；有的面向西可以賞日落，拍拖最佳選擇；有的下車數分鐘即到，方便易去！👇👇👇其中一個是浮潛勝地，還有用具租借！按圖看8大靚沙灘介紹及交通方法👇👇👇

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同場加映2：避開人潮去郊遊

香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇