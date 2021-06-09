父親節蛋糕2021｜6大蛋糕邊款最抵食？即睇點拎聖安娜85折優惠

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-06-09 12:00

父親節快到了，大家打算怎樣慰勞爸爸呢？在如此開心的日子，不妨買個精緻的蛋糕，跟一家人分享，好好慶祝吧！馬上為大家推介6款蛋糕，既美味又可以打卡，有些更有特別優惠價呢！

【1】聖安娜餅屋 —— 85折早島優惠 皇冠比利時 55°朱古力黑森林

聖安娜餅屋承接母親節「OUR QUEEN」皇冠蛋糕的好評後，今次父親節推出「OUR KING」比利時 55°朱古力黑森林蛋糕，打卡一流！蛋糕有賣相又有內涵，以幼滑鮮忌廉及朱古力海綿蛋糕作蛋糕底，夾層配上香濃幼滑的比利時 55°朱古力慕絲及藍莓果醬夾心，口感豐富，多重享受。更有早烏預訂85折優惠，十分抵食！

聖安娜「OUR KING」比利時 55°朱古力黑森林蛋糕

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【2】Häagen-Dazs —— 消暑必吃威士忌雪糕蛋糕

正值夏日，Häagen-Dazs今年推出父親節限定的「威過威士忌」雪糕蛋糕，3D威士忌酒樽造型夠吸睛，配上皇牌夏威夷果仁雪糕，一定適合各位爸爸的心意和口味。另一款蛋糕以復古老爺車「古董錢七」登場，曲奇呍呢嗱雪糕為底，配上面層的朱古力醬，消暑必吃！

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【3】東海堂 —— 超人吉田、芒果朱古力紳士帽

東海堂推出超人吉田與巴魯坦星人造型蛋糕，面層鋪滿色彩繽紛的石頭朱古力，下面是榛子朱古力慕絲和朱古力蛋糕層層相間，內層更加入牛乳奶凍，口感有層次。父親節亦同時推出另一款黑色朱古力紳士帽蛋糕，外形展現爸爸的Gentleman風度，配合上清新的椰子慕絲和幼滑芒果慕絲，減輕朱古力的膩感，味道更清新！

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【4】Twinkle Baker Décor —— 巨型啤酒杯造型超得意

Twinkle Baker Décor今次聯乘少爺啤Young Master Brewery推出外型超得意的「Just for醺」父親節蛋糕。炭黑色巨型啤酒杯配上綿密啤酒泡造型，呈現男人的浪漫，相機食先是常識吧！配合朱朱古力雲呢拿黑啤奶凍、朱古力牛油蛋糕和72%朱古力慕絲，散發醇厚酒香。另一款蛋糕則以大量閃閃發光的朱古力金幣與金磚作造型，預祝各位爸爸發大財！夏威夷果仁忌廉芝士慕絲甘香細滑，配搭原味牛油蛋糕和杏仁碎粒，口感更突出。

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【5】帝京餅店 —— 超人爸爸 配超級食物巴西莓奇亞籽

爸爸是孩子們心中的超級英雄，無所不能！父親節送上一個別緻的超人蛋糕就最好不過。帝京酒店推出超人爸爸造型的蛋糕，配合健康的超級食物奇亞籽，絕對是超級之選。巴西莓奇亞籽朱古力蛋糕，以奇亞籽藍莓啫喱作為夾心，減低了蛋糕的甜膩感。

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帝京餅店推出的父親節超人爸爸 – 巴西莓奇亞籽朱古力蛋糕 原價: $960 ；推廣價: $768

【6】Rosewood Butterfly Patisserie —— 5星級酒店法式味道 濃厚黑朱古力千層酥

Butterfly Patisserie是5星級酒店Rosewood最受歡的餅店，推出各式各樣的餅點都十分矚目。為減輕蛋糕的甜度和膩感，今年父親節推出的2款蛋糕均用上黑朱古力為主要材料。招牌黑朱古力千層酥是經典的法式甜點，以焦糖酥皮和71.5% Or Noir朱古力奶油餡料，口感濃香細滑。另一款招牌黑朱古力威士忌蛋糕，由充滿泥煤芳香的威士忌牛奶朱古力奶油製成，富酒香！

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