撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-06-23 14:59

【銅鑼灣灣仔美食】最近疫情緩和，開鋪熱潮真係一浪接一浪，尤其是銅鑼灣和灣仔一帶都新開不少餐廳。《香港01》飲食頻道記者為大家推介5間銅鑼灣和灣仔新開餐廳，既有新款美食，又可以打卡！

【1】Trois Café——少女粉紅打卡Café

Trois Café本來在中環已有兩間分店，大受歡迎。最近於銅鑼灣和灣仔交界開第三間分店！今次以粉紅色裝潢為主調，充滿少女味，設有圓形透光落地窗，每個角落都是打卡位。食物主要以輕食為主，有些菜式更是銅鑼灣分店限定！😋😋😋點圖看環境及美食價格👇👇👇

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Trois Café 地址：灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈地下2-3號舖

【2】申子居酒屋 Shinko——人氣芝士吉列豚肉

餐廳總店位於旺角黑布街，以高質素日本菜著名。最近於銅鑼灣開分店，保持一貫食物水準，當中三重芝士吉列千層豚肉更是必食菜式！😋😋😋點圖看環境及美食價格👇👇👇

申子居酒屋 Shinko 地址：銅鑼灣渣甸街渣甸中心9樓 電話：5998 9108 營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00

【3】Apostrophe Coffee——復古木系Café

Café的前身是Appendix Coffee，於早前重新裝修。新店開幕後換成木系風格休閒Café。因為樓底高，所以十分開揚，相當適合打卡。😋😋😋點圖看環境及美食價格👇👇👇

Apostrophe Coffee 地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 3樓 電話：3102 2001 營業時間：星期一至日 09:00 - 18:00

【4】Pier 1929——打卡花樣下午茶

灣仔碼頭2樓新開餐廳，裝潢優雅融會東方及西式元素，有景泰藍搪瓷設計之屏風、橢圓天花、粉色花藝隧道等，彷彿每個角落都是打卡位！推介必試「花朝月夕下午茶」，可以在270度維港美景前，品嘗三式層架上的精緻鹹甜點。😋😋😋點圖看環境及美食價格👇👇👇

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Pier 1929 地址：灣仔渡輪碼頭2樓 電話：3974 5609

【5】NATURA : ——新開花藝咖啡店

這間新開的cafe由婚禮佈置店「Origami Florist紙語花香」開設，以四季花卉為設計概念，用上品牌自家設計的保鮮花及乾植物作裝飾，春天主題是櫻花雲朵，很適合女生打卡。😋😋😋點圖看環境及美食價格👇👇👇

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NATURA : 地址：灣仔菲林明道8號大同大廈地下1-2號舖 營業時間：星期一至日 08:00 - 20:00

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🤣同場加映：全港35間玩食字餐廳🤣

近日網上流傳一段錄音，有人因為「港原味」這間餐廳鬧出了一個笑話。其實香港還有很多玩廣東話諧音的餐廳，名字千奇百怪，例如「炸理滷味」、「料理農務」、「丼我想見您」、等，看完不禁佩服眾多老闆的創意！按圖即睇全港35間玩食字餐廳🤣👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

😍😍😍想知每位價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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