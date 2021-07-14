ViuTV《嫌疑事件簿》掀LARP真人推理熱潮　推介超平試玩1人都玩到

早前TVB和ViuTV同期播出偵探綜藝節目，分別是《死因有可疑》和《嫌疑事件簿》，掀起觀眾一番熱話，但更重要的是帶動了真人推理遊戲（又名「劇本殺」）的熱潮，你對這款集合懸疑、燒腦、合作和揣測人性的遊戲又知道多少？



由韓綜掀起的「劇本殺」遊戲

ViuTV《嫌疑事件簿》和TVB《死因有可疑》靈感來自新興真實角色扮演推理遊戲，它又稱為LARP （Live Action Role Playing）或劇本殺，據聞是韓國JTBC綜藝節目《Crime Scene》（《犯罪現場》）開展的遊戲，後來坊間出現模仿節見的推理遊戲。

ViuTV《嫌疑事件簿》截圖

角色扮演推理遊戲（劇本殺）在韓國、台灣、中國非常流行，遊戲中每名玩家都會拿到一本劇本，其中一名玩家將成為兇手，大家必搜尋線索指認真兇，而兇手要隱藏自己身份才可勝出。劇本會仔細交代每個角色的背景故事、在故事發生的當刻的角色事件、及來到目的地的原因等，玩家必須按劇本演好角色，同時推理出真兇！

過程非常「燒腦」。（ViuTV《嫌疑事件簿》截圖）

目前坊間有過千以上的劇本，主題內容、適合人數、甚至音樂燈光特效都不同，全程大約幾小時，對人性和大腦都是極大考驗！若擔心湊不夠人數去玩劇本殺，你也可一兩人報名，待桌遊公司幫你配對，分分鐘能認識新朋友呢！

每人$198起！第二人生體驗館LARP

第二人生體驗館位於尖沙咀，目前提供《 劏房殺人夜 》和《 養鬼》，適合喜歡懸疑、驚嚇鬼怪的朋友，第一次接觸實體搜證推理遊戲的不妨玩入門版《 劏房殺人夜 》，第二人生體驗館還會提供劇本服裝、真實場景和道具，配合音樂燈光特效，讓參加者更投入遊戲！

《 劏房殺人夜 》- LARP 實境人物扮演推理遊戲 平日優惠票（需預約） 六人體驗 $1,188.00 ($198/一位)（原價$1,800)

LARP劇本殺《 劏房殺人夜 》



「01空間」優惠價 ：

活動時段: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30（逢星期二至四 **公眾假期除外)

六人體驗 $1,188.00 ($198/一位)（原價$1,800)

*需要年滿12歲以上人仕才能參與

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《 養鬼 》- LARP 實境人物扮演推理遊戲 平日優惠票 （需預約） 六人體驗$1,788 (原價$2,100)

LARP劇本殺《 養鬼 》



「01空間」優惠價 ：

活動時段: 11:00, 14:00, 17:00（逢星期二至四 )**公眾假期除外

- 六人體驗$1,788 (原價$2,100)

- 七人體驗$2,086 (原價$2,450)

- 八人體驗$2,384 (原價$2,800)

*需要年滿18歲的成年人士才能參與

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4大暑假「玩」活動推介 必玩刺激遊戲

若不想玩燒腦遊戲，又厭倦放假活動只有食飯睇戲，不如約一班朋友或另一半，體驗射撃和賽車等刺激又可出一身汗的活動。至於想同小朋友一起參與，亦有NAMCO運動遊樂競技場、私人滑雪/滑雪板訓練等好玩活動。

01 SWS「快閃時段」室內對戰／射靶體驗套票



SWS佔地超過三萬五千尺，可容納150人，以模仿室外場景為主。場景有森林、河流，貨櫃場、坦克車、市集、滑梯，多個仿真場景，增加對遊戲投入度。遊戲中還會加入燈光效果，背景音樂及噴放煙霧，提升緊張氣氛。總共有四個區域，可打通或獨立使用，適合多人大混戰，超刺激呀！

「01空間」優惠價 ：單人票 $65起，二人套票$150起 👉🏻按此立即參與👈🏻

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02 NAMCO 運動遊樂競技場 SPORTAINMENT ARENA 「一小時門票」



運動遊樂競技場「SPORTAINMENT ARENA」為熱愛玩樂和做運動的人士而設，備有9大遊戲園區，例如球類對戰、挑戰平衡感和反應力的刺激遊戲。玩家可盡情探索運動的樂趣，是非常新鮮的體驗!

「01空間」優惠價 ：親子套票（1成人+1小童 60分鐘) $230

成人 (60分鐘) $140

學生 (60分鐘) $110

小童 (60分鐘) $90

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03 Slope Infinity 夏日私人滑雪/滑雪板訓練課程



只要在 Slope 完成一小時訓練課程, 其效果便相等於在雪山上完成了一天課程一樣 。所以模擬滑雪機不但能幫您節省在雪山上學習滑雪之時間 , 而且更可為您做好事前準備 , 令您和您家人完全投入您們的滑雪假期 。

「01空間」優惠價 ：55分鐘訓練課程(1-3人適用) $988 (原價：$1233）👉🏻按此立即參與👈🏻

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04 愛民18彎室內賽車體驗及優惠套票



全港唯一的室內電動高卡車場，佔地50,000呎，兩條跑道 總共18個彎，專業賽車計時系統，場地提價頭盔及一次性浴帽及小朋友頭盔、護肘、護頸及護腳等護具，同時亦歡迎車手們自備頭盔及頭套。

「01空間」優惠價 ：

- 小型賽車體驗套票 (一節 +一杯飲品) 每位$243起

- 飄移車體驗 每位$100

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