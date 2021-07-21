暑假生態遊｜玩盡綠蛋島人均只需$720　吊鐘洲鹽田梓尋水上新體驗

炎炎夏日，與其逛商場，倒不如相約三五知己，與陽光大玩遊戲。除了到沙灘享受日光浴之外，不如乘坐獨木舟，與朋友乘風破浪，划到世外小島，欣賞沿途景色，相信別有一番風味！然而，玩獨木舟或其他水上活動前，一定要做足充份準備，才可與朋友玩得開心又放心。



必備1：戴帽和太陽眼鏡 以免增白內障風險

夏天紫外線指數高，而且划獨木舟最少需要二至三小時，若然長期暴露在陽光下，皮膚會容易出現黑色素、老化、皺紋等問題。此外，眼睛容易受到陽光的刺激，長時間直接被陽光照射會容易造成眼乾，甚至增加白內障的風險，所以划艇時記得戴上帽和太陽眼鏡。

參加水上活動，需要戴帽和太陽眼鏡，以保護面部及眼睛。

必備2：穿上包腳鞋 避免割傷

在波光粼粼的海面上划船，難免想下水暢游一下。然而，海底暗藏很多尖石，容易割破皮膚，導致感染，故一般建議參加者穿上俗稱「白飯魚」的包腳鞋，避免意外的發生。坊間有不少運動專門店亦有售賣適合划獨木舟或浮潛專用的包腳鞋，價格相宜。

參加水上活動，緊記要穿著包腳鞋，以保護腳部。

必備3：防水袋 避免沾濕電子產品

參加水上活動，尤其是划獨木舟等，參加者需要自行保管個人財物，但一般的背包不具備防水功能，萬一背包在划艇途中跌入海水中，相信電子產品都「凶多吉少」。要避免這個情況發生，可以選購防水袋，不同設計款式在防水的功能上亦各有不同，建議在購買前向職員查詢。

必去綠蛋島！見識隱世玻璃水小沙灘

準備妥當，最後當然要計劃行程。近期最熱門一定要數到由布袋澳出發前往綠蛋島的路線。綠蛋島位於清水灣大嶺峒東面海域的一些石礁排，由於在高空上鳥瞰時形狀似一隻荷包蛋，中央「蛋黃」部份呈綠色，故被稱為綠蛋島。島上有一個隱世玻璃水小沙灘，水清沙幼而且水淺，適合嬉水浮潛。經👉🏻「01空間」👈🏻購買套票由$2,880起，最少4人可成團，人均費用只需$720！

若然想挑戰一下自己身手，可以前往吊鐘洲的天然海蝕洞。由西貢公眾碼頭出發，前往位於西貢滘西洲以南的吊鐘洲，其南端位置有一個斷岩稱為「吊鐘拱門」，由於岩石州底部長期被海水侵蝕而倒塌，剩下頂部而形成天然的拱門。獨木舟等小型船隻在竄急的水道中划行而過，其氣勢令人不禁嘖嘖稱奇。6人即可成團，每人平均費用$720！👉🏻按此了解更多👈🏻

同場加映：鹽田梓獨木舟/直立板生態遊

要了解香港本土文化，到鹽田梓參加生態遊絕對是不二之選。鹽田梓又名鹽田仔，是西貢其中一個小島。導遊會帶領參觀三百多年前村民設田曬鹽為生的原址，認識鹽田的歷史文化，更可參觀於1890年代建成的聖若瑟小堂（天主教），於2005年度更獲得聯合國教科文組織亞太地區文化遺產優異獎。於聖若瑟小堂側是由1846年的澄波書院改建而成的鹽田梓村文物陳列室及天主教傳教歷史展覽室。最後更加參加獨木舟或直立板體驗。4人即可成團，每人平均費用$540！👉🏻按此了解更多👈🏻

深涌獨木舟藍天生態遊

濕地是重要的生態資源，深涌是12個政府建議優先保育的地點之一，其三面環山。教練會帶領參加者沿著水路划行，通過企嶺下海的堤霸，一邊欣賞沿途景色例如紅樹林、淺灘和附近的魚排。4人即可成團，每人平均費用$580起！👉🏻按此了解更多👈🏻

暑期限定—自然探索系列

趁著悠長的暑假，走進野外的世界，探索海岸、林地、溪澗等多個地方，從大自然中找到非一般的樂趣，讓身、心有不一樣的體驗。早鳥全期班( 5日活動) $2,603。👉🏻按此了解更多👈🏻