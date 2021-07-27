情侶好去處｜必到3大歐日風打卡位 附Staycation五星浪漫住宿推介

暑假一向是旅遊旺季，但在疫情下，大家無法出國旅行。雖然如此，香港仍然有不少地方適合情侶打卡，而且設計獨特，彷似「秒速」飛到海外。今次為大家介紹3個打卡熱點，再來推介情侶必住Staycation住宿及優惠，讓情侶們在這個炎夏，毋須再為拍拖地點而煩惱！



1. 「秒飛」京都 天后隱世打卡位

心思思想「返鄉下」？不用坐飛機，香港亦有個小京都！位於天后廟道三號花園的休憩空間雖然面積細細，但勝在有個隱世「打卡」位，充滿日式風格設計的庭園，有以竹棚搭建的屋頂，中間「神似」日式小屋，外連小橋，配搭其他擺設，有如去到日本東京的傳統小屋門前一樣！

令人彷如置身日本的天后廟道三號花園。(lau_suzanne IG)

2. 走入「歐洲」傳統餐廳 必到木造旋轉樓梯打卡

圓拱形的窗外盡是綠色的自然美景，更可以遠眺大海。以為是歐洲某地方？非也，它是淺水灣露台餐廳 The Verandah，歐陸的設計風格，配合精緻的菜式，絕對是香港的秘景餐廳。餐廳外還有一條「必到」的木造旋轉樓梯打卡位，情侶們又豈可錯過？

3. 「天涯海角」的白色小燈塔 享受藍天白雲

鶴咀燈塔是香港現存歷史最悠久的燈塔，早在1875年，燈塔已經落成啟用，為途經鶴咀的船隻指示方向。雖然在1896年，因橫瀾島的新燈塔落成而停用，但於90年代燈塔改為自動化操作後再次投入運作。在白色燈塔下抬頭，以藍天白雲作為背景，甚是浪漫。

交通：筲箕灣港鐵站外乘坐9號巴士，到「鶴咀道」下車步行約一個半小時便會到達鶴咀。

情侶必住Staycation浪漫推介

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不少女性都喜歡噴香水，在摰愛面對表達自己的愛意。從古代起，香水一直是「高貴」、「品味生活」的代名詞，而隨著時代的改變，不同品牌亦各自推出獨特的香水系列，凸顯出用家的個性。若然香水是女性的至愛，相信皮革工藝絕對能夠虜獲一眾男士的心。皮革上獨有的花紋，配合優雅簡潔的線條，不單能夠展現出皮革上乘的質感，更可低調襯托出男士的品味。半島酒店推出【寰宇半島自在行：重新邂逅】住宿，除享有半島美食禮遇和雙人早餐外，還可以在入住期間體驗兩項活動，包括皮革工藝工作坊及調製個人專屬香水等。經👉🏻「01空間」👈🏻購買套票由$4,268起，人均只需$2,134起！

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