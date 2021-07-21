【口罩｜口罩推介】覺得淨色口罩過於沉悶，但又怕卡通口罩太過張揚？漸變色口罩就啱晒！混合兩種顏色，低調得來又夠特別，是襯衫必備之選。《香港01》食玩買記者精選了7款夢幻漸層口罩，要溫柔氣質又得，清新活潑亦有，最平只要$1.3一個！



【1】Medeis

款式：Sunrise、Bubblegum、Sunset、Cotton Candy、Rainbow Grey

規格：ASTM Level 3

尺寸：17.5cm x 9.5cm

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🤩同場加映1：女生必選7大口罩最平$1.7個 迪士尼、Pokémon低調可愛🤩

Pokémon口罩早前推出時極受歡迎，最近再度推出共多達16個款式，包括小智版甲賀忍蛙、百變怪、波加曼、耿鬼及果然翁等，有部份款式更會同時出現進化版角色。同時便利店7-Eleven更可以預購迪士尼官方推出的口罩，當中三眼仔款式可愛度爆燈。記者精選7款女生必選的靚色口罩，最平$1.7一個！有兩款是質地舒適的牛油紙底，想知邊度買到，立即按圖睇睇7款女生必買的靚靚口罩推介😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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