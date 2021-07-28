【東京奧運 / 任食火鍋放題】東京奧運各項賽事進行得如火如荼，港隊代表出戰多項比賽，當然要睇直播支持。比起自己一個觀看比賽，跟朋友一起討論當然更加過癮！《香港01》食玩買記者整理了8間可以一邊打邊爐一邊睇奧運的任食火鍋店，三五知己睇住電視圍爐「烚吓烚吓」更開心！

（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】大鍋口 —— 先食雞煲再打邊爐

火鍋共有8款湯底，包括麻辣、花雕醉雞、皮蛋芫荽、胡椒豬肚、鯊魚骨鯊魚骨猴頭菇等，選擇鴛鴦鍋則需要加$48，打邊爐前更可以任食麻辣雞煲！配料種類非常多元，當中較特別的是黑松露水餃、手打墨魚丸拼雞軟骨丸；比較受歡迎的則包括蝦滑及海蝦，不少網民都表示海蝦味道鮮甜，蝦滑爽口彈牙。

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大鍋口

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場12樓

電話：2116 2106 / 5926 9369 (Whatsapp)



【2】天下糧倉牛肉火鍋 —— 牛魔王必去

小店無限供應多達8款牛肉，例如SRF美國黑毛和牛、安格斯牛肩胛、封門柳、金錢展、牛脷片等，啱晒一眾「牛魔王」！湯底方面，共有9款，潮汕牛骨湯、沙嗲鍋等4款是免費，四川紅麻辣鍋、番茄鍋、肉骨茶鍋等5款則需要另外加錢。

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天下糧倉牛肉火鍋專門店

地址：旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心5樓501-506號舖

電話：2623 9688 / 5629 1314



【3】馬辣台式鴛鴦火鍋 —— 任食台式麻吉燒、即製班戟

湯底共有8款，包括台式麻辣鍋、胡椒豬肚鍋、芫荽皮蛋鍋、酸菜白肉鍋等。另外有美國頂級牛梅花、安格斯黑牛、黑毛豬梅花等，海鮮方面有白鱔片、脆肉鯇魚片、海生蝦等，比較特別的配料則有台式麻吉燒、甜不辣。最正的是有多款甜品，例如即製班戟、焦糖燉蛋、麵包布甸。

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馬辣台式鴛鴦火鍋

【荃灣店】

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心8樓

電話：2614 6818

【旺角店】

地址：旺角彌敦道601號創興廣場14樓

電話：2356 7890



【4】新南苑私房菜火鍋雞煲 —— 免加一任食40多種配料

餐廳供應多款特色湯底，包括澳門豬骨湯、原個椰青花膠蟲草花湯、四川麻辣湯等，更有四式火鍋湯底，即使口味不同亦不用互相遷就。火鍋最多可以任食3小時，無限歎靚牛肉如安格斯肩胛肥牛、安格斯牛小排，還有超多40種配料，最正的是免加一，更有獨立房間，私隱度高！

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新南苑私房菜火鍋雞煲

【旺角店】

地址：旺角彌敦道678號華僑商業中心3/F

電話：2877 3690 / 9311 8877

【灣仔店】

地址：灣仔盧押道18號海德中心2樓全層

電話：2877 8008 / 9311 8877（Whatsapp）



【5】牛牛台式鴛鴦火鍋 —— 12款湯底免加一

餐廳供應8款湯底，包括重慶麻辣鍋、臭臭鍋、酸菜白肉鍋、麻辣沙嗲鍋等，還有4款素食湯底，包括麻辣素鍋、番茄素鍋、蘑菇素鍋等。配料方面，有牛梅花、牛小排、安格斯黑毛牛、黑毛豬梅花肉、海蝦、脆肉鯇等，亦有數十款素食火鍋料。另外還有多款特色飲品，例如台式沙冰、花茶、韓國飲料等。打完邊爐更可以任食雪米糍、Dreyer's雪糕等。

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牛牛台式鴛鴦火鍋

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場15樓

電話：2121 8568



【6】淥鼎記 —— 必加$28升級招牌酸菜魚

任食火鍋可以無限任歎40多款火鍋配料，包括安格斯牛小排、安格斯牛肩胛、紐西蘭羊肉片、手打鯪魚肉、鹿兒島豚肉等。湯底方面，有8種選擇，包括老壇酸菜鍋、花膠美人鍋、藥膳鍋、皮蛋芫荽豆腐鍋等。網民推薦必加$28升級招牌酸菜魚，嫩滑魚肉非常惹味，一大盤勁抵食！

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淥鼎記

地址：觀塘觀塘道414號壹亞太中心8樓

電話：2755 5328 / 2755 5728 / 9527 0700 (WhatsApp)



【7】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



【8】阿爺八鮮鍋 —— 任食多款新鮮海鮮

火鍋可以任食多款新鮮海鮮，包括鮑魚、深海斑片、海花蟹、生蠔、花甲、龍躉頭腩等，還可以無限歎多款配料，包括手切安格斯牛小排、西班牙黑豚肉、即炸響鈴、手打蟹子蝦滑、鴨血等。火鍋亦包刺身拼盤、足料燉湯及無限追加花膠年糕雞煲，食足2個半小時！

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阿爺八鮮鍋

地址：旺角登打士街43H號登打士廣場3樓

電話：2527 8383 / 6227 9111



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【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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