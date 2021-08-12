暑假活動2021｜8月三大必去活動 夏日音樂祭+美食博覽+盛夏摩天輪

炎炎夏日，除了上山下海之外，仍有不同活動等着大家發掘。踏入8月，三大活動正密鑼緊鼓，準備為市民送上驚喜。大家不妨趁這個機會，與家人一齊自製獨一無二的「夏日大放送」啦！



今個暑假，將有3大活動等著大家積極參加。（圖片來源：相關機構）

赤柱「夏日心度遊」 RubberBand、林奕匡同你Rock n Roll

赤柱廣場由即日起至8月22日舉辦「Summer Lovecation」活動，其中重頭節目將與音樂串流平台KKBOX合辦「KKBOX夏日無損音樂祭」，於8月14至15日及8月21至22日，一連兩個周末舉行，大會更邀請了多位重量級歌手及組合，與現場觀眾狂歡，包括RubberBand、KOLOR、林奕匡、陳蕾、洪嘉豪、per se等。此外，「Summer Lovecation」於暑假一連4個周日，亦會舉辦海邊喫茶及品酒研學班、寵物及親子手作體驗班，絕對是情侶、閨蜜及親子一同參加，同場更有全新日夜光影藝術打卡裝置，趁這個周末假期，好好與摯愛一同從「心」享受暑假。

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美食博覽2021 近700間參展商參與

一年一度最受市民歡迎的美食博覽2021（香港美食節）將於今年8月12日至16日，於灣仔會展隆重開幕，美食節集結了超過10個國家及地區，近700個參展商參與。一如以往，會場亦會分開「貿易館」、「尊貴美食區」及「公眾館」，並會展示多種食品及飲品，包括麵包、飲品、罐頭、冰鮮食品及加工食品、新鮮食品及蔬果、烹調原料及調味品等。同場亦有香港國際茶展及家電．家品．博覽等。

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盛夏摩天輪 超過30個巨型打卡位

去完美食節，可以順便到中環海濱的「盛夏摩天輪」。活動以全新形象示人，還提供豐富娛樂體驗與大家一同迎接盛夏，當中包括經典攤位遊戲、家庭機動遊戲設施及超過30個多元化主題的巨型打卡位。大人小朋友當然不可以錯過超過20個巨大打卡位，包括迷幻大猩猩、邁阿密紅鶴舞池、DISCO獨角獸及多隻侏羅紀公園恐龍模型等。此外，還有各款人氣攤位遊戲，等著大家一試身手，還有30萬隻毛公仔等著你帶返屋企。場內更有適合一家大小的機動遊戲設施，包括碰碰車、充氣滑梯、笨豬跳彈床、旋轉木馬等，讓小朋友「放足電」。

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場內有許多巨型打卡位。（余嘉文攝）

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同場加映1：Slope Infinity 夏日私人滑雪/滑雪板訓練課程



就算夏日炎炎，不同出國都可體驗滑雪的樂趣！只要穿上滑雪撬、滑雪靴、滑雪桿、滑雪板等，就可以在Slope 的模擬滑雪機上學習滑雪技巧，場館周圍更安裝了大型鏡子，學員在練習時可從鏡裡觀察自己的缺點及優點 , 繼而有效地改善滑雪技術。**即按此了解更多詳情**

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同場加映2：Just Climb 攀石教學



成為攀爬者吧！不論你是新手或是有經驗的攀爬者! Just Climb 自2011年成立，設全港最多分店，擁有豐富攀石教學經驗，致力帶動攀石文化，讓不同人士體會攀石樂趣。對攀石有興趣的小朋友，可參加試堂，初嘗一下攀石的樂趣。另外，大朋友亦可以參加新手抱石班，在教練的指導下學習抱石玩法及基本技巧。**按此即了解詳情**

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同場加映3：答問題贏取「昂坪360 x 寶礦力水特」限量夏日運動用品



夏日就是要迎接陽光、揮灑汗水，「讓每滴汗更有價值」﹗昂坪360與寶礦力水特相信你的每滴汗水都彌足珍貴，特別於今個盛夏聯手呈獻「360 Sweatival」運動祭。

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即日起至2021年9月5日期間，昂坪巿集將會動感變身為運動祭現場，6大以寶礦力水特為創作靈感的大型日系打卡及場景裝置，包括逾4米高的寶礦力水特巨樽、補水加油站、日本動漫風的室內棒球場館等將驚喜現身，在今個暑假與你一同拍下和風活力沙龍照。

昂坪360與寶礦力水特更特意為熱愛夏日戶外活動的你準備了一系列包括板羽球、劍球及棒球的日系經典運動遊戲，一同享受流汗快感。勝出遊戲更有機會獲得各式限定聯乘禮品，於盛夏全情投入戶外遊戲之旅。大會亦邀請世界冠軍級運動員示範及帶領花式足毽、花式跳繩、劍球表演及工作坊，與你一同置身活力夏日當中，體驗日系運動精粹。流汗後更要補水，昂坪360特意於7、8月的週末，在昂坪巿集內免費派發共逾5,000支寶礦力水特予賓客補充身體能量，時刻保持最佳狀態，全程投入「360 Sweatival」運動祭！