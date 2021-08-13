四間香港CP值高台式餐廳 冇伏麻辣鴨血煲牛肉麵 ｜KEEP MY FAITH

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一、中環．味道更港式一點的台灣牛肉麵「鐵牛台灣牛肉麵」

鐵牛台灣牛肉麵。（作者提供）

如果想在香港吃台灣牛肉麵，不知大家會想起哪間店？吃過鐵牛台灣牛肉麵，覺得還不錯的。沒想到原來中環有分店，之前吃過尖沙咀店，不過味道來說其實更港式一點吧。

牛頭沙茶貢丸新竹米粉 （$59）

米粉很幼身，口感頗有咬勁還帶點米香。 而且還完全吸收了沙茶獨特的鹹香味道，還有顆粒感。整體十分惹味，不過貢丸就一般囉。

【↓↓↓按圖睇更多單品點評↓↓↓】

鐵牛台灣牛肉麵

地址：香港中環蘇豪威靈頓街98號翡翠中心2樓A及B號舖

營業時間：11:30 - 21:45



二、灣仔．文青風格裝修｜地道的台灣菜餐廳「尚青商號」

這間位於灣仔的台式餐廳「尚青商號」頗有人氣的啊，其實剛開張時已經心動想去，當聽朋友說那時要排隊就等到這刻才去。不過星期六下午四點多，時間雖然不用排隊，但都有不少客人的呢。

餐廳在一樓，樓下沒有接待就自己直接上去囉。裝潢風格一看便覺得很有台灣的味道，而且是那種文青風格（笑）。一上到去先看到在樓梯口與收銀處附近的層架放置了一些台灣雜貨，再加上木桌椅與水泥牆等，充滿台式老房子的味道！

食物方面，比較有代表性的牛肉麵、肉燥飯之類都有，讓我更感興趣的是這裡的小食。「炸起來」餐牌中看起來都很吸引啊，下單的話是自行掃QR Code，還頗方便的呢。

牛肉麵的款式都有幾款，選了「番茄半筋半肉」（$78）湯麵會配油條、酸菜和是日小菜。黑木耳很爽脆開胃；麵有幼麵或是手工寬麵，選的是後者。口感紮實又不失彈牙喲。湯底濃郁且帶少許的甜味，還有肉香的味道確實不錯，不似是味精湯那種。

吃牛肉麵還是喜歡選半筋半肉！一邊軟Q的，另一邊是軟嫩的。一次能吃到兩種層次口感！兩者都炆得很入味，喜歡吃牛肉麵的記得一試喔。

說到台式料理，第二樣會想吃的是「麻辣鴨血煲」（$78）。這個煲會配冬粉或是蓬萊米飯，理所當然地選擇前者，然後也是有跟是日小菜，連爐上桌。若是在冬天吃應該更滋味，麻辣的味道頗刺激，少許麻，但辣度頗高的，只能吃普通辣的要三思。鴨血入口滑溜亦很入味，另外還有貢丸和蜂巢豆腐的喔！

小食的話點了一份「炸豬血糕」（$48）。香口的豬血糕，內裡軟糯，再配上滿滿的花生粉和醬，十分惹味。

飲品方面，有幾款都頗有興趣，不過最終還是被某奶茶吸引了，因為這裡的是 「阿薩姆奶茶」（$22/熱），另外還可以加 珍珠（$8）。奶茶可以揀少甜，因為珍珠本身帶甜味，這樣選反倒剛剛好。

總數：$323.4 （已計加一服務費） 下次還想吃台式料理的話可以再來，餐牌上其他的都有興趣試試呢

尚青商號

地址：香港灣仔蘭杜街4號文熙大廈地鋪

營業時間：11:30 - 21:00



三、尖沙咀．街角的台式料理｜台式冷麵 & 肉燥飯「臺坊」

天氣炎熱，或多或少都會影響了食慾。所以如果要吃，會想吃一些較為「涼快」的食物，就像冷麵之類。發現「臺坊」有，而且還是一段時間沒吃過的台灣料理便有興趣！

店內的座位並不多，而且都是面牆位置來。看完餐牌後自行去收銀處下單付款，再等上餐那樣子。除了我有興趣的冷麵外，還有飯、牛肉麵、肉燥拌麵和台式小食！

麻辣雞絲冷麵 （$54）

說是雞絲，我覺得不像是「絲」，倒是青瓜那些才是吧！雞肉很嫩滑，麻辣的味道頗濃，會是偏辣一些。不論是醬料還是配料也很足，吃起來亦很涼透心的啦。

麻辣雞絲冷麵 （$54）。（作者提供）

鹽酥雞肉燥飯 （$57）

朋友選的這個肉燥飯看起來都很足料！

鹽酥雞肉燥飯 （$57） 。（作者提供）

飲品跟餐的價錢比起單點真是好吸引：

蜂蜜柚子茶 （+$6）

這杯不能走冰，只能少冰。柚子味尚算濃，不會很清淡。

清甜冬瓜茶 （+$6）

這杯倒是可以走冰。之後看別人寫的食評說蛋餅不錯，那下次如果經過又覺得餓可以再考慮一下呢。在街角的舖位其實都幾顯眼。

蜂蜜柚子茶、清甜冬瓜茶。（作者提供）

臺坊

地址：香港尖沙咀加拿分道49號地下C舖

營業時間：11:30 - 23:00



四、觀塘．夜色下的戶外晚餐｜台灣風味Cafe「Lagom Kaffe」

自從活化在觀塘開展，有不少甲級商廈出現，而近海旁的Two Harbour Square 便是其中之一。在那裡的 Lagom Kaffe 則是近期頗有人氣的打卡Cafe。不說不知道這間是寵物友善餐廳來喔，上午和下午時段都可以帶毛孩來一起用餐。剛好除了室內位置，還有戶外花園的座位呢。

餐牌可以用QR Code查看和直接下單，不過主食單項不算很多，當中有個挺吸引的台灣風味牛肉千層麵，很快就沒了。另外飲品方面，有特色咖啡、Milk Shake，最特別是有水煙酒吧。餐前還有麵包盤，口感幾鬆軟的，也有一些堅果。

餐前還有麵包盤，口感幾鬆軟的，也有一些堅果。（作者提供）

飲品和朋友都點了Milk Shake「日日燕麥」（$48）及「玉桂蘋果燕麥奶搖」 （$48）。前者的是粉紅色，但不是只有士多啤梨，還有香蕉的喲。味道很夾，後者的玉桂味很重，只能嚐到很淡的蘋果味道。

日日燕麥（$48）、玉桂蘋果燕麥奶搖（$48）。（作者提供）

主食點了「經典風味炸雞」是拉差美乃滋、香菜優酪、醃水果（$128），有兩大塊的雞扒，上桌時仍透著熱氣，外層幾香脆的，肉質看起來以為是會有點柴，但吃落是軟嫩多汁，配的兩個醬：左邊那個有點辣，右邊的則一般般吧。其實不沾醬吃也可以，但不喜歡那醃水果，實在太酸了啊。

上桌時仍透著熱氣，外層幾香脆的。（作者提供）

干貝燻鮭蘆筍燉飯 （$178）

沒想到會有溫泉蛋！燉飯頗濕潤，不過干貝煎得好像有點過火。

干貝燻鮭蘆筍燉飯 （$178）。（作者提供）

最後甜品點了「Earl Grey Cheese Cake」（$62），並不是普通的芝士蛋糕，是這陣子滿有人氣的巴斯克焦香芝士蛋糕。伯爵茶味十分濃郁，表面則是有微微的焦香呢。

Earl Grey Cheese Cake。（$62）（作者提供）

比起主食，我覺得甜品較為吸引一些，還有就是這間的手沖精品咖啡也有興趣一試。Lagom Kaffe 設有手機應用程式「Lagom Kaffe」APP 分享不同嚐味咖啡豆口味及組合。

Lagom Kaffe

地址：香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square1樓

營業時間：星期一至五 08:00 - 17:30 / 19:00 - 02:00

星期六、日及公眾假期 11:30 - 17:30 / 19:00 - 02:00



作者簡介：KEEP MY FAITH

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