情侶好去處｜西貢即場開蚌DIY珍珠首飾　WM酒店擁180度全海景

轉眼間，大部分港人都將近兩年沒有出國旅行，今個週末一於到遠離繁囂的西貢，拜訪全港唯一的珍珠養殖場兼DIY珍珠首飾，以及入住新開WM Hotel嘆海景日落，來個兩日一夜的輕旅行吧！



西貢有全港唯一珍珠養殖場工作坊。(香港珍珠養殖協會)

全港唯一珍珠養殖場工作坊

位於西貢麻南笏的珍珠養殖場由香港珍珠養殖協會經營，是全港唯一海上珍珠養殖場，協會逢星期六日都舉辦珍珠導賞團暨工作坊，由專人教授香港珍珠歷史及現況、珍珠養殖知識和與海洋保育的關係，教你開蚌尋珠，並親手製作屬於自己的珍珠首飾，別具意義！

現時經「01空間」預訂工作坊，二人同行優惠只需$1,280，已包入場券、來回麻南笏的船票、工作坊和一粒珍珠連首飾材料包，還有自由釣魚時間，讓你玩上大半天！👉🏻立即按此報名👈🏻

珍珠首飾工作坊二人同行 $1,280 (原價$1,440)

西貢全海景WM Hotel 浸住露天浴缸賞日落

西貢WM Hotel以度假式酒店設計、180度全海景、露天浴池為賣點，還未開業便掀起熱話！今年8月剛剛開幕試業，大部分房型都有遼闊海景，甚自私家露台和小草地，充滿大自然度假氣息，邊在房間浸浴邊欣賞西貢海景本已是樂事，還有頂層無邊際泳池等住大家游泳打卡，猶如到異國海島旅遊！

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同場加映：紋藝及皮革工作坊

想跟另一半或閨密上DIY工作坊，又嫌陶藝、畫畫太普通？今次介紹的紋藝工作坊就最適合你啦！

紋藝工作坊由幾位本地資深紋身師舉辦，過程會用矽膠假皮代替人體皮膚，由導師指導下，用專業的紋身機器畫出自選的紋身圖案，體驗成為專業紋身師的樂趣！👉🏻立即按此報名👈🏻

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至於皮革玫瑰花工作坊則教你用皮革製作出一朵玫瑰擺設，不凋零不脫色，代表永恆的心意，由剪裁至造型﹑貼合皆親自製作，獨一無二又有心思，節日、紀念日送禮首選！👉🏻立即按此報名👈🏻