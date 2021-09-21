【下午茶推薦｜High Tea推介】精選10月22間人氣High Tea，包括朗廷、Ritz Carlton、文華東方、逸東、帝逸、帝京、九龍香格里拉、Hotel Icon，不少都免費送高級護膚品，亦有使用時令水果入饌的甜點，例如日本香提子等。



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



（海景嘉福洲際酒店圖片）

【1】Ritz Carlton —— 歎多款意式鹹甜點

麗思卡爾頓酒店聯乘意大利著名鞋履品牌Gianvito Rossi，推出一系列意式鹹甜點，包括半乾番茄芝士球配檸檬醬、腌八爪魚辣椒餡餅配香橙蛋黃醬、檸檬里考塔芝士蛋糕、紅菜頭意大利芝士蛋糕等。

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下午茶由即日起至11月30日下午3時15分至5時15分供應。每位$438，兩位$718。（麗思卡爾頓酒店圖片）

Café 103

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓

電話：2263 2270



【2】帝逸酒店 —— 日本香印提子下午茶

酒店推出全新下午茶，以日本香印提子入饌，推出10款鹹甜茶點，包括香印提子配鵝肝慕絲撻、香印提子阿拉斯加蟹腳杯、香印提子腐皮炸軟殼蟹卷、香印提子芒果撻、香印提子配士多啤梨奶凍、香印提子配咖啡芝士蛋糕等。飲品方面，則可選擇咖啡、茶或花茶。

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PitStop

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1319



【3】逸東酒店—— 任食Mövenpick + Häagen-Dazs

普慶餐廳加推推出「冰火甜品下午茶」，每位客人可從菜單中揀選一款主菜，再配任食甜品！最令人期待的就是可以同時任食Mövenpick及Häagen-Dazs雪糕！

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+ 2

逸東酒店

地址：香港九龍彌敦道380號

電話：2710 1901



【4】朗廷酒店 —— 8折歎粉紅主題下午茶

酒店與香港乳癌基金會合作，推出「粉紅愛心」下午茶。鹹甜點包括香桃法式泡芺、石榴忌廉杯、粉紅乳酪士多啤梨雪條、蟹肉三文魚三文治、香橙鵝肝夾心等，還有以粉紅高跟鞋造型盛載的手製牛奶朱古力、小紅莓、榛子脆脆、士多啤梨忌廉，打卡一流！

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廷廊

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898



【5】尖沙咀凱悅酒店 —— 港式秋日下午茶

酒店推出港式秋日下午茶，供應一系列香港經典風味小食及秋天時令美食，包括港式鮑魚撻、芝麻蝦多士、自家焗製牛油軟包西多士配煉奶、炸龍蝦肉春卷配甜酸醬、香柿港式蛋撻、香港遠年陳皮朱古力、雲呢拿杏仁煉奶吉士蛋糕。每人更可享用一杯凍港式特飲，包括港式冰鎮奶茶、懷舊紅豆冰或西瓜紅茶。

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700 / 3721 7701



【6】海景嘉福洲際酒店 —— 送IPSA保濕護膚品

酒店聯乘日本護膚品牌IPSA推出主題下午茶，以多款美肌食材如士多啤梨、柚子、藍莓及燕窩等，供應多款甜點，包括柚子芝士慕斯餅、燕窩草莓啫喱撻、自家製覆盆子馬卡龍、紅豆抹茶泡芙等。鹹點方面則有厚切煙三文魚香檸法蔥酸忌廉、香煎帶子及黑魚籽配青瓜等。每位更可獲贈IPSA保濕亮肌套裝，包括IPSA皇牌日本神水、免費專業皮膚分析等，總共價值$200。

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大堂酒廊

地址：尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店大堂

電話：2731 2860



【7】8度海逸酒店 —— 68折歎迷你芝士焗海鮮

酒店推出秋日主題下午茶，以當季食材入饌，部分更加入海鮮食材。鹹甜點包括迷你芝士焗海鮮、法式菠蘿芝士撻、迷你香檸撻、香芒芝士餅、蟹肉沙律蛋卷、熱情果沙冰等。

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8度餐廳 / 池畔廊及花園茶座

地址：土瓜灣九龍城道19號酒店大堂或2樓

電話：2126 1960



【8】百樂酒店 —— 75折歎栗子朱古力主題下午茶

酒店以日本栗子和比利時朱古力製作一系列鹹甜點，包括栗子鵝肝醬無花果多士、蒙布朗栗子蛋糕、栗子燕窩福袋、栗子鮑魚雞粒撻、金箔金文畢芝士和牛多士、鮮芒果牛油果蟹肉朱古力撻、特濃朱古力歌劇院蛋糕、紅桑子72%特濃朱古力撻、特濃朱古力熱情果慕絲蛋糕、朱古力榛子泡芙和栗子提子鬆餅等。

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Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)



【9】灣景國際 —— 蜂蜜主題下午茶

酒店推出蜂蜜主題下午茶，供應多款鹹甜點，包括蜜糖香烤鴨胸配車厘子、輕煎吞拿魚配蜜糖芥末汁、蜂蜜青檸芝士蛋糕等。每位亦可享用一杯特飲，選擇有熱蜂蜜柚子茶、蜂蜜雜苺沙冰、熱紫薯豆漿或紫薯奶昔。

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灣景廳

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓

電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)



【10】Marco Polo —— 和風下午茶歎日式鹹甜點

酒店推出「和風下午茶」，供應12款日式鹹甜美點，例如刺身、雜錦壽司 (三文魚、吞拿魚及壽司卷)、日式炸雞漢堡、煙三文魚卷、日式蟹柳卷、櫻花士多啤梨蛋糕、沖繩黑糖綠茶奶凍、高知縣柚子芝士餅、綠茶馬卡龍、草餅、榛子朱古力慕絲等。

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大堂酒廊

地址：尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店大堂

電話 / WhatsApp：2113 3919



【11】帝京酒店 —— 送日本HABA無添加護膚品

酒店聯乘日本北海道美肌品牌HABA無添加主義，以日本及北海道食材為主題，供應多款鹹甜點，包括北海道松葉蟹肉豆腐、北海道帆立貝柚子紫蘇汁、角切葱免治吞拿魚腩飯、鮟鱇魚肝醬多士、福岡番茄蜜糖漬、北海道赤肉蜜瓜雲呢嗱慕絲蛋糕、白桃玄米茶北海道牛乳布甸、福岡草莓芝士蛋糕等。惠顧下午茶更可獲贈HABA無添加主義「鯊烯美肌3部曲」一份。

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Lion Rock

地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓

電話：2622 6167



【12】九龍香格里拉大酒店 —— 送$1075韓國護膚品

酒店聯乘韓國護膚品牌su:m37˚，推出「鎏金美肌下午茶」，供應多款精緻鹹甜美點，包括蜜糖燒鴨配肉桂及香菇、蕎麥香茅鮮蝦他他多士、純素朱古力慕絲配熱情果及香脆金寶、焗芝士撻配柚子及蜜餞藍莓、法式忌廉乳酪蛋糕配血橙果凍。每位更可獲贈一份由韓國女星全智賢代言的su:m37˚鎏金溯茫護膚套裝！

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大堂酒廊

地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

電話：2733 8988



【13】嘉里酒店 —— 送法國經典果醬禮盒

酒店與法國經典果醬品牌Bonne Maman合作，推出「法式經典田園果味下午茶」，鹹甜點包括傳統法國鴨肉醬､鵝肝法式奶油麵包配大黄果醬、百里香草洋蔥撻配榲桲啫喱及無花果法式杏仁蛋糕配無花果果醬等。每位更可獲贈Bonne Maman 法式迷你果醬禮盒裝一份。

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嘉里酒店大堂茶座

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓

電話：2252 5237



【14】Hotel Icon —— 任食榴槤雪糕

酒店推出榴槤下午茶，可以歎榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦及貓山王榴槤銀耳燉紅棗白玉，還有馬來西亞直送D175紅蝦及D197榴槤各一件。下午茶更供應多款以馬來西亞進口榴槤所製成的甜點，包括Forbidden D24榴槤蛋卷、榴槤泡芙及榴槤木糠布甸。最正的是可以任食自家製榴槤雪糕及榴槤Godiva扭紋雪糕，啱晒一班榴槤fans！

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The Market

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓

電話：3400 1388



【15】康得思酒店 —— 抵食米芝蓮一星點心

Cordis的米芝蓮一星粵菜食府明閣推出鹹點下午茶，歎招牌菜式茶壼松茸竹笙清湯及明閣四小碟，當中包括至尊蜜汁叉燒、龍帶玉梨香等。以親民價錢食到米芝蓮星級點心，超抵！

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明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)



【16】銅鑼灣如心酒店 —— 鮮果下午茶

酒店推出初秋果溢下午茶，供應10款鹹甜點，包括24個月巴馬火腿配韓國南水梨、烤布利芝士配無花果、蟹肉芒果多士。甜點以時令熱帶水果饌，有日式白桃慕絲蛋糕、香印提子香檳啫喱、士多啤梨卷等。

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Corner 18

地址：銅鑼灣英皇道18號

電話：3553 2898



【17】悅來酒店 —— 田園野餐主題下午茶

酒店推出全新主題下午茶，以野餐盒美食為靈感，供應多款美點，包括鵝肝醬伴黑魚籽、波士頓龍蝦水晶包、黃金菠蘿配蟹籽甜蝦、白玉雪燕青蘋果、竹炭馬卡龍、紅莓杏仁蛋糕、北海道3.6奶凍伴流心芒果波等。

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Simplicity

地址：荃灣荃華街3號悅來酒店3樓

電話：2409 3226



【18】九龍東皇冠假日酒店 —— 送逾$6000 GLYCEL療程及護膚品

酒店下午茶以贈送高額護膚禮遇著名，最新下午茶更送超過$6000瑞士護膚品牌GLYCEL療程及護膚品！美食方面，多款鹹甜點加入士多啤梨、藍莓、紅莓、黃梅、無花果等有助水潤美肌的食材，有玫瑰柚子忌廉酥、玫瑰紅莓荔枝泡芙、玫瑰士多啤梨朱古力蛋糕、煙三文魚玫瑰醬多士、紅莓無花果忌廉芝士法包、芝士薯仔卷配士多啤梨醬、爆谷雞粒配玫瑰蜜糖醬、藍莓蟹肉酥盒等。

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+ 1

Cielo星幕

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓

電話：3983 0688 / 3983 0638



【20】G Room —— 歎魚子醬、36個月伊比利亞火腿拼盤

下午茶以西班牙美食為藍本，供應頂級魚子醬、36個月伊比利亞火腿拼盤、炸迷你池魚配酥炸蟹鉗及炸意大利青瓜、西班牙炸蝦多士伴秘制迷你雞鎚、和炸牛油果配蟹肉、炸鮮蠔及燒魷魚。另外更可任選4款甜點，包括檸檬芝士蛋糕、栗子蓉黑松露芝士蛋糕、檸檬果醬蛋糕、清新網紋蜜瓜奶油蛋糕。

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G Room Bar & Lounge

地址：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 5樓504號舖

電話：2332 6662



【21】Pound & Roll —— MiFFY主題下午茶

人氣荷蘭卡通角色MiFFY登陸K11 Art Mall Pound & Roll，變成期間限定MiFFY Cafe並推出多款限定餐單，包括下午茶。High Tea供應6款甜點，包括馬卡龍、法國牛油蛋糕、泡芙等，賣相可愛，打卡一流！

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Pound & Roll

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B104號舖

電話：3618 4683



【22】HeSheEat —— 歎海鹽藍莓奶凍配芝士雪糕、芒果拿破崙

餐廳推出旺角分店限定下午茶，供應9款鹹甜點，例如巴馬火腿伴蜜瓜、意式蕃茄多士、蟹肉蟹籽酥皮盒、海蝦黑蟹籽配自家製蕃茄汁、海鹽藍莓奶凍配芝士雪糕、迷你芝士餅、朱古力慕絲、芒果拿破崙。另外還可享用士多啤梨Mojito、熱情果菠蘿沙冰。

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HeSheEat旺角店

地址：旺角白布街22號藝興大廈地下4號舖

電話：5571 3056 / 6671 9993（WhatsApp）



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😍同場加映：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦這間燒肉店佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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