ViuTV《夕陽新丁》探索職人工藝　參加工作坊親身感受匠人精神

什麼是「職人精神」？「職人」一詞源於日本，是指以某一門手藝為生的人，他們一生大多只專注做一件事，不但技藝高超，還對自己的工作抱有執著，獲得其他人的尊重。ViuTV於星期一至五晚10:30播映的節目《夕陽新丁》，便邀請多個職場新丁，體驗香港各種「夕陽行業」，跟隨老師傅感受「職人精神」。節目中，老匠人會分享他們工作上的點滴，主持人亦會參與其中，試著了解職人堅持工藝的原因。



《夕陽新丁》主持Asha從未吃過中式餅，對跟隨師傅學做雞仔餅充滿好奇👇👇👇

中式餅店傳承40年

香港雖然地方細細，卻職人處處，只是平日沒太多人留意而已，就正如節目其中一集所介紹的中式餅店，吳氏一家每日新鮮即做各式各樣中式餅，40多年來從不變樣。

店主吳先生20歲來港，當年在旺角上海街學整餅，1979年起以家庭式經營餅店至今。主持人Asha第一次走入中式餅店跟隨師傅學整雞仔餅，後來更到店面，學習招呼客人。她又問起老闆娘的工作時間，沒想過對方說星期一至日，凌晨5時至凌晨1時。Asha表示除了體驗到這個行業的辛勞外，亦感受到他們對工作的堅持。

仔細入「微」 感受職人精神

想感受職人精神，坊間其實有不同工作坊，讓參加者從活動中感受導師對工藝的熱情。近年，微縮模型愈來愈流行，小小的模型無論在比例和造型方面都幾可亂真。微縮沙嗲牛肉麵茶餐工作坊（十大匠人限定系列）由2020「我最撐匠人」銀獎得主Sandycrafts帶領，和大家分享微縮黏土製作的樂趣。

參加者可製作微縮黏土，另外亦會配襯小場景，包括熱奶茶、各款調味瓶、筷子筒、餐具、餐牌及餐紙等。**工作坊只設一場，經「01空間」報名更可以優惠價參加，另外用推廣碼「DIY200」額外多$200折扣優惠**

按圖了解「微縮模型體驗班」有熱奶茶、筷子筒...👇👇👇

刻畫星空 放低生活壓力

有別於鐳射雕刻，人手雕刻的層次更多，而且每一個圖案都是獨一無二。工藝師透過刻刀，極花時間地逐筆刻畫出來。

由2020「我最撐匠人」銅獎Graver HK舉辦的星星鋁卡片盒批花體驗班，就會帶領參加者親手利用雕刻刀，創作出獨一無二的星星鋁卡片盒。導師更會教授鎚和雕刻刀的使用技巧，透過活動讓參加者從生活減減壓。**工作坊共設兩場，立即登上「01空間」了解詳情，另外用推廣碼「DIY200」額外多$200折扣優惠**

按圖了解「星星鋁卡片盒批花體驗班」👇👇👇

大理石「紋」出北歐風

近年，不少人在家居設計方面，都以北歐的簡約風為主題，淺色系配以簡單的線條和少量的家具，令全屋呈現舒適簡潔的效果。其中，北歐風的水泥裝飾品，更可點綴家居和成為家中的亮點。

由2020「我最撐匠人」獎金獎得主舉辦的「大理石水泥置物碟工作坊」，將會帶領參加者利用白水位及灰水泥勾劃出大理石紋理，親手製作出獨特的水泥置物碟。**工作坊為期兩天，登入「01空間」以了解詳情及報名，另外用推廣碼「DIY200」額外多$200折扣優惠**

按圖了解「大理石水泥置物碟工作坊」👇👇👇

同場加映：雪山及乾花香氛蠟片工作坊

Fa.Mous以乾花、甜品為主的香氛蠟燭，將乾花與蠟燭糅合，希望於充滿花香與香氛的空間，讓參加者暫時忘卻城市的煩囂。導師會教授參加者製作雪山蠟燭1台和乾花香氛蠟片2片，所有蠟均採用環保又無害的美國大豆蠟。**工作坊共設2場，詳情即上「01空間」了解更多，另外用推廣碼「DIY200」額外多$200折扣優惠**

按圖了解「雪山及乾花香氛蠟片工作坊」👇👇👇

「香港掂檔十大匠人選舉頒獎典禮2020」

由羅氏集團旗下品牌「香港掂檔」全力策動的「香港掂檔十大匠人選舉頒獎典禮2020」已於2021年9月4日在D2 Place順利舉行。選舉為獨立設計師提供一個分享平台，手作人每每傾盡心力和誠意，製作出獨一無二的工藝作品，細說著一個個獨特的創作故事，進一步為香港發掘有潛質、有實力的設計品牌，透過競爭提高業界水平。

「我最撐匠人」獎金獎得主Shabibi Sheep Workshop（左一及二）、銀獎得主Sandycrafts（右三）、銅獎得主Graver HK（右二）。

【01空間 x D2 Place】十大匠人 限定手藝工作坊

為鼓勵年輕藝術家勇於追夢，積極創作及發展個人品牌，續「香港掂檔十大匠人選舉」活動，「01空間」與「D2 Place」合辦「十大匠人限定手藝工作坊」支援本地創作，為十位獨立設計師宣傳其手藝及工作坊，以延續交流手作的樂趣和創作理念和創造手藝工作坊新體驗。