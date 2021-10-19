尖沙咀期間限定蛋糕店！日籍老闆主理水果甜點！香印拿破崙/大福

上環人氣咖啡店「Cafe Life」由日籍甜品師傅主理，不時都會推出當季水果系列的限定甜品。近日，「Cafe Life」在尖沙咀商場開設期間限定蛋糕店，供應多款甜品，包括香印提子忌廉蛋糕、巴斯克芝士蛋糕、無花果焙茶拿破崙等。



（cafelife_hk@Instagram）

上環「Cafe Life」由日籍老闆兼烘焙師松岡先生主理，主打用日本水果及食材製作的甜品，不時更會推出當造水果季節限定，每次都吸引不少人前往咖啡店排隊打卡。

（cafelife_hk@Instagram）

今次，尖沙咀K11 Art Mall的全新期間限定店，將會供應多款甜品，包括香印青提忌廉蛋糕、無花果焙茶拿破崙、巴斯克芝士蛋糕、各款果撻及水果大福等。

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Cafe Life K11 Mall Pop up Store

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2樓Kiosk 5

期間限定：即日起至12月21日

營業時間：12pm - 9pm（不設堂食）



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