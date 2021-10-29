2021香港美酒佳餚巡禮︱一證遊酒4區享低於半價餐飲優惠

「2021香港美酒佳餚巡禮」將於下星期一(11月1日)正式開鑼，為期一個月。識飲識食之人，絕不能錯過。今年全新推出的電子品味通行證，以低於半價優惠一證通行，食勻中環、堅尼地城、灣仔及尖沙咀4區精選餐廳及酒吧推出的期間限定與優惠美酒美食。另外，活動亦注入「線上」元素，設網上直播課堂「美酒佳話ON-AIR」，多位酒界專業導師將與大家一同共酌美酒。除此之外，更首推中菜大師發辦，與城中18位中菜大師合作，為大眾帶來與別不同的11月。



一證遊「酒」4區 品嚐約50間餐廳美饌

今年2021香港美酒佳餚巡禮迎來新玩法，有別於以往的模式，將品酒活動帶入社區。參加巡禮的市民可於「購票通Cityline」購買電子品味通行證，憑一張品味通行證享低於半價優惠，遊「酒」中環、堅尼地城、灣仔及尖沙咀約50間餐廳及酒吧餐廳酒吧，一邊品嚐美食，一邊享受美酒，並感受各個社區獨有氣氛。

按圖看部分參加遊「酒」香港自助行的餐廳美食及地址：

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其中，到中環區James Suckling Wine Central，每張品味券（價值$50）可換取一杯原價約＄100的90+葡萄酒。另外，堅尼地城路線亦潮推Winstons Coffee的「朝啡暮酒」體驗，一張品味券可享一支原價＄60的冷萃咖啡。而首100名遊遍20間餐廳或酒吧的市民，更有機會獲贈品酒套裝，及1,000元郵輪「抵用券」。

安坐家中做一晚「釀酒師』

走入社區外，活動亦注入「線上」元素。由11月6日開始，連續兩個星期六及日，將合共舉辦9場網上直播課堂「美酒佳話ON-AIR」。當中，大會邀請了波爾多國際認證講師Corinne，與大家一起調配獨一無二的波爾多紅酒與白酒。

Corinne視品酒為生活的品味，也是一種學問，對波爾多葡萄酒十分熟悉的Corinne，更會擔任「2021香港美酒佳餚巡禮」的網上直播課堂「美酒佳話ON-AIR」導師。

Corinne指，作為全法國最大產區，波爾多的紅白酒之所以有名，是因為其混釀藝術 (blending) 令不同特色的酒混和，由入口到餘韻整個過程更完整，帶出更豐富的口感，層次更勝一籌。疫情之下就算未能環遊世界，亦可以安坐家中，試做一晚 「釀酒師」。

波爾多的地理位置獨特，因此出產優質的食材，同時造就上乘的紅白酒。（圖片來源：Pixabay）

Corinne主持 的《美酒佳話ON-AIR》 「波爾多的調配美學」 節目，會於線上分享波爾多的旅遊、風土人情及美食與酒的配搭。參加者可登入「2021香港美酒佳餚巡禮」網址了解詳情，透過「購票通Cityline」預訂價值$250，以精緻及富創意試管盛載的特別版品酒套裝，包含4款波爾多紅酒及2款白酒。一邊聽Corinne對調配酒的解說，一邊品嚐自己調配獨一無二的波爾多紅白酒。她強調，課程適合初學品酒的市民，調配適合自己的酒。

按圖看更多Corinne「波爾多的調配美學」課程詳情：

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「酒」上ON AIR 與市民chill住飲期酒

大會除了邀得Corinne之外，亦找來Agung Prabowo、崔啟明、James Suckling及多位酒界專業人士師 ，舉辦不同網上課堂，包括率先試飲平日難以一嚐的「期酒」（指尚在木桶陳年，未裝瓶時作買賣的葡萄酒），導師亦會分享他們多年品酒的經驗及見聞，與参加者互動。有興趣的市民由即日起，可到 「購票通 Cityline」網站預訂限量發售品酒套裝，與專家「摸著酒杯底」共酌美酒。 錯過了節目的市民亦可於線上重溫，詳情即上香港旅遊發展局「2021香港美酒佳餚巡禮」了解更多。

按圖看另外兩個「美酒佳話 ON-AIR」品酒課程簡介：

按圖看預訂品酒套裝、購買及使用電子品味通行證方法：

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美酒配中菜18中菜大師發辦

美酒除了可以配西餐之外，配搭中菜亦有意想不到的效果。大會邀得18位中菜大師，以最時令的食材，精心炮製中式大師發辦菜單，由即日起可於活動網站預約訂座，體驗中菜與葡萄酒的驚喜配搭。此外，為配合「2021香港美酒佳餚巡禮」，全港超過400間餐廳提供低至7折優惠及特色餐單，當中60間更是米芝蓮或得獎餐廳，將推出期間限定「廚神美饌」特色餐單，11月1日起接受預約訂座。

按圖看18位中菜大師及其菜式：