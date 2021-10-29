Staycation優惠｜四季酒店海景房早晚餐$1,842！5星推介放鬆排毒

踏入11月，沒有公眾假期的月份令人感覺日子更難捱，不如趁著周末鬆一鬆，去轉staycation，療癒疲憊的身心吧。

今次精選幾間位置方便的星級酒店，可收工即去嚐頓精緻晚餐或按摩減壓，其中四季酒店更是全新裝修示人，入住豪華客房連早晚餐人均消費也只是$1,842起！



香港四季酒店【Taste-cation】住新裝靚房連早晚餐

聞名海外的香港四季酒店位於中環黃金地段，坐擁壯麗維港景觀，因此成為明星富豪指定的酒店之一。

香港四季酒店經翻新後，更添一份時尚奢華感。（chinchin_c@IG）

最近四季酒店經過翻新後，時尚奢華感升級，酒店亦推出【Taste-cation】套票優惠，除了一晚全新豪華裝修客房外，還可在The Lounge享用三道菜晚餐及翌日早餐，平日入住都只是$3,685，除開每人不需二千便可入住五星級酒店和享用兩餐，非常超值！

按此預訂香港四季酒店【Taste-cation】套票

- 一晚新裝修豪華山景客房 / 新裝修豪華海景客房住宿

- 於The Lounge或以客房餐飲服務享用雙人早餐

- 於The Lounge或以客房餐飲服務享用雙人三道菜晚餐

- 週末兒童活動 (視即場情況供應而定)

- 生日/周年紀念用品 (視酒店供應情況而定)



▼按圖即看「香港四季酒店Taste-cation」優惠詳情▼

K11 ARTUS寓館【身心療癒假期】排毒放空

香港人步伐急速，經常外食、少運動和工作壓力大，令身心都積聚毒素，雖無法出國旅行減壓，但你仍可在藝術氣息濃厚的K11 ARTUS寓館放放空，遊走藝術和文學世界，再一邊欣賞維港全景，一邊享用健康午餐和排毒特調飲品，由內至外治癒身心。

酒店提供瑜伽墊及瑜伽磚，在房間露台迎著180度維港海景做瑜伽，身心都頓時變得放鬆。（cherie_onthemat@IG)

按此預訂K11 ARTUS寓館【身心療癒假期】

- K11 ARTUS一晚住宿（開放式客房 / 海景開放式客房 / ARTUS One 一房 / Harbour One 海景一房）

- 享用雙人早餐（用餐時間：6:30-10:30am）

- 享用雙人健康午餐配特調排毒飲品

- 瑜伽墊及瑜伽磚供入住期間在寓所内使用（視乎酒店情況）

- 藝術導覽服務（大概需時 20分鐘）



▼按圖即看「K11 ARTUS寓館身心療癒假期」優惠詳情▼

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維港凱悅尚萃酒店【食住嘆住宿計劃】送香薰按摩

平時去staycation只有送餐飲優惠？今次介紹的香港維港凱悅尚萃酒店推出「食．住．嘆」住宿計劃，不只有自助早餐和晚餐，更送75分鐘雙人皇牌香薰按摩或泰式傳統按摩體驗（原價$1,500），最適合和閨密嘆個輕旅行！

按此預訂香港維港凱悅尚萃酒店「食．住．嘆」住宿計劃

- 標準大床或雙床房住宿一晚(2位成人)

- The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐

- Cruise空中餐廳及酒吧-「Feed Me」二人套餐連一支精選紅、白或汽泡酒或The Farmhouse咖啡廳雙人自助晚餐

- 泰國天然護膚品牌Siam Botanicals Thai Spa提供的雙人皇牌香薰按摩或泰式傳統按摩體驗* (75分鐘) – 原價HK$1,500

- Siam Botanicals 小禮物乙份



▼按圖即看「香港維港凱悅尚萃酒店食住嘆住宿計劃」優惠詳情▼