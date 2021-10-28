中環美食｜人氣英式鬆餅網店中環開店　必試招牌鬆餅/牛角包窩夫

【中環美食】中環向來有不少特色餐廳和美食小店，最近就有一間超人氣網店進駐開實體店！不但有一和備受好評的招牌英式鬆餅、Bagel、各式蛋糕，更增添不同咸食輕食及茶飲咖啡，選擇非常豐富。在萬聖節期間亦有提供期間限定餐點，造型和口味都很特別。



（圖片來源：Openrice）

超人氣甜品網店IG@and_scone最近進駐中環，實體店於10月25日開幕，已有不少忠實粉絲前往用餐，打卡朝聖。實體店取名「Loft & Scone」，走日系清新路線，以淺木色木製傢俱及藤織裝飾品為主，配以不同乾花及植物，營造出簡潔感。同時設有一整列向外落地窗，令環境更開揚光明。

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Loft & Scone提供網店and_scone的超人氣甜品，店內設有超大甜品展示櫃。必試招牌Scone、抹茶Bagel及以多種濃度可可製成的The Ultimate Brownie。惠顧Scone Set更可享有Cream Cheese和自家製無花果醬。

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除了招牌英式鬆餅和貝果等，Loft & Scone亦加推不少特色新品。包括白玉團子黃豆粉戚風蛋糕、各式口味卷蛋、金沙奶黃司康月餅、Tiramisu牛角包窩夫等。

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同時Loft & Scone也提供咸點輕食，包括三文治、湯品等等，飲品方面也有各式咖啡、茶飲及特飲，包括西柚Espresso Tonic、棉花糖熱朱古力等。

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在萬聖節期間，Loft & Scone推出萬聖節期間限定Menu，包括南瓜英式鬆餅、媒炭屎鬼造型黑芝麻麻糬、南瓜蛋糕等，提供至10月31日。

Loft & Scone

地址：中環機利文新街6號地舖

營業時間：09：00-17：00（星期一至五）10：00-17：00（星期六日及公眾假期）

