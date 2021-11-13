觀塘美食│懶人必試全自動無火串燒　最平$148任食串燒/芋圓/漢堡

【觀塘美食】秋天到，又是時候想吃點熱炳炳的東西，不少人也喜歡在秋天去燒烤或吃串燒。然而每次的事前準備工夫實在太多，衣物也非常容易沾上燒烤和串燒的味道，令人好不煩惱。觀塘就有一間任食串燒店不但不用自己動手，以無火燒更不會令衣物沾上氣味，最平只需$148就可以食2小時，實在是懶人福音！



（圖片來源：資料圖片）

位於觀塘駱駝漆大廈1座的「歡喜燒」是一間日式串燒專門店。有別於一般串燒或燒烤店，歡喜燒採用全自動串燒機，完全不用親自動手，把想吃的串燒放上去就可以等吃了！全自動串燒機的火力強勁，會按規律自轉，各位懶人可以輕輕鬆鬆邊聊天邊等吃。

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歡喜燒提供的食物選擇不少，串燒整齊排放在凍櫃內自取。肉類包括雞肉、雞翼、羊肉、牛舌、一口牛、叉燒等，蔬菜有菠蘿、脆肉瓜、萵筍、粟米等不同款式，蒜蓉包、棉花糖等特別食材也有提供。

除了不同串燒，歡喜燒也有多款小食、熟食和甜品供應，熟食每日款式不同，包括蒜蓉炒西蘭花、咖喱魚蛋、蒜香雞翼、豉椒炒蜆及青口等。小食有冷盤如芝麻八爪魚、中華沙律、蒜味螺肉、泰式鳳爪。最特別的是有迷你漢堡包提供，其他熱食也有炸蝦、天婦羅、炸蠔等十多款選擇。

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另外餐廳也會為每位客人送上一份燒茄子，茄子配上炸蒜等不同香料，份量十足。甜品方面除了無限供應的各式甜品杯及香港製造雪糕杯外，亦有即叫即做台式芋圓可以任食。

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歡喜燒的任食套餐分為午市及晚市兩個時段，午市最平只需$148就可以任食2小時，晚市最平$188。而且在星期一至四黃金時段更會多送1小時，可以任食3小時，性價比不錯。生日更可獲全單9折優惠。

歡喜燒

地址：觀塘開源道62號駱駝漆大廈1座5樓C號舖

電話：2816 2820

營業時間：17：00-22：00（星期一至五）12：00-16：00及17：00-22：00（星期六日及公眾假期）

