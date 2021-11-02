葵興美食｜日系Studio租借浴衣打卡影靚相　和風Cafe歎布甸、花茶

【葵興美食】香港的打卡Cafe多不勝數，要獲得網民注意必定要有特別之處。葵興這間咖啡店兼Studio就以日本和風的佈置大受歡迎，更可以租借和服或浴衣瘋狂打卡影靚相！



（ig @ hiyori.yoake）

「日和晨曦摄影會社」共有兩層，下層佔地800呎，上層則有400呎，設有日式榻榻米及簡約家居場景，擺放了多個懷舊擺設，每個角落都充滿日系氛圍。

星期一至日都可供租場拍攝，最少需要租2小時。星期一至五收費為一小時$350，星期六、日及公眾假期則為一小時$400。現時星期一至五更有晚上時段優惠，兩小時只需$450。

各位奴才亦可以帶家中主子一起影靚相，星期一至五一小時$550，星期六、日及公眾假期則為一小時$600。6個人或6隻寵物劃一收費，每多一人或一隻寵物則每小時需補加$50。

場地更提供和服及浴衣租借服務，每小時$100一套，配合日系佈置及裝飾，猶如置身日本，就算暫時未能去京都，亦可以在這裡止止癮！

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星期六至日則會化身Cafe，聯乘多間咖啡店如「Minimal迷你毛」、「想爺爺了」，供應布甸、Tiramisu、芝士蛋糕、冷泡茶、冷泡咖啡等美食及飲品。

日和晨曦摄影會社

地址：葵昌路78號富都工業大廈5樓508室（葵興港鐵站E出口5分鐘到達）

備註：需預先預約

