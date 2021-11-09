品味之旅｜白蘭花陳皮氈酒奪國際大獎　遊港首間氈酒廠嚐茶藝美食

提起本土釀造，除了大型酒廠生力啤、近年還有不少本土手工啤酒紛紛冒起外，原來本港亦有「自家製」氈酒，結合傳統釀造工藝的同時也加入本土特色，不單令人愛不釋手，更勇奪多項殊榮，享譽國際。對氈酒有興趣的市民，現在還有機會走入釀酒廠，親身體驗釀酒師的工藝和釀造過程。



隨著本地手工啤酒及氈酒愈趨多元化，令愛酒人士有更多選擇。(雲嘉晉攝)

土產「白蘭樹下」勇奪氈酒界最高名銜

儘管香港並不是傳統產酒大國，亦沒有悠長的品酒文化和歷史，但亦可以擁有屬於「香港製造」的酒。調酒師張寅傑（Kit）和前護士張穎雋（Joseph）憑著一股熱誠，於2017年創立了香港氈酒品牌「白蘭樹下」，並且嘗試釀造專屬港人的本土味道。

（左一）調酒師張寅傑不時舉辦工作坊，向參加者講解氈酒的歷史由來，包括氈酒最初的用途及發源地等。（龔嘉盛攝）

經過數年的研究，最終他們以大埔林村的白蘭花、西環老店「同昌海味」的十五年陳皮、開業逾50年「茗香茶莊」的獅峰龍井及來自百年老號「永利檀香莊」的檀香等本土食材為主調，配合杜松子、甘草、檸檬皮等材料釀成氈酒「白蘭樹下」。在氈酒的傳統基礎上加入香港元素，釀造出今天的成就，更使品牌登上世界舞台，於今年在世界最具權威的烈酒比賽Spirits Masters Award中，勇奪最高榮譽Gin Masters大獎。

白蘭樹下於今年在世界最具權威的烈酒比賽Spirits Masters Award中，勇奪最高榮譽Gin Masters大獎。（曾梓洋攝）

Two Moons Distillery成立首間酒廠

「本土釀造」雖然受政策及地方的限制，發展路絕不易走，但向來不乏同路人。Two Moons Distillery是首間本港開設釀酒廠的品牌，兩位對手工釀造氈酒充滿熱誠的80後年輕人，經過2年的努力，於柴灣成立釀酒廠，並從德國梅拿家族匠心訂製了100L銅壺式蒸餾器Luna，純紅銅手工打造的Luna能夠去除蒸餾氈酒過程中的雜質與異味，同時保留獨特的風味。

按圖看「Two Moons氈酒蒸餾廠導賞團」詳情：

【Two Moons Distillery】愛酒不如釀酒 屬於香港人的手工氈酒

想對「本港釀造」有深入了解，或者可以走入釀酒廠，一邊品嚐Two Moons的乾氈酒，一邊聽創辦人分享成立酒廠的初心和製作過程。導賞團6人成團，票價$2700，平均每人$450，更包含一樣Two Moons乾氈酒，透過「01空間」購買門票更可獲獨家優惠。**詳情即上「01空間」了解更多及購買門票**

Two Moons氈酒蒸餾廠導賞團

導賞團開放時間：

11月27日（星期六）1300-1430 / 1600-1730

12月11日（星期六）1300-1430 / 1600-1730

12月18日(星期六) 1300-1430 / 1600-1730

票價：$2700 / 1團

*01空間獨家優惠：每位參加者可獲贈Two Moons 品酒杯一隻

㊙️由即日起至2021年12月31日期間，參加以下工作坊，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！㊙️

獨特中國茶及雞尾酒 嚐茶酒午膳套餐

香港作為中西文化匯聚的地方，除了品酒以外，品茶同樣被受推祟。中環大館茶藝館推出二人午膳套餐，除了有一系列精緻素食點心與甜品外，更推出以茶混合酒配製的茶啤及雞尾酒，款款味道不同，色香味俱全。在極富特色的中環大館，品嚐傳統中式點心和茗茶，別有一番風味。**詳情即上「01空間」了解更多**

按圖看「中環大館茶藝館二人午膳套餐」詳情：

中環大館茶藝館二人午膳套餐

費用：$258（可用01積分換購）

用餐時段：11:00 - 14:30