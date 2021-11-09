太子美食│深綠型格Cafe2層高寵物友善　多個打卡位　必試咖啡特飲

【太子美食】太子一帶越來越多特色Cafe進駐，一間位於基隆街的Cafe以深綠色型格裝修為主題，提供特色咖啡調酒、各樣精品咖啡等，Cafe不但設有多個打卡位，而且寵物友善，各位喜愛精品特色咖啡的咖啡迷可以帶毛孩前往朝聖了！



（圖片來源：IG@maggiemok612）

位於太子基隆街的Seizing是一間特色咖啡酒館，不止提供精品咖啡，更有多款特色咖啡調酒以及各式西式料理輕食、甜品等，選擇甚多。Cafe以深綠色型格裝修為主題，別有一番風味。

（圖片來源：IG@marklau6015）

樓高2層，整體以深綠色型格裝修為主題，有別於小清新文青風格，帶來不一樣的感覺。正門位置設有一組室外用餐位置，以淺金色金屬傢俱配上深綠色牆身及落地窗，開揚之餘亦區分出一個屬於自己的小角落，是打卡的搶手位置。

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Cafe內有特色壁畫，不少都佈滿寵物圖案，與寵物友善的主題相呼應。店內設有一整列麻質坐位，旁邊有一大片落地窗，室內觀感開揚，透入陽光打卡一流。每張桌子上都有鵝頭一個，樣子超搞笑。室內其他位置以石質為主，更顯型格感。

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Seizing是一間寵物友善的Cafe，大家可以帶同毛孩前往，無論是室內還是室外都可以讓毛孩自由出入。Seizing亦提供訂座服務，希望帶同毛孩前往可預先訂座減少等候時間。

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這間Cafe提供多款精咖啡，除了美式咖啡、牛奶咖啡、手沖咖啡等，最特別的是設有虹吸咖啡及冰滴咖啡可點，咖啡愛好者都有超多選擇。同時作為咖啡酒館，Seizing還推出多款咖啡調酒，包括Espresso Gin Tonics、Espresso Martini等。亦有梳打、英式茶品等。

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食物方面有不同意粉、肉類、沙律、輕食、Pizza及甜品，包括All day breakfast、黑松露芝士蘑菇Pizza、香煎豬仔脾沙律等。

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Seizing 啡酒館

地址：太子基隆街28號地舖

電話：34887391

營業時間：10：00-22：00（星期一至六）10：00-20：00（星期日及公眾假期）

