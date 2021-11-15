香港製造口罩推Hello Kitty系列立體口罩　3款可愛設計/獨立包裝

【口罩推介 / 卡通口罩】港產口罩品牌「異度空間工作室」再推出全新卡通人物特別款口罩！繼早前的Kakao Friends、Snoopy、小王子、哈利波特後，今次將會推出三款全新HELLO KITTY立體口罩，各位KITTY迷是時候入手喇！



（異度空間工作室圖片）

「異度空間工作室」宣佈推出三款HELLO KITTY系列立體口罩，分別是以經典藍白紅配色的KITTY POST 吉蒂與郵票；少女心爆棚的粉紫色SUPER DUPER HELLO KITTY DAY以及THE HUG 吉蒂與抱抱熊，印上戴眼鏡的HELLO KITTY與抱抱熊，秋冬襯衫必備！

（異度空間工作室圖片）

【1】KITTY POST 吉蒂與郵票 （170mm x 110mm）

【2】SUPER DUPER HELLO KITTY DAY （170mm x 110mm）

【3】THE HUG 吉蒂與抱抱熊（170mm x 110mm）

HELLO KITTY系列立體口罩即日起可以在「異度空間工作室」官網預訂，預計11月尾出貨出貨。全港首批，數量有限，各位fans別錯過了！

HELLO KITTY 3DMask 超立體口罩系列

規格：ASTM Level 3，BFE、PFE、VFE ≥ 99%

價錢：$89/盒（每盒10片，獨立包裝）

