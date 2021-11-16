【聖誕好去處2021】罐頭豬LuLu聖誕打卡位登陸觀塘Apm！場內設有6大聖誕打卡位，罐頭豬LuLu會以可愛聖誕造型現身華麗大宅，大玩3D全息投影互動遊戲，現場還有10呎高巨型聖誕樹，各位粉絲想見Lulu本尊就不要錯過了！

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聖誕好去處2021｜罐頭豬LuLu聖誕登陸觀塘 設10呎聖誕樹/限定店

擁有超有高人氣的罐頭豬LuLu，在11月27日至2022年1月9日期間，將會現身充滿歐陸風情的「罐頭豬LuLu聖誕冬日小鎮」，以超可愛聖誕造型與各位粉絲見面！場內設有6大必影打卡位，各位午餐肉們記得Mark低時間日期去朝聖！

聖誕打卡位【1】罐頭豬LuLu聖誕華麗大宅

罐頭豬LuLu會化身成白色雪人和可愛小鹿造型，在華麗大宅內歡迎大家！坐在客廳內的罐頭豬LuLu更會準備好禮物，與大家共度聖誕節！

（apm圖片）

聖誕打卡位【2】罐頭豬 LuLu 3D全息投影互動遊戲

罐頭豬Lulu今次更會坐鹿車「出巡」，帶著大家走勻小鎮每個角落！在車站內，各位午餐肉更可以首次透過3D全息投影互動遊戲，與身穿華麗聖誕服飾的罐頭豬LuLu互動見面打招呼！

（apm圖片）

聖誕打卡位【3】10呎「Chill」巨型罐頭豬 LuLu聖誕樹

罐頭豬LuLu完美化身10呎高巨型聖誕樹，除了身上掛滿閃亮亮的聖誕裝飾，更圍上特大蝴蝶結，加上聖誕必備星星帽，造型可愛又趣致！

（apm圖片）

聖誕打卡位【4】罐頭豬 LuLu盲盒及閃卡提取機

打完卡，各位午餐肉當然不少得抽盲盒和閃卡！今次更推出期間罐頭豬 LuLu限定版聖誕閃卡，一套共9款，所有造型都超可愛！盲盒提取機方面，則有多款經典及人氣罐頭豬 LuLu系列，更有獨家限量版登場，考驗各位的運氣！

（apm圖片）

聖誕打卡位【5&6】罐頭豬LuLu蓋印打卡站+期間限定店

罐頭豬LuLu聖誕期間限定店有超過100款產品，包括文具、襟章及行李貼紙等！不少得全新聖誕系列產品，部份更加是首次登場的罐頭豬 LuLu精品，各位粉絲不容錯過！另外，商場內設有4個蓋印打卡位，儲齊罐頭豬LuLu紀念章更可以換到禮物一份！

apm X 罐頭豬 LuLu聖誕潮玩企劃

地點：apm大堂層

日期：11月27日至2022年1月9日

時間：下午12時至晚上10時

