西貢美食｜清水灣隱世白色渡假風打卡餐廳 ！牛扒漢堡/歐陸菜

【西貢美食】西貢向來有「香港後花園」的美譽，位於清水灣的這間隱世打卡餐廳，絕對是香港人避世渡假的好去處！除了環境舒適之外，其菜式與食物質量都是數一數二，包括有大大份牛扒、漢堡等歐陸菜，「食得又睇得」，完全是雙重享受！



這間位於清水灣的澳洲餐廳St. Barts，以白色渡假風作為主要的裝潢風格，甫進店內就可以見到天花板上懸掛著一個個橙色的，如燈籠造型般的小吊燈，旁有一面放置了不同盆栽擺設的白色大牆，並有一塊落地大玻璃，環境舒適溫馨。

同時餐廳亦設有戶外座位，大家可以在外曬曬太陽，享受寫意的渡假風情，絕對是女生們的隱世打卡地！

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食物方面，St. Barts主打多款歐陸料理，包括有超足料的牛扒、流心煎蛋漢堡、意粉等西餐菜式，其中最出名的是北京烤鴨薄餅，是店內創新的中西混合菜式，餅底厚度適中，再配惹味的烤鴨與烤鴨醬，味道濃郁可口，值得大家一試。

另外St. Barts提供各款自家特調的雞尾酒，包括Gin & Tonic 如Four Pillars Rare Dry 、Bloody Shiraz等，特別適合在這裡小酌一杯，浪漫氣氛十足！其實清水灣St. Barts是其第2間分店，其首間店鋪設於西環西營盤，但環境裝潢不一，大家去之前要留意下啦！

清水灣美食 St. Barts 餐廳詳情

St. Barts 清水灣分店

地址：西貢清水灣道663號傲瀧零售大樓地下1號舖

電話：27911189

營業時間：星期一至五（10:00 -22:00）、星期六、日及公眾假期（07:00 - 22:00）



St. Barts 西營盤分店

地址：西環西營盤高街76-78號恆陞大廈地舖

電話：28032986

營業時間：星期一至日（08:00 -22:30）

